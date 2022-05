Heidelberg: Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden; Verursacher wurde durch seinen Chef gemeldet; Polizei sucht den Geschädigten und Zeugen

Heidelberg – Am Mittwochvormittag, kurz nach 11 Uhr fuhr ein 48-jähriger

Fahrer eines blauen VWs Caddy auf dem Grenzhöfer Weg in Fahrtrichtung L637. Auf

Höhe Grenzhöfer Weg 34 kollidierte er mit einem rechts am Fahrbahnrand geparkten

bislang unbekannten Fahrzeug oder Anhänger.

Der 48-Jährige gab später gegenüber der Polizei an, einem weißen SUV, der ihm an

der Einmündung zur K9702 (Grenzhöfer Weg) die Vorfahrt genommen hatte, nach

rechts ausgewichen zu sein und so den Unfall verursacht zu haben.

Der Caddy-Fahrer entfernte sich jedoch nach dem Unfall, ohne seiner Warte- und

Feststellungspflicht nachgekommen zu sein. Erst später rief sein „Chef“ bei der

Polizei an und meldete den Unfall seines Mitarbeiters.

Der Firmenwagen des 48-Jährigen war an der rechten Fahrzeugseite in eine Höhe

von 70 bis 120 cm erheblich beschädigt und der Fahrer verletzte sich leicht im

Gesichtsbereich. An dem Caddy entstand Sachschaden von circa 15.000 Euro.

Beamte des Verkehrsdienstes Heidelberg führten eine Plausibilitätsprüfung vor

Ort durch und zumindest die Unfallstelle konnte gemeinsam mit dem

Unfallverursacher eindeutig lokalisiert werden. Das am Fahrbahnrand abgestellte

beschädigte Fahrzeug bzw. der Anhänger konnte jedoch nicht mehr festgestellt

werden.

Der Verkehrsdienst Heidelberg bittet, den Geschädigten und Zeugen sich unter der

Telefonnummer 0621.174 4111 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Heidelberg: 28-jähriger Tatverdächtiger nach gemeinschaftlichem Diebstahl in Untersuchungshaft; Staatsanwaltschaft Heidelberg und Kriminalpolizeidirektion Heidelberg ermitteln

Heidelberg – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg

und des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde Haftbefehl gegen einen

28-jährigen Mann erlassen. Er steht im dringenden Verdacht, am Donnerstag, den

12.05.2022, gegen 01:40 Uhr gemeinsam mit einem 22-jährigen Mittäter in der

Unteren Straße in der Heidelberger Altstadt in den Lagerraum einer Gaststätte

eingedrungen zu sein, um hieraus stehlenswerte Gegenstände zu entwenden.

Die beiden Tatverdächtigen kletterten hierzu durch ein offenstehendes Fenster

des Lagerraums, welches sich in etwa 1,8 Metern Höhe befand und stahlen ein

elektrisches Dönermesser im Wert von ca. 170 Euro. Im Anschluss versuchten die

beiden Tatverdächtigen zu fliehen.

Zeugen konnten die beiden mutmaßlichen Diebe bei der Tatausführung beobachten

und den 22-Jährigen bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festhalten. Dem

28-Jährigen gelang zunächst die Flucht.

Gegen 02:45 Uhr erkannten die Zeugen den Flüchtigen in unmittelbarer Tatortnähe

wieder und nahmen die Verfolgung auf. Einer herbeigerufenen Polizeistreife

gelang es schließlich, auch den 28-jährigen Tatverdächtigen festzunehmen.

Während der Flucht entledigte sich der Mann des Diebesguts.

Bereits am Donnerstag, den 12.05.2022, wurde der 28-jährige Tatverdächtige der

Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Heidelberg vorgeführt, die auf Antrag der

Staatsanwaltschaft Heidelberg Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des

gemeinschaftlichen Diebstahls und auf Grund bestehender Fluchtgefahr erließ.

Anschließend wurde der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Der 22 Jahre alte Beschuldigte verblieb auf freiem Fuß.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und der Ermittlungsgruppe

Eigentum des Polizeipräsidiums Mannheim gegen die beiden Beschuldigten dauern

an.

