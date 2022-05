Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis: 14-Jähriger bedroht Frau mit Messer – Festnahme; Kriminalpolizei ermittelt und sucht nach einer Frau sowie nach möglichen weiteren Geschädigten und Zeugen

Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwoch gegen 11:30 Uhr wurde die

Polizei verständigt, nachdem ein junger Mann eine 61-jährige Frau in einer

Tiefgarage im Bereich Karlsplatz mit einem mitgeführten Taschenmesser bedroht

haben soll und anschließend in Richtung Bahnhofsstraße davongelaufen wäre.

Sofort wurden Fahndungsmaßnahmen nach dem jungen Mann, von dem eine

Personenbeschreibung vorlag, eingeleitet. Er konnte wenig später, auch durch

Mithilfe eines Zeugen, im Bereich „Allee / Wächter“ angetroffen und festgenommen

werden. Bei einer anschließenden Durchsuchung des 14-Jährigen und dessen

mitgeführter Sachen konnte das vermutlich zuvor verwendete Taschenmesser

aufgefunden und sichergestellt werden. Der Jugendliche wurde zur weiteren

Abklärung mit auf das Polizeirevier genommen. Das Jugenddezernat der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat zwischenzeitlich die weiteren

Ermittlungen übernommen.

Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass weitere Personen durch den

14-Jährigen bedroht wurden. In einem Fall gehen die Ermittler davon aus, dass

eine bislang unbekannte Frau in der Nähe der „Allee“, kurz vor 11:30 Uhr, zur

Herausgabe ihrer Handtasche aufgefordert wurde.

Personenbeschreibung der Frau:

ca. 65 Jahre alt, ca. 160 cm groß, blonde Haare, schwarz-weiß gestreiftes

T-shirt, blaue Jeans, schwarze Handtasche. Die Frau führte einen Rollator mit

sich.

Die gesuchte Frau sowie weitere Zeugen und/oder mögliche Geschädigte werden

gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261 6900 zu melden oder sich

an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon, Tel.: 0621 174 4444 zu wenden.

Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit zwei Beteiligten, 10.000 Euro Sachschaden

Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis – Am Mittwochabend, gegen 18 Uhr fuhr ein

23-jähriger Fahrer eines Pkw BMW Bergstraße. An der Kreuzung zur

Gerbersruhstraße missachtet er die Vorfahrt eines von links kommenden Pkw Opel

und es kam zum Zusammenstoß. Bei dem Opel Zafira lösten die Airbags aus. Die

beiden Insassen, der 81-jährige Fahrer und seine 80-jährige Beifahrerin, kamen

vorsorglich mit dem Rettungswagen in ein Heidelberger Krankenhaus, um

Verletzungen auszuschließen.

An den beiden Autos entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 10.000 Euro.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppfirmen

abtransportiert werden.

Leimen / Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrt missachtet – 18.000 Euro Schaden

Leimen – Am Mittwoch gegen 13 Uhr missachtete eine 67-jährige

Mercedes-Fahrerin im Kreuzungsbereich Rohrbacher Straße / Hirtenwiesenstraße die

Vorfahrt einer 45-jährigen VW-Fahrerin und verursachte einen Sachschaden in Höhe

von etwa 18.000 Euro. Die Mercedes-Fahrerin war auf der Hirtenwiesenstraße in

Richtung Friedhof unterwegs, als sie im Kreuzungsbereich mit der auf der

Rohrbacher Straße in Richtung Nußloch fahrenden VW-Fahrerin kollidierte. Zum

Unfallzeitpunkt war die Ampelanlage der Kreuzung außer Betrieb. Durch den

Zusammenstoß wurde der Mercedes so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden

musste. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Hockenheim: Illegale Müllentsorgung – Teile einer Wasserrutsche auf Waldweg entsorgt – Zeugen gesucht

Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) – Auf einem Waldweg, der in der Nähe des

