Mannheim-Käfertal: Rettungswagen verursacht Unfall mit vier Verletzten

Mannheim – Am Mittwochabend gegen 19:30 Uhr kollidierte in der Waldstraße

ein Rettungswagen mit einem Opel, wodurch alle vier Insassen der Fahrzeuge

verletzt wurden. Der 26-jährige Fahrer des Rettungswagens war mit Blaulicht und

Martinshorn auf der Waldstraße in Fahrtrichtung Vogelstang unterwegs, als er

infolge von Unachtsamkeit mit einem vorausfahrenden Opel zusammenstieß. Der

68-jährige Opel-Fahrer wollte dem Rettungswagen Platz schaffen und lenkte sein

Auto nach links auf die Gegenfahrbahn, was der 26-Jährige aber zu spät bemerkte.

Durch den Aufprall verletzten sich die Beiden Insassen des Rettungswagens sowie

die beiden Insassen des Opels und mussten mit weiteren Rettungswägen in

nahegelegene Krankenhäuser gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden von mehr

als 10.000 Euro.

Mannheim-Neckarau: Unbekannter entkleidet sich und nimmt sexuelle Handlungen an sich vor; Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise

Mannheim-Neckarau – Am Mittwoch in der Zeit zwischen 18:30 Uhr und 19:30

Uhr hielten sich eine 25 -Jährige und eine 15-Jährige am Rheinufer im Bereich

Kiesteichweg, unterhalb eines dortigen Restaurants, auf, als sich ihnen ein

bislang unbekannter Mann näherte. In der Folge entkleidete sich dieser

vollständig und legte sich nur wenige Meter von der 25-Jährigen entfernt auf die

dortige Grünfläche. Nachdem die Frau aufstand und Abstand zu dem Mann suchte,

nahm dieser sexuelle Handlungen an sich vor. Auf sein Fehlverhalten

angesprochen, flüchtete der Unbekannte in Richtung Strandbad. Trotz sofort

eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Mann bislang nicht aufgegriffen

werden.

Personenbeschreibung:

männlich, ca. 50 Jahre alt, ca. 180 cm groß, kräftige Statur, sonnengebräunte

Haut, wenige Haare, weißes T-shirt, schwarze Jogginghose, braun/grüne Basecap

Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und

sucht Zeugen, die den Unbekannten gesehen haben und/oder Angaben zu dessen

weiterer Fluchtrichtung machen können. Sie werden gebeten, sich an das

kriminalpolizeiliche Hinweistelefon, Tel.: 0621 174 4444 zu wenden.

Mannheim-Schwetzingerstadt: 35-Jähriger von unbekanntem Mann bedroht – Zeugen gesucht

Mannheim-Schwetzingerstadt – Ein 25-jähriger Mann wurde am Mittwochabend

in einer Straßenbahn im Stadtteil Schwetzingerstadt von einem unbekannten Mann

bedroht. Kurz vor 22 Uhr gerieten der 25-Jährige und der Unbekannte in einer

Straßenbahn der Linie in Höhe der Haltestelle „Krappmühlstraße“ in Streit. In

dessen Verlauf drohte der Unbekannte, den 25-Jährigen abzustechen und führte

dabei eine Stichbewegung in Richtung dessen Halses aus. Dabei hielt er zunächst

kein Messer in der Hand. Erst danach zückte er ein Klappmesser, das er jedoch

nicht mehr einsetzen konnte. Mehrere Fahrgäste eilten dem 25-Jährigen zu Hilfe,

sodass der Täter durch die Krappmühlstraße in Richtung Seckenheimer Straße

flüchtete. Ein zufällig vor Ort befindlicher Verkehrsmeister der rnv

verständigte über Notruf die Polizei und veranlasste die Sicherung der

Videoüberwachungsaufnahmen der Straßenbahn.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Ca. 17 bis 18 Jahre alt

Ca. 185 cm groß

Schlank

Südosteuropäisches Erscheinungsbild

Bekleidet mit hellen, kurzen Hosen und dunklem T-Shirt

Trug eine dunkel Basecap

Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Tel.:

0621/174-3310 zu melden.

Mannheim-Schönau: Autofahrer mit 2,8 Promille fährt gegen zwei Autos und flüchtet – Festnahme

Mannheim – Am Mittwochabend gegen 18:50 Uhr fuhr ein betrunkener

52-jähriger Nissan-Fahrer im Allensteiner Weg gegen zwei Autos und flüchtete

anschließend. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und verständigte die Polizei.

Eine Polizeistreife konnte den 52-Jährigen wenig später in der Lilienthalstraße

einer Verkehrskontrolle unterziehen. Sofort bemerkten die Beamten starken

Alkoholgeruch bei dem Mann. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und

ergab einen Wert von 2,8 Promille. Im Verlauf der Kontrolle stellten die Beamten

neben dem Alkoholkonsum sowie der Unfallflucht auch noch fest, dass der Mann mit

falschen Kennzeichen unterwegs war. Er musste mit zur Dienststelle, wo ihm eine

Blutprobe entnommen wurde. Den Führerschein, die Kennzeichen sowie die

Autoschlüssel stellten die Polizisten sicher. Ihn erwartet nun eine Anzeige

wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss, Unfallflucht, Kennzeichenmissbrauch

sowie Urkundenfälschung. Er verursachte einen Gesamtschaden in Höhe von etwa

5.000 Euro.

Mannheim-Rheinau: Gleich zwei Transporter-Aufbrüche – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Rheinau – Zwischen Dienstag, 21 Uhr, und Mittwoch, 11 Uhr, wurden

im Stadtteil Rheinau-Süd zwei Transporter aufgebrochen.

In der Rohrhofer Straße schlug ein unbekannter Täter zunächst die Scheibe der

Fahrertür eines Mercedes-Benz Sprinters ein um sich Zugang zum Fahrzeug zu

verschaffen. Anschließend wurde das Fahrzeug durchwühlt, allerdings außer etwas

Münzgeld nichts entwendet. Der Sachschaden liegt bei rund 250 Euro.

Ebenso wurde die Scheibe bei einem Transporter der Marke Renault an der Kreuzung

der Straßen „Am Rheinauer See“ und „Starnberger Weg“ eingeschlagen. Auch hier

wurde das Fahrzeug durchsucht und Modeschmuck, sowie Münzgeld entwendet. Der

Sachschaden beträgt rund 500 Euro, der Diebstahlschaden über 1.000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Mannheim-Neckarau, unter der Telefonnummer 0621-833970, zu melden.