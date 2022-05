Verdächtiges Ansprechen von Kindern

Frankfurt (ots)-(ne) – In jüngster Vergangenheit kam es in 4 Fällen zu verdächtigem Ansprechen von Kindern. Die Sachverhalte ereigneten sich in verschiedenen Stadtteilen. Die Polizei nimmt die Vorfälle ernst und geht den Hinweisen konsequent nach. Sowohl die Tatbegehungsweisen als auch die Personenbeschreibungen unterscheiden sich dabei in allen Fällen.

In 4 Fällen, die sich am 04.05.2022, 05.05.2022 und 11.05.2022 in Ginnheim, Eschersheim sowie Seckbach zugetragen haben sollen, soll jeweils eine bislang unbekannte Person Kinder (Mädchen wie auch Jungs im Alter von 7 bis 11 Jahren) auf dem Weg von oder zur Schule angesprochen haben.

Bei 2 Vorfällen soll der Verdächtige dabei mit einem Auto vor Ort gewesen sein und die betroffenen Kinder auch aus diesem heraus angesprochen haben. Keines der betroffenen Kinder ist darauf eingegangen, sondern hat seinen Weg fortgesetzt.

In einem Fall soll ein Unbekannter eine 7-Jährige in einem Bus angesprochen haben. In der Schule oder zu Hause angekommen, berichteten die Betroffenen den Lehrern bzw. den Eltern von ihrem Erlebten, woraufhin die Polizei verständigt wurde.

Zu keinem der Vorfälle liegen der Polizei bislang Hinweise auf einen Tatverdächtigen oder auf unterschiedliche Tatverdächtige vor. Allen Fällen ist gemein, dass es ein Mann gewesen sein soll, der in Erscheinung getreten ist. Die Personenbeschreibungen unterscheiden sich jedoch sehr deutlich voneinander, sowohl bei der Altersangabe als auch im äußeren Erscheinungsbild

Ebenso unterschiedliche fallen die Beschreibungen der Fahrzeuge aus: einmal schwarzer BMW SUV, einmal grauer Mercedes C-Klasse.

Somit wird zwischen den einzelnen Vorfällen aktuell kein Zusammenhang gesehen. Die Kriminalpolizei nimmt alle Hinweise sehr ernst und versucht, weitere Ermittlungsansätze zu erlangen. Gleichzeitig werden von Seiten der Polizei Maßnahmen umgesetzt, bei denen die Polizei u.a. an den Schulen bzw. im entsprechenden Umfeld präsent und jederzeit ansprechbar ist.

Zudem werden die Jugendkoordinatoren der Frankfurter Polizei im Rahmen der Präventionsarbeit die betroffenen Schulen aufsuchen, um als Ansprechpartner zu fungieren und Informationen weiterzugeben. Dabei finden auch die Sorgen betroffener Eltern oder Verantwortlicher Berücksichtigung. Die Polizei gibt ferner entsprechende Verhaltenstipps und Empfehlungen.

Taschendieb festgenommen

Frankfurt-Innenstadt (ots)-(dr) – Zivilfahnder haben in der Nacht zu Freitag 13.05.2022 einen 20-jährigen Taschendieb in der Innenstadt festgenommen. Seine Komplizen entkamen mit der Beute. Zivilbeamte nahmen gegen 03:20 Uhr 3 junge Männer wahr, die von der Konstablerwache in Richtung Battonstraße rannten. Ein 28-Jähriger, der zuvor von diesen bestohlen wurde, verfolgte das Trio Fuß.

Den Beamten gelang es in der Folge einen der Diebe in der Battonstraße zu stellen und festzunehmen. Die anderen beiden Männer entkamen mit dem Portemonnaie des Geschädigten, das sie ihm zuvor noch aus der hinteren Gesäßtasche entwendet hatten.

Bei der Durchsuchung des Festgenommenen fanden die Beamten eine geringe Menge an Haschisch und Kokain auf. Sie stellten die Drogen sicher. Für den 20-Jährigen, der über keinen festen Wohnsitz verfügt, ging es derweil in die Haftzellen des Polizeipräsidium Frankfurt. Er soll dem Haftrichter vorgeführt werden.