Baggersees an der Bahnstrecke entlangführt, wurden Teile einer Wasserrutsche

illegal entsorgt. Bei der Revierinspektion hatte der zuständige Revierförster

bereits am 25. April den Schrott entdeckt und sodann dem Polizeirevier

Hockenheim gemeldet. Über den Bauhof Hockenheim wurden die Wasserrutschenteile

bereits entsorgt. Die bisher durchgeführten Ermittlungen führten bislang noch

nicht zum Verursacher. Deshalb werden Zeugen gebeten, die Hinweise zum

„illegalen Entsorger“ geben können, sich beim Polizeirevier Hockenheim, Tel.:

06205/2860-0 zu melden.

Dossenheim, Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrt missachtet – schwerer Unfall

Dossenheim / Rhein-Neckar-Kreis – Am Mittwochnachmittag kam es auf der

Landstraße 531 bei der Anschlussstelle Dossenheim um 16:35 Uhr zu einem schweren

Verkehrsunfall bei dem vier Personen verletzt wurden. Es entstand ein

Sachschaden von mindestens 24.000 Euro.

Ein 79-Jähriger missachtete beim Befahren der Landstraße von Dossenheim kommend

in Richtung BAB 5 (Richtung KA) im Kreuzungsbereich die Vorfahrt eines

54-Jährigen, der von Schwabenheim kommend in Richtung Dossenheim fuhr. Durch den

Zusammenstoß wurde der BMW des 54-Jährigen in den Gegenverkehr geschleudert und

kollidierte dabei mit einem Mercedes eines 37-Jährigen. Neben dem

Unfallverursacher wurde auch dessen Beifahrerin leicht verletzt und zur weiteren

Untersuchung in Krankenhaus verbracht. Der 54-Jährige und seine Beifahrerin

wurde schwer verletzt und kamen zur weiteren Behandlung ebenfalls in

Krankenhaus. Alle drei Fahrzeuge, der Opel des 79-Jährigen, sowie der beteiligte

BMW und Mercedes, mussten abgeschleppt werden. Neben der Feuerwehr war auch

kurzzeitig ein Rettungshubschrauber eingesetzt. Der 79-Jährige muss sich nun

wegen Missachtung der Vorfahrt und fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

Sinsheim-Reihen/Rhein-Neckar-Kreis: Sattelzugfahrer fährt nach Kollision mit Traktor einfach davon – Polizei sucht Zeugen

Sinsheim-Reihen/Rhein-Neckar-Kreis – Einen Verkehrsunfall verursachte ein

unbekannter Sattelzugfahrer am Mittwochmittag in Sinsheim-Reihen. Ein

65-jähriger Mann war gegen 13 Uhr mit seinem Traktor und angehängter Spritze in

der Weilerer Straße in Richtung Hans-Doll-Straße unterwegs. Im Bereich einer

S-Kurve kam ihm ein Sattelzug entgegen. In der Kurve kam es zum Zusammenstoß

beider Fahrzeuge, da das Heck des Sattelzugs bei der Kurvendurchfahrt in die

Fahrspur des Traktors schwenkte und dabei gegen die angehängte Spritze des

Traktors stieß. Hierdurch wurde die Spritze beschädigt. Der Sattelzugfahrer

setzte seine Fahrt, ohne anzuhalten, einfach fort.

Von dem unfallverursachenden Sattelzug ist lediglich bekannt, dass es sich um

ein Fahrzeug mit blauen Rahmenteilen und grauer Plane handelte. Weiteres hierzu

ist nicht bekannt.

Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise

zum flüchtigen Sattelzug und dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich

beim Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 zu melden.

