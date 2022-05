Karlsruhe – Junge Frau von Betrunkenem belästigt – Polizei sucht Geschädigte

Karlsruhe – Ein stark betrunkener Mann belästigte eine junge Frau am

Donnerstagmittag in der Rheinstraße. Ein Passant konnte den Betrunkenen bis zum

Eintreffen der Polizei festhalten. Leider hatte sich die Geschädigte

zwischenzeitlich entfernt.

Vor einem Kiosk in der Rheinstraße griff ein offenbar dem Obdachlosenmilieu

zuzuordnender 28-jähriger Mann gegen 13.30 Uhr einer jungen Frau ans Gesäß. Ein

Passant eilte der jungen Dame zu Hilfe und brachte den 28-Jährigen zu Boden.

Dort wurde der sehr aggressive Betrunkene von den herbeigerufenen Polizisten

festgenommen.

Die Frau war nach den bisherigen Feststellungen weitergegangen. Sie war ungefähr

20 Jahre alt, relativ groß, hatte lange, blonde Haare und einen hellen Teint.

Der Tatverdächtige trug einen grauen Jogginganzug mit Kapuzenpulli und war sehr

ungepflegt. Er trug eine schwarze Wollmütze und hatte mehrere Bierflaschen bei

sich. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von beinahe drei Promille. Wegen

seiner Aggressivität musste er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in

Gewahrsam genommen werden.

Die bislang unbekannte und eventuell andere Geschädigte können sich gerne mit

dem Kriminaldauerdienst der Polizei Karlsruhe unter der Telefonnummer

0721/666-5555 in Verbindung setzen.

Karlsruhe – Radfahrer bei Unfall verletzt – Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Karlsruhe – Leichte Verletzungen zog sich am Mittwochabend ein Radfahrer

bei einem Verkehrsunfall auf der Ettlinger Straße in Karlsruhe zu, als er von

einem Kleintransporter gestreift wurde. Der mutmaßliche Verursacher entfernte

sich unerlaubt vom Unfallort.

Ein 50-jähriger Radfahrer war gegen 17.55 Uhr auf der Ettlinger Straße in

Richtung Schwarzwaldstraße unterwegs. Als der Mann auf die Ettlinger Allee in

Richtung Rüppurr abbiegen wollte und dies mit Handzeichen anzeigte, fuhr ein

weißer „Sprinter“ offenbar knapp an ihm vorbei. Dabei touchierte das Fahrzeug

die Hand des Fahrradfahrers. Dieser stürzt auf die Fahrbahn und verletzt sich

hierbei. Der Fahrer des Kleintransporters fuhr offenbar weiter, ohne sich um das

Geschehen zu kümmern.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich wohl um einen weißen Transporter eines

eventuellen Paketzustellers handeln.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei unter der Rufnummer

0721/944840 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Karlsruhe – Schwere Verletzungen zog sich ein Motorradfahrer am

Donnerstagmorgen bei einem Unfall in Grötzingen zu.

Ein 52-jährige Autofahrerin wollte gegen 09.30 Uhr an der Einmündung der

Fröbelstraße in die Grezzostraße die abknickende Vorfahrtstraße verlassen um der

Grezzostraße zu folgen. Hierbei übersah sie wohl den Vorrang des

entgegenkommenden 51-jährigen Motorradfahrers. Dieser stürzte mit seinem

Motorrad und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten

abgeschleppt werden.

Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Dettenheim – Unfall mit Traktor – Autofahrer verletzt

Karlsruhe – Zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Traktor kam es am

Mittwochmorgen auf der Landesstraße 602 bei Dettenheim.

Nach den derzeitigen Ermittlungen wollte ein 48-jähriger Autofahrer wohl gegen

08.10 Uhr zwischen Huttenheim und Rußheim einen Traktor überholen, der in diesem

Augenblick gerade abbog. Es kam zu einer Kollision beider Fahrzeuge. Der Fahrer

des Mercedes wurde hierbei verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der

33-jährige Traktor-Fahrer blieb unverletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die

Beamten fest, dass der Autofahrer offenbar unter dem Einfluss von

Betäubungsmittel stand. Eine Blutprobe wurde durchgeführt und der Führerschein

beschlagnahmt.

Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro.

Die Ermittlungen zur Unfallursache und dem mutmaßlichen Verkehrsverstoß

übernahmen die Beamten des Polizeireviers Philippsburg. Zeugen werden gebeten,

sich unter der Rufnummer 07256/93290 bei der Polizei zu melden.

Karlsruhe – Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Karlsruhe – Die Polizei sucht zu einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen

im Kreuzungsbereich Reinhold-Frank-Straße / Brauerstraße nach Zeugen. Nach

bisherigen Erkenntnissen waren dort gegen 08.15 Uhr ein 29-jähriger Yamaha

-Fahrer und eine 37-jährige Porsche-Fahrerin unterwegs. Beide wollten bei

Grünlicht die Kreuzung von der Reinhold-Frank-Straße in Richtung Brauerstraße

überqueren. Hierbei sei es zu einem Kontakt zwischen dem Motorrad und dem Pkw

gekommen, wobei der 29-Jährige leicht verletzt wurde.

Da der Unfallhergang unterschiedlich geschildert wurde, bittet die Polizei

Zeugen sich unter der Telefonnummer 0721 944840 bei der Verkehrspolizei

Karlsruhe zu melden.

Bruchsal – Betrunken in einen Vorgarten gefahren

Karlsruhe – Ein offenbar stark betrunkener Mann fuhr mit seinem Auto am

Mittwochnachmittag in einen Vorgarten in der Winzerstraße in Obergrombach. Weil

das Auto auf den Mauersteinen des Vorgartens aufsaß waren umfangreiche Bergungs-

und Reinigungsarbeiten notwendig.

Zeugen konnten beobachten wie ein 67-jähriger Autofahrer gegen 15.45 Uhr in

einer Rechtskurve in der Winzerstraße nach links von der Fahrbahn abkam und dort

auf der Begrenzungsmauer eines Vorgartens zum Stehen kam. Der Mann war bereits

zuvor anderen Verkehrsteilnehmern wegen seiner deutlich überhöhten

Geschwindigkeit aufgefallen.

Die zur Unfallaufnahme gerufenen Polizisten bemerkten schnell, dass der Mann

offenbar stark alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis vom

über 1,5 Promille. Durch das Aufsitzen auf der Mauer lief eine große Menge an

Betriebsstoffen aus, sodass das Erdreich des Vorgartens und die Mauer stark in

Mitleidenschaft gezogen wurden. Der entstandene Sachschaden liegt im hohen

vierstelligen Bereich.

Der Mann musste auf dem Polizeirevier Blut abgeben, sein Führerschein wurde

einbehalten.

Eggenstein-Leopoldshafen – Betrunkener Autofahrer mit ungefähr 3,4 Promille erwischt

Karlsruhe – Ein 51-Jähriger führte am Mittwoch gegen 19 Uhr in

Eggenstein-Leopoldshafen ein Auto, obwohl er wohl unter erheblichem

Alkoholeinfluss stand.

Eine Zeugin benachrichtigte die Polizei, dass der Mann mutmaßlich alkoholisiert

Auto fahre. Die Beamten des Polizeireviers Waldstadt trafen den 51-Jährigen

zuhause in Stutensee an. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen beachtlichen

Wert von ungefähr 3,44 Promille.

Der Führerschein des betrunkenen Fahrers wurde beschlagnahmt.

Bruchsal – Betrunkener Autofahrer fährt gegen Garage

Karlsruhe – Ein betrunkener 40-jähriger Autofahrer fuhr am Mittwochabend

auf der Alfred-Nägele-Straße in Bruchsal-Büchenau gegen eine Garagenwand und

einen geparkten Pkw.

