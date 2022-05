Kaiserslautern – Um unterversorgte Gebiete mit einer Bandbreite unter 100 Megabits pro Sekunde im Stadtgebiet zu ermitteln, führt das Referat Tiefbau bereits zum dritten Mal ein sogenanntes Markterkundungsverfahren in der Stadt durch.

„Der flächendeckende Breitbandausbau ist eine der wichtigsten kommunalen Zukunftsaufgaben. Mithilfe des Erkundungsverfahrens lässt sich ganz aktuell feststellen, welche Gebiete in der Stadt in Sachen Breitbandausbau derzeit unterversorgt sind. Die Netzbetreiber müssen sich innerhalb einer vorgegebenen Zeit äußern, ob sie beabsichtigen, in nächster Zeit den Breitbandausbau in den unterversorgten Gebieten vorzunehmen. Für Gebiete, die sich für die Netzbetreiber aktuell als unwirtschaftlich für die Anbindung an schnelles Internet erweisen, darf die Kommune Fördermittel für den Glasfaserausbau beantragen“,