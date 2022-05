Diebstahl eines hochwertigen Wohnanhängers in Worms. Zeugenhinweise erbeten – SIEHE EINGANGSFOTO

Worms – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, den 11.05.2022 wurde in

Worms ein hochwertiger Wohnanhänger im Wert von 30.000 EUR entwendet.

Die 28-jährige Halterin hatte ihn bereits für eine bevorstehende Reise beladen,

als sie das Fehlen des Wohnanhängers am folgenden Morgen bemerkte.

Wer kann Angaben zur Tat oder dem aktuellen Standort des Wohnanhängers geben?

Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Worms.

Unfall mit Leichtkraftrad

Worms – Am gestrigen Mittwochabend wurde ein 29-jähriger Fahrer eines

Leichtkraftrades bei einem Verkehrsunfall verletzt. Ein 32-jähriger Wormser

befuhr mit seinem PKW die Untere Hauptstraße, als er beim Linksabbiegen in den

Postweg den entgegenkommenden Leichtkraftradfahrer übersah. Der 29-jährige

Wormser konnte die Kollision durch eine Vollbremsung mit Ausweichmanöver zwar

noch verhindern, kam jedoch zu Fall und musste in der Folge zur medizinischen

Versorgung in ein Krankenhaus verbracht werden.

Unfall mit einer verletzten Person

Flörsheim-Dalsheim – Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

kam es am heutigen Morgen gegen 08:10 Uhr in Flörsheim-Dalsheim. Die beiden 54-

und 66-jährigen PKW-Fahrer befuhren zunächst die Alte Straße in Richtung

Monsheim. Der vorausfahrende 66-Jährige reduzierte nach eigenen Angaben seine

Geschwindigkeit mangels Ortskunde auf Schrittgeschwindigkeit, um über eine

Abbiegespur nach links in die Mölsheimer Straße zu fahren. Der dem 66-Jährigen

nachfolgende 54-Jährige nahm dies zu spät wahr, sodass es zur Kollision kam. Der

54-Jährige Flomborner klagte infolge des Verkehrsunfalles über Schwindel und

Kreislaufbeschwerden, weshalb vorsorglich ein Transport mittels

Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus erfolgte. Der 66-jährige Fahrzeugführer

aus Thüringen blieb unverletzt.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Worms – Am heutigen Donnerstag kam es gegen 13.45 Uhr zu einem

Verkehrsunfall in der Andreasstr. in Worms, als eine 83-jährige Wormserin

infolge zu geringen Sicherheitsabstands mit ihrem Auto beim Überholen eine

79-jährige Fahrradfahrerin touchierte. Glücklicherweise stürzte die

Fahrradfahrerin nicht zu Boden und wurde nur leicht am Arm verletzt. Am Fahrzeug

entstand kein Sachschaden.

Die 83-jährige Autofahrerin erwartet nun ein Strafverfahren wegen fahrlässiger

Körperverletzung.

Achten Sie daher bitte gerade bei Fahrradfahrern auf einen ausreichenden

Sicherheitsabstand von mind. 1,5 m und passen Sie Ihre Geschwindigkeit an.

Schwerer Verkehrsunfall auf der L455 bei Höhen-Sülzen

Am Donnerstag, den 12.05.2022 befährt gegen Mittag ein 67-Jähriger mit seinem Auto die Pfeddersheimer Str. in Hohen-Sülzen und übersieht an der Einmündung zur bevorrechtigten L455 einen von links kommenden 76-jährigen Autofahrer. Bei dem Zusammenstoß wird der 76-Jährige leicht verletzt und begibt sich im Laufe des Tages eigenständig zu einem Arzt.

Da beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit sind, wird die Straße teilweise gesperrt und die Fahrzeuge abgeschleppt. Gegen den 67-jährigen Autofahrer wird ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.