Die Fahrt eines Mannes endete gegen 21.50 Uhr an einer Garagenwand. Anwohner

sprachen den Fahrer eines Nissan an und bemerkten, dass dieser offenbar

betrunken war. Bei der Unfallaufnahme führten Beamte des Polizeireviers Bruchsal

einen Alkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von über 1,8 Promille. An der

Garage und den Fahrzeugen entstand ein geringer Schaden. Verletzt wurde bei dem

Vorfall glücklicherweise niemand.

Der 40-Jährige musste seinen Führerschein abgeben. Auf ihn kommt nun eine

Anzeige zu.

auf Moped unterwegs

Karlsruhe – Ein 22-Jähriger Zweiradfahrer war am Mittwochabend betrunken

und ohne entsprechende Fahrerlaubnis in Neudorf unterwegs. Polizeibeamte

kontrollierten den Fahrer gegen 21.40 Uhr auf der Straße Am Bruhrain, da ihnen

das Fahrzeug aufgrund eines defekten Rücklichts aufgefallen war. Bei der

Kontrolle bemerkten die Polizisten Alkoholgeruch bei dem 22-Jährigen, weshalb

sie einen Alkoholtest durchführten. Dieser ergab einen Wert von 1,36 Promille.

Außerdem stellten die Ordnungshüter fest, dass er nicht im Besitz der

entsprechenden Fahrerlaubnis war. In der Folge brachten sie ihn zur

Dienststelle, wo der junge Mann eine Blutprobe abgeben musste.

Bruchsal – Nach Verkehrsunfall Radfahrer gesucht

Karlsruhe – Nach einem Verkehrsunfall am Mittwochabend in der

Kammerforststraße wird ein Radfahrer gesucht. Eine 20-jährige Opel-Fahrerin war

gegen 19.20 Uhr auf der Kammerforststraße in Richtung Karlsdorf unterwegs und

bog hier nach rechts auf ein Tankstellengelände ein. Als sie sich bereits auf

dem Tankstellengelände befand sei ein bislang unbekannter Radfahrer gegen die

Beifahrerseite des Opels gefahren. Dieser beleidigte im Anschluss die 20-Jährige

und fuhr dann weiter. Der unbekannte Mann sei etwa 30-Jahre alt und etwa 1,75

Meter groß gewesen. Er hätte eine Glatze gehabt und mit einem neongrünen

Oberteil bekleidet gewesen. Der entstandene Sachschaden am Pkw wird auf 4.000

Euro geschätzt.

Der Radfahrer sowie Zeugen wenden sich bitte unter der Telefonnummer 07251 -7260

an das Polizeirevier Bruchsal.

Karlsruhe – Sperrmüll mutwillig in Brand gesetzt – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe – Vor einem Einkaufsmarkt in der Waldstadt wurde am

Donnerstagmorgen Sperrmüll offenbar mutwillig angezündet. Ein Übergreifen auf

das Leergutlager konnte durch die Feuerwehr verhindert werden.

Durch einen Zeugen wurde gegen 1 Uhr am Donnerstagmorgen ein Brand vor einem

Einkaufscenter in der Lötzener Straße gemeldet. Kurz vor dem Eintreffen der

alarmierten Feuerwehr schlug ein Löschversuch der zuerst eingetroffenen

Polizisten mit dem Feuerlöscher fehl, erst der Feuerwehr gelang es den Brand

vollständig zu löschen. Nach Angaben des Zeugen hatte er zuvor einen

Fahrradfahrer beobachtet, der auffälliges Interesse an dem Sperrmüll gezeigt

hatte. Durch das Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Brandes auf

das Gelände des Einkaufsmarktes verhindert werden. Erste Ermittlungen ergab,

dass der Sperrmüll offenbar mutwillig in Brand gesetzt worden war.

Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige

Beobachtungen gemacht haben. Diese können sich gerne mit dem Polizeirevier

Waldstadt unter der Telefonnummer 0721/96718-0 in Verbindung setzen.