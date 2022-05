Eingangstür beschädigt

Ein Unbekannter hat in der Nacht zu Donnerstag die Tür eines Mehrfamilienhauses in der Haspelstraße beschädigt. Ein Anwohner rief um kurz vor 2 Uhr die Polizei, da er hörte wie jemand an die Tür schlägt. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass die Glasscheibe in der Hauseingangstür zerbrochen war. Vor dem Eingang lagen kaputte Pflanzringe mit denen offenbar die Tür eingeworfen wurde. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt. Da vor Ort auch Blutspuren gefunden wurden, ist anzunehmen, dass sich der Täter dabei verletzt hat. Zeugen, denen verdächtige und/oder verletzte Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden. |elz

Täter erbeutet Parfüm

Kaiserslautern – Die Polizei fahndet nach einem Mann, der am

Mittwochvormittag aus einer Parfümerie in der Fackelstraße einige Duftwässer

entwendet hat. Der ältere Mann versteckte die Flaschen in seiner Jacke, dann

verließ er das Geschäft fluchtartig. Zeugen beobachteten das Geschehen. Eine

Mitarbeiterin stellte sich dem Verdächtigen in den Weg. Die Frau wurde von dem

Unbekannten weggestoßen. Der Täter entkam. Zeugen, denen der Mann aufgefallen

ist oder die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631 369 2620 an die Polizei Kaiserslautern zu wenden. |erf

Wo ist der schwarze Chevrolet aufgefallen?

Kaiserslautern – Diebe haben am Dienstagabend in der Bismarckstraße ein

Auto gestohlen. Das Fahrzeug tauchte am Mittwoch in der Mannheimer Straße wieder

auf – verbeult und mit Schrammen. Rund um den Chevrolet sind Unfallspuren

feststellbar. Wo der Wagen in einen Unfall verwickelt war steht aktuell nicht

fest. Der Pkw wurde sichergestellt. Die Polizei hat die Ermittlungen

aufgenommen. Die Beamten bitten um Hinweise: Wo ist ein schwarzer Chevrolet

aufgefallen? Wer kann Angaben zu einem möglichen Unfallort machen? Wer hat

Verdächtiges wahrgenommen? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten,

sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in

Verbindung zu setzen. |erf

Auto mit Warnbarke beschädigt

Kaiserslautern – Unbekannte haben am Dienstagabend eine Warnbarke auf

einer Baustelle in der Karl-Marx-Straße entwendet und über eine angrenzende

Mauer in die Einfahrt eines Hauses geworfen. Dabei trafen sie einen dort

geparkten Pkw. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die

Hinweise auf mögliche Täter geben können, oder denen im Zusammenhang mit der

Sachbeschädigung sonst etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich

unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizeiinspektion 1 in

Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Diebstahl aus Pkw – Zeuge beobachtet Verdächtige

Kaiserslautern – Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch aus einem Auto

im Casimirring einen Rucksack gestohlen. Ohne Aufbruchspuren zu hinterlassen

machten sich die Täter an dem Fahrzeug zu schaffen. Mitsamt dem Rucksack stahlen

sie die darin befindliche Kleidung und Sportschuhe. Kurz nach 3 Uhr bemerkte ein

Zeuge drei Männer in der Straße. Ob sie etwas mit dem Diebstahl zu tun haben,

steht aktuell nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und

bittet um Hinweise. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder denen die

Männer aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369

2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Autoknacker stehlen Sportsachen und teure Kopfhörer

Kaiserslautern – In der Spicherer Straße haben in der Nacht zum Mittwoch

Diebe ein Auto aufgeknackt. Aus dem Fahrzeug entwendeten sie eine Sporttasche

mit Sportwäsche und zwei hochpreisige Kopfhörer. Der Schaden wird auf mindestens

600 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges

wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620

mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Unter Drogeneinfluss bei Polizei erschienen

Rockenhausen (Donnersbergkreis) – Am Mittwochmittag erschien ein

27-jähriger Mann aus dem Donnersbergkreis zur Klärung von Fragen in anderer

Sache bei der Polizei in Rockenhausen. Dabei wurden bei ihm drogentypische

Auffälligkeiten festgestellt. Da er mit dem PKW zur Polizeidienststelle gekommen

war, wurde ein Drogentest durchgeführt. Dieser verlief positiv auf Cannabinoide.

Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt sowie eine Blutprobe entnommen. Sein

Führerschein wurde präventiv sichergestellt, der Fahrzeugschlüssel wurde an eine

Berechtigte übergeben.

Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet. Sollte die

Blutprobe den Verdacht erhärten, muss er mit einem Bußgeld von mindestens

fünfhundert Euro zuzüglich Verfahrenskosten, einem Monat Fahrverbot sowie zwei

Punkten im Verkehrszentralregister rechnen. Zudem wird gegen ihn auch ein

Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Weiterhin wird die zuständige Fahrerlaubnisbehörde über den Vorfall in Kenntnis

gesetzt, die eine Eignungsprüfung durchführt. |pirok

Unfall mit leichtverletztem Motorradfahrer

Kaiserslautern – In der Mannheimer Straße am Mittwochnachmittag zu einem

Unfall zwischen einer Autofahrerin und einem Motorradfahrer gekommen. Die

Autofahrerin wollte sich von einer Einfahrt in den fließenden Verkehr einordnen.

Dabei übersah sie den von links kommenden, bevorrechtigten Motorradfahrer. Es

kam zum Zusammenstoß. Der 35-Jährige stürzte. Er wurde leicht verletzt. Sein

Motorrad ist beidseitig verkratzt. Der Schaden wird auf circa 5.000 Euro

geschätzt. Der Pkw wies eine Beschädigung an der Stoßstange auf. Die Polizei

nahm den Unfall auf. |elz

Starkstromkabel gestohlen

Kaiserslautern – Ein Starkstromkabel haben Unbekannte von Dienstag auf

Mittwoch von einer Baustelle in der Europaallee gestohlen. Die unbekannten Diebe

knackten das Schloss eines Stromkastens, unterbrachen die Stromzufuhr und

kappten das Kabel. Letztlich wurden circa 160 Meter Starkstromkabel im Wert von

5.000 Euro entwendet. Zeugen, die zwischen Dienstag, 16:15 Uhr, und Mittwoch,

6:50 Uhr, Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten sich unter der

Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu

setzen. |elz

Versuchter Automatenaufbruch

Kaiserslautern – Ein Mann hat am frühen Donnerstagmorgen versucht einen

Zigarettenautomaten aufzubrechen. Eine Zeugin beobachtete gegen 3:30 Uhr in der

Burgherrenstraße den Mann, wie er gegen den Automaten schlug und rief die

Polizei. Beim Eintreffen der streife, flüchtete der Mann in Richtung Vogelweher

Straße. An dem Automaten waren Aufbruchsspuren erkennbar. Der Mann hatte

versucht mittels eines Hebelwerkzeuges den Scheineinzug herauszubrechen. Dies

misslang. Die Höhe des Sachschadens am Automaten steht noch nicht fest. Die

Zeugin beschrieb den Mann als circa 1,75 Meter groß. Bekleidet war er mit einer

hellblauen Jeans, einem schwarzen Kapuzenpullover und weißen Schuhen. Hinweise

nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegen.

|elz

Heckscheibe eingeschlagen

Kaiserslautern – Unbekannte Täter haben an einem Toyota die Heckscheibe

beschädigt. Der Besitzer meldete die Sachbeschädigung am Mittwoch der Polizei.

Der Besitzer hatte den Wagen am Sonntag in der Parkstraße in Höhe der Hausnummer

45 abgestellt. Als er am Dienstag an seinem Wagen vorbeigelaufen ist, hatte

dieser noch keine Beschädigung. Die Tatzeit liegt also zwischen Dienstag 20 Uhr

und Mittwoch 10:15 Uhr. Zeugen, die Hinweise auf mögliche Täter geben können,

oder denen im Zusammenhang mit der Sachbeschädigung sonst etwas Verdächtiges

aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit

der Polizeiinspektion 2 in Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

11-jähriger abends ohne Begleitung allein im Zug unterwegs

Kaiserslautern – Am Mittwochabend, den 11. Mai 2022 wurde eine

Zugbegleiterin auf einen 11-jährigen Jungen aufmerksam, der offensichtlich ohne

Begleitung eines Erwachsenen abends um nach 21:00 Uhr mit dem Zug von Bingen

nach Kaiserslautern fuhr. Nach Angaben der Zugbegleiterin sei der Junge bereits

den ganzen Tag alleine im Zug unterwegs gewesen. Eine Streife der Bundespolizei

in Kaiserslautern traf die Zugbegleiterin mit dem Jungen nach Einfahrt des Zuges

im Hauptbahnhof Kaiserslautern. Der Junge wurde in Schutzgewahrsam genommen und

mit zur Dienststelle verbracht, um die Erziehungsberechtigten über dessen

Verbleib zu informieren. Um 23:45 Uhr wurde der Junge dann durch seine Mutter im

Bundespolizeirevier Kaiserslautern abgeholt.