Einbruch in Einfamilienhaus

Unbekannte Täter brachen im Zeitraum vom 07.05.2022 bis zum 11.05.2022 in ein Einfamilienhaus in der Hagellochstraße ein. Die Täter gelangten durch den eingeschlagenen Glaseinsatz der Haustür in das Wohnhaus und durchwühlten dort sämtliche Stockwerke. Einen Teil des entwendeten Diebesguts konnten die bestohlenen Bewohner in einer Seitenstraße auffinden. Der genaue Schaden ist noch nicht bekannt. Eine gute Sicherung Ihres Gebäudes kann Einbrüche verhindern! Auf Wunsch geben wir Ihnen gerne, natürlich kostenlos, weitere Tipps in Sachen Einbruchschutz. Nach vorheriger Terminabsprache besuchen wir Sie und prüfen die vorhandenen Möglichkeiten an Ihrem Anwesen. Wenden Sie sich hierfür an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zentrale Prävention Bismarckstraße 116 67059 Ludwigshafen Tel.: 0621-963-1151

Weitere Informationen im Internet: www.polizei-beratung.de oder www.k-einbruch.de

Verletzter E-Bike-Fahrer

Mit seinem E-Bike fuhr ein 26-Jähriger am Mittwoch (11.05.2022) gegen 15:00 Uhr auf dem Ostring hinter einem PKW. Die 77-jährige Autofahrerin beabsichtigte nach links in die Einfahrt ihres Wohnhauses einzubiegen und bremste deshalb. Der Radfahrer bekam dies zu spät mit und fuhr hinten auf den PKW auf. Da hierbei die Heckscheibe des Autos zersprang, verletzte sich der 26-Jährige leicht an den entstandenen Scherben.

Radfahrer bei Sturz verletzt

Ein 29-jähriger Autofahrer wollte am Mittwoch, den 11.05.2022, gegen 06:30 Uhr von der Fritz-Tambauer-Straße nach links in die Bürgermeister-Trupp-Straße abbiegen, wobei ihn ein 39-jährigen Radfahrer kreuzte. Beide mussten stark bremsen, der Radfahrer stürzte hierbei und wurde leicht verletzt. Zu einem Zusammenstoß mit dem Auto kam es nicht.

Anrufe von falschen Polizeibeamten

Im Bereich Ludwigshafen kam es am 11.05.2022 erneut zu Anrufen von falschen Polizeibeamten. Einer 85-Jährige wurde mitgeteilt, dass es in ihrer räumlichen Nähe zu einem Überfall gekommen sei. Man stellte Fragen zu ihrer Wohnsituation, zu Bargeldbestand und dem Vorhandensein von einem Tresor. Die Seniorin erkannte die Betrugsmasche, das Telefonat wurde daraufhin vom unbekannten Anrufer beendet. Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

an. Das machen nur Betrüger. Sind Sie sich unsicher, fragen Sie bei Ihrer Polizeidienststelle nach. Benutzen Sie hierfür nie die Rückruffunktion Ihres Telefons, sondern wählen Sie die Nummer selbst. Am besten ist, wenn Sie die Nummer Ihrer örtlichen

Polizeidienststelle sowie die Notrufnummer 110 griffbereit am

Telefon haben, damit Sie diese im Zweifelsfall selbst wählen

können.

Polizeidienststelle sowie die Notrufnummer 110 griffbereit am Telefon haben, damit Sie diese im Zweifelsfall selbst wählen können. Wenn Sie auch einen verdächtigen Anruf erhalten haben, melden

Sie dies bei Ihrer Polizeidienststelle. Auf der Internet-Seite

www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu

diesem Thema.

Taschendiebe am Berliner Platz unterwegs

Am Mittwoch, den 11.05.2022, wurde ein 81-Jähriger um 09:45 Uhr auf dem Berliner Platz von einem Passanten mit einer Stadtkarte in der Hand angesprochen und nach dem Weg gefragt. Der Senior verwies den Mann an einen der Infostände und setze seinen Weg fort. Kurze Zeit später fiel ihm auf, dass seine Geldbörse mitsamt persönlicher Dokumente und Bargeld unauffindbar war. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 40 Jahre alt, ca. 1,70m groß, kräftige Statur, helle, stoppelige Haare, sprach mit Akzent. Bitte beachten Sie folgende Hinweise der Polizei, um sich vor Taschendieben zu schützen:

Weitere Tipps wie sie sich vor Dieben und Betrügern schützen können, finden sie unter www.polizei-beratung.de

Vater und Sohn bei Diebstahl ertappt

Der Ladendetektiv eines Elektronikfachmarktes in der Rheingalerie beobachtete am Mittwoch, den 11.05.2022, gegen 15:00 Uhr einen 39-Jährigen und seinen 17-jährigen Sohn, wie diese ein Videospiel stahlen. Das kriminelle Duo erwartet nun jeweils eine Strafanzeige.

Demonstration der Gewerkschaft Ver.di

Am Mittwoch, den 11.05.2022, kam es im Stadtgebiet Ludwigshafen zu einer Demonstration, zu der die Gewerkschaft Ver.di aufgerufen hatte. Zwischen 09:00 und 12:00 Uhr fand ein Aufzug mit anschließender Kundgebung auf dem Europaplatz statt an dem rund 900 Menschen teilnahmen. Es kam zu kleineren Verkehrsbehinderungen.

Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Eine 33-jährige Autofahrerin fuhr am Mittwoch, den 11.05.2022, gegen 07:45 Uhr, auf der Mundenheimer Straße und wollte nach links in die Hornstraße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden, bevorrechtigten ebenfalls 33-jährigen Radfahrer. Der Radfahrer wurde leicht verletzt. Am Fahrrad und dem Auto entstand Sachschaden.