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit verletzter Fahrradfahrerin

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis – Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend in

Sinsheim zog sich eine 54-jährige Fahrradfahrerin Verletzungen zu. Ein

18-Jähriger befuhr mit seinem Mercedes kurz vor 19 Uhr einen privaten Stichweg

in Richtung der Straße „Zum Gänsgarten“ und wollte nach rechts in Richtung L 592

(Louis-Goos-Straße) abbiegen. Dabei übersah er eine 54-jährige Radfahrerin, die

die Straße „Zum Gänsgarten“ in Richtung L 592 befuhr. Im Einmündungsbereich kam

es zum Zusammenstoß, in dessen Folge die Radlerin auf die Fahrbahn stürzte. Sie

zog sich dabei Verletzungen am Kopf zu. Einen Helm hatte die 54-Jährigen nicht

getragen. Zur eingehenden Untersuchung und weiteren Behandlung wurde die Frau

nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus eingeliefert, wo sie

zunächst stationär aufgenommen wurde.

Gegen den 18-Jährigen wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall im Einmündungsbereich der L549; unklarer Hergang – Zeugen gesucht

Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis – Am Mittwochnachmittag kurz nach 15 Uhr kam

es zwischen einem VW und einem Seat im Bereich der L549 zu einem Zusammenstoß,

bei dem eine 36-jährige Frau leicht verletzt wurde. Nach bisherigem

Ermittlungsstand fuhr der Seat aus der Bernaustraße auf die L549 zu, um weiter

in Richtung Waibstadt zu fahren. Der VW kam aus der Seitenstraße des Bahnhofes

und fuhr ebenfalls auf die L549 zu, um seine Fahrt nach Neckarbischofsheim

fortzusetzen. Im Einmündungsbereich, auf Höhe der Ampelanlage, kollidierten die

beiden Fahrzeuge, in dessen Folge die 36-jährige Beifahrerin des Seat leichte

Verletzungen erlitt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden musste.

Der 21-jährige VW-Fahrer sowie der 34-jährige Seat-Fahrer blieben unverletzt.

Der gesamte Sachschaden liegt bei 6.000 Euro. Da die beiden Unfallbeteiligten

unterschiedliche Angaben zum Hergang machen, werden Zeugen gebeten, welche den

Unfall beobachtet haben, sich mit dem Polizeirevier Sinsheim unter 07261/690-0

in Verbindung zu setzen.

Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis: Heckscheibe eingeschlagen – Zeugen gesucht

Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis – Am Mittwoch zwischen 10 und 12:30 Uhr

schlug ein bisher unbekannter Täter die Heckscheibe eines in der Schulstraße

geparkten Renaults ein. Mit welchem Gegenstand die Scheibe eingeschlagen wurde,

ist bisher ebenfalls noch unklar und Teil der Ermittlungen wegen des Versuchs

des besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugen, welche etwas Verdächtiges

beobachtet haben und Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich

mit dem Polizeirevier Wiesloch unter 06222/5709-0 in Verbindung zu setzen.

Eberbach, Rhein-Neckar-Kreis: 14-Jährige aus Eberbach weiterhin vermisst; Pressemitteilung Nr.2 – Öffentlichkeitsfahndung der Polizei

Eberbach, Rhein-Neckar-Kreis – Nachdem seit Montag, 10. Mai 2022, 08:30

Uhr die 14-jährige Maya E. aus Eberbach vermisst wird und die bisherigen

Überprüfungen möglicher Hinwendungsorte, unter anderem in Mannheim und dem

Bereich Beerfelden, nicht zum Auffinden der Jugendlichen geführt haben, sucht

die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg nun mit einem Lichtbild nach der

14-Jährigen.

Dieses ist im Fahndungsportal der Polizei Baden-Württemberg unter folgenden Link

abrufbar: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/eberbach-vermisstenfahndung/

Zeugen, die Angaben zu dem Aufenthaltsort von Maya E. machen können, werden

gebeten, sich zu melden. Hinweise werden bei jeder Polizeidienststelle oder dem

Polizei-Notruf, unter der Tel.: 110 sowie dem kriminalpolizeilichen

Hinweistelefon, Tel.: 0621 174 4444 entgegengenommen.