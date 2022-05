Offenbach Main-Kinzig-Kreis: Die Polizei-News

Nach schwerem Auffahrunfall: Sprinterfahrer verstorben – Autobahn 3 / Rodgau

(lei) Nach dem schweren Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag auf der Autobahn 3 zwischen Obertshausen und Hanau (wir berichteten), erlag der schwerstverletzte Fahrer des Sprinters, ein 43-Jähriger aus dem Allgäu, am Donnerstag im Krankenhaus seinen Verletzungen. Bei dem Unfall entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden von etwa 45.000 Euro.

Fahrer sucht Auto: Wo steht der silberne Honda? – Offenbach

(lei) Wo ist nur der silberfarbene Honda Civic abgeblieben? Diese Frage beschäftigt nicht nur den Halter des Autos, sondern nun auch die Polizei. Der Mann aus Maintal hatte am Dienstagvormittag einen Termin in Offenbach im Bereich der Senefelderstraße in Höhe der Roland-Passage und fuhr mit seinem Wagen (F-Kennzeichen, Erstzulassung 1997) dorthin. Im Anschluss konnte er sich nicht mehr an den Abstellort erinnern, sodass er am Nachmittag mit dem Bus nach Hause fuhr. Trotz intensiver Suche im Nahbereich und auch Überprüfung von Abschlepplisten durch die Polizei konnte das Auto mit F-Kennzeichen bislang nicht aufgefunden werden. Anhaltspunkte für einen Diebstahl liegen derzeit nicht vor. Wer Hinweise auf den Standort des Pkw geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Offenbach zu melden (069 8098-5100).

Roller-Fahrer bei Unfall leicht verletzt – Dreieich/Offenthal

(aa) Nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte der Grund für den Unfall eines jungen Motorroller-Fahrers am Freitagmorgen auf der Bundesstraße 486 gewesen sein. Der 20-Jährige war kurz nach 7 Uhr mit seinem Piaggio-Roller beim Einbiegen von der Straße „In der Quelle“ auf die B 486 gestürzt. Der Mann aus Rödermark erlitt vermutlich einen Schlüsselbeinbruch und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Zeugensuche nach Unfallflucht: Roter BMW angefahren – Seligenstadt

(lei) Nach einer Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz der Einhardschule in der gleichnamigen Straße am Donnerstag sucht die Polizei Zeugen. In der Zeit zwischen 6 und 14.30 Uhr wurde dort ein roter BMW mit OF-Kennzeichen beschädigt. An dem 3er waren anschließend der vordere linke Kotflügel sowie die Stoßstange verkratzt (Sachschaden etwa 600 Euro). Hinweise nimmt die Polizei in Seligenstadt unter der Rufnummer 06182 8930-0 auf.

Bereich Main-Kinzig

Einbruch in Einfamilienhaus – Neuberg

(aa) Einbrecher, die zwischen Montagmorgen und Donnerstagabend in Ravolzhausen in ein Einfamilienhaus der Robert-Koch-Straße eingestiegen waren, hatten Geld und Schmuck erbeutet. Die Täter hatten ein Kellerfenster aufgehebelt und nach dem Einstieg das Domizil durchsucht. Die Kriminalpolizei bittet nun Anwohner oder Passanten, die in den vergangenen Tagen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Sachbeschädigung auf Baustelle – Polizei bittet um Hinweise – Großkrotzenburg

(aa) Unbekannte richteten von Donnerstag auf Freitag in der Lindenstraße auf einer Baustelle in Höhe des dortigen Sportplatzes einen Schaden von etwa 500 Euro an. Zwischen 16 und 7 Uhr öffneten die oder der Täter den Bauzaun, warfen eine Toilettenkabine um, verdrehten eine Türklinke und brachen einen Stromkasten auf. Die Beamten der Großauheimer Ermittlungsgruppe bitten um Hinweise zu dieser Sachbeschädigung unter der Rufnummer 06181 9597-0.

Diebe stahlen Stemmhammer – Maintal

(aa) Diebe waren zwischen Donnerstag, 15.30 Uhr und Freitag, 6.30 Uhr, in der Bischofsheimer Haingrabenstraße zugange: Sie stahlen einen Hydraulikstemmhammer der Marke AJCE im Wert von mehreren tausend Euro. Dieser war zu Sicherung unter einem Bagger eingeklemmt. Die Polizei bittet um Hinweise zum Diebstahl und dem Verbleib des „Hammers“ unter der Rufnummer 06181 4302-0.

17-jähriger Biker bei Unfall schwer verletzt – Freigericht / Bernbach

(lei) Bei einem Unfall zwischen einem Motorrad und einem Auto am Freitagmorgen ist ein 17 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der junge Mann aus Alzenau war gegen halb acht mit seiner Maschine aus Richtung Somborn kommend auf der Birkenhainer Straße unterwegs, als er am Ortseingang von Bernbach einen Sattelzug überholte und dabei wohl einen entgegenkommenden VW Caddy übersah. Bei dem nahezu frontalen Zusammenstoß wurde der Biker auf die Straße und seine 125er gegen eine Grundstücksmauer geschleudert. Der 17-Jährige erlitt dabei schwere, jedoch nicht lebensbedrohlichen Verletzungen. Er wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der 73-jährige Fahrer des VW blieb nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei unverletzt. An beiden Fahrzeugen sowie der Mauer entstand Sachschaden, den die Beamten auf über 15.000 Euro beziffern. Zur Rekonstruktion des genauen Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Birkenhainer Straße musste bis etwa 11 Uhr vollgesperrt werden.

Blitzermeldung: Fahren Sie bitte vorausschauend und mit angepasster Geschwindigkeit und kommen Sie entspannt an!

Bereiche Offenbach und Main-Kinzig

Polizeipräsidium Südosthessen – Geschwindigkeitskontrollstellen für die 20. Kalenderwoche 2022

(aa) Die Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits an einem Unfallschwerpunkt auf der Bundesstraße 459 und zum Schutz der schwächeren Verkehrsteilnehmer vor einer Schule in Hanau. Darüber hinaus messen die Polizisten auf der Autobahn 66 zum Schutz vor Lärm.

Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten: