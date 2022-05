Annweiler – Verkehrsunfall mit beteiligtem Klein-Omnibus – SIEHE FOTO

Am 11.05.2022 stießen gegen 14:45 Uhr im Kreuzungsbereich Friedrich-Ebert-Straße / Landauer Straße zwei Fahrzeuge zusammen, welche nach eigenen Angaben jeweils in der grünen Ampelphase in die Kreuzung eingefahren sein wollen. An dem beteiligten PKW entstand ein Blechschaden im Frontbereich, wobei dessen Fahrerin unverletzt blieb. Bei dem Unfallgegner handelte es sich um einen Klein-Omnibus im Linienverkehr, welcher ebenfalls einen leichten Unfallschaden erlitt. Die Fahrzeugführerin des Linienbusses wurde leicht verletzt, die beiden einzigen Fahrgäste blieben glücklicherweise unverletzt. Da sich beide Fahrzeugführerinnen darauf berufen, bei „Grün“ losgefahren zu sein, bittet die Polizei Annweiler unter 06346/964619 um Zeugenmitteilungen, welche zur Sachverhaltsaufklärung

beitragen können.

Edenkoben – Schwerverkehrskontrolle

Bei einer Schwerverkehrskontrolle zwischen 9 Uhr und 14 Uhr wurden gestern (11.05.2022) auf der A65 auf der Tank- und Rastanlage „Pfälzer Weinstraße West“ 14 LKW`s kontrolliert. In vier Fällen wurden die Fahrer beanstandet, weil sie die Lenkzeit überschritten hatten. Drei weitere Fahrer hatten ihre Ladung nicht ausreichend gesichert, weshalb sie erst das Transportgut nachsichern mussten, bevor sie weiterfahren durften. Neben den Fahrern müssen auch die Verlader mit einem Bußgeldbescheid rechnen. Ein weiteres Bußgeld wurde verhängt, weil ein Trucker sich durchgängig nicht an die vorgeschriebene Geschwindigkeit hielt. Bei der Auswertung seiner Fahrerkarten konnten mehrere Tempoüberschreitungen festgestellt werden. In zwei Fällen musste eine Sicherheitsleistung erhoben werden. Eine Sicherheitsleistung hat den Zweck, den staatlichen Strafverfolgungs- und Strafvollstreckungsanspruch bei ausländischen Verkehrsteilnehmern zu sichern. Neben Kontrollkräften der Polizei war auch der Zoll in die Verkehrsüberwachung mit eingebunden.

Edenkoben – Betrug mit gestohlener EC-Karte

Ein 57 Jahre alter Mann verlor in den zurückliegenden Tagen in einem Lebensmitteldiscounter in der Luitpoldstraße sein Portemonnaie mit EC-Karte. Ein Unbekannter fand den Geldbeutel und hob mit der EC-Karte unberechtigt Geld von seinem Konto ab. Nun laufen strafrechtliche Ermittlungen wegen Betrugs. Die Polizei appelliert: Mit Kreditkarte bargeldlos bezahlen ist einfach und praktisch, egal ob an der Ladenkasse oder im Urlaub. Niemals sollte man leichtfertig mit dem PIN umgehen. Bewahren Sie PIN-Code und EC-Karte immer getrennt voneinander auf. Sollten Sie dennoch Ihre Kreditkarte verlieren oder gestohlen bekommen, nutzen Sie umgehend den Sperrnotruf 116 116.

Annweiler – Motorradkontrolle im Wellbachtal

Bei bestem Motorradwetter lockte es am Mittwoch auch unter der Woche wieder eine Vielzahl von Bikern in das überregional bekannte Wellbachtal. Aus diesem Grunde kontrollierte die Polizei Annweiler den dort durchlaufenden Zweiradverkehr nachmittags am 11.05.2022 mit dem Schwerpunkt „Verkehrssicherheit“. Bei den 21 kontrollierten Krädern wurden unter anderem 2 TÜV-Überschreitungen, ein Beleuchtungsfehler sowie abgefahrene Reifen festgestellt. Darüber hinaus wurden mit einigen Zweiradfahrern intensive Gespräche im Hinblick auf die Verkehrssicherheit im Allgemeinen geführt.