Neustadt an der Weinstraße – Ab Montag, 16. Mai 2022, wird die DB Netz AG am Hauptbahnhof sowie am Haltepunkt Böbig nachts verschiedene Gleisbauarbeiten durchführen. Gearbeitet wird jeweils von 22 bis 6 Uhr.

Betroffen sich folgende Nächte: 16. bis 20. Mai, 27. Mai bis 1. Juni, 27. bis 30. Juni, 8. bis 12. Juli, 15. bis 18. Juli sowie 23. bis 24. Juli.