Landau in der Pfalz: Die Polizei-News

Verkehrsunfall mit Motorradfahrer

Minfeld – Am Donnerstag kam es gegen 10:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der K16 zwischen Minfeld und Büchelberg. Ein 28-jähriger Motorradfahrer befuhr die genannte Strecke aus Minfeld kommend, als er in einer Rechtskurve wohl aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Dadurch kam er nach links von der Fahrbahn ab und stürzte im Straßengraben. Andere Fahrzeuge waren am Unfall nicht beteiligt. Der Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Lebensgefahr besteht nicht. Das Motorrad wurde stark beschädigt und ist nicht mehr fahrbereit. Mit im Einsatz befand sich ein Rettungshubschrauber der Luftrettung.