Heidelberg: Unfall zwischen zwei Radfahrer, beide Radfahrer leicht verletzt

Heidelberg – Am Mittwochmittag, gegen 14 Uhr fuhr ein 20-jähriger

Radfahrer in der Eppelheimer Straße auf dem Fahrradweg. In einer leicht

abfallenden S-Kurve“, Höhe BAUHAUS, fuhr er auf einen anderen 60-jährigen

Radfahrer, der mit seinem Fahrrad dort wartete, um die Fahrbahn zu überqueren,

auf. Der 60-Jährige wurde durch den Aufprall quer über die Eppelheimer Straße

geschleudert und hat noch „Glück im Unglück“, dass zum Unfallzeitpunkt auf der

normalerweise stark befahrenen Straße kein anderes Fahrzeug kam.

Beide Fahrradfahrer verletzten sich durch den Unfall leicht. Vorsorglich wurde

der 60-Jährige zur ambulanten Behandlung seiner Kopfverletzung mit dem

Rettungsdienst in ein Heidelberger Krankenhaus verbracht. Der 20-jährige

Unfallverursacher verletzte sich ebenfalls leicht an seiner rechten Körperseite,

am Unterarm und an der Hand. Eine medizinische Versorgung seiner Verletzungen

lehnte er ab. An beiden Rädern entstand geringer Sachschaden.

Beide Fahrradfahrer trugen zur Unfallzeit keinen Fahrradhelm.

Heidelberg-Schlierbach: Brand einer Gartenhütte

Heidelberg – Zeugen wurden am Mittwoch gegen 16:30 Uhr auf eine

Rauchentwicklung Am grünen Hag aufmerksam und alarmierten Polizei und Feuerwehr.

Die Einsatzkräfte wurden schnell auf eine Gartenhütte auf einem Privatgrundstück

aufmerksam, die in Flammen stand. Dank dem schnellen Eingreifen der

Berufsfeuerwehr Heidelberg konnte der Brand schnell gelöscht werden. Die

Gartenhütte, mehrere Gartengeräte, gelagerte Holzscheite und ein Baum wurden

durch die Flammen erheblich beschädigt. Auch eine benachbarte Gartenlaube wurde

durch die starke Hitzeentwicklung in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand ein

Schaden von mindestens 10.000 Euro. Aufgrund der Rauchentwicklung musste die

angrenzende Bahnstrecke zwischen Neckargemünd und Heidelberg kurzzeitig gesperrt

werden.

Die bislang ungeklärte Brandursache ermitteln nun die Beamten des Polizeireviers

Heidelberg-Mitte. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter

06221 99-1700 zu melden.

Heidelberg-Ziegelhausen: Transporter aufgebrochen – Zeugen gesucht

Heidelberg-Ziegelhausen – Zwischen Dienstag, 22 Uhr, und Mittwoch, 08 Uhr,

wurde in der Straße „In der Neckarhelle“ ein Transporter aufgebrochen. Bislang

unbekannter Täter schlug die Scheibe der Beifahrerseite ein und entwendete vom

Beifahrersitz eine Bohrmaschine der Marke „Makita“ im Wert von rund 300 Euro.

Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, kann derzeit noch nicht beziffert

werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Täter oder zum Aufbruch geben können,

werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord, unter der Telefonnummer

06221-45690, zu melden.

Heidelberg-Handschuhsheim: Auto in Parkhaus aufgebrochen – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Handschuhsheim – Am Mittwoch wurde zwischen 10 Uhr und 22 Uhr

ein Auto in einem Parkhaus in der Straße „Im Neuenheimer Feld“ aufgebrochen. Ein

bislang unbekannter Täter warf die Scheibe der Fahrertür mit einem Stein ein und

verschaffte sich so Zugang zum Fahrzeuginneren. Ob etwas entwendet wurde ist

derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Heidelberg-Nord, unter der Telefonnummer 06221-45690, zu melden.

Heidelberg-Neuenheim: Unbekannte entwenden Tretroller; Polizei bittet um Hinweise

Heidelberg-Neuenheim – Am Mittwoch im Zeitraum zwischen 08:30 Uhr und

15:00 Uhr entwendete ein oder mehrere unbekannte Täter den Tretroller eines

Kindes im Wert von rund 110 Euro. Das Gefährt war mit einem Schloss gesichert

und stand auf dem Gelände einer Schule in der Mönchhofstraße.

Beschreibung des „City-Rollers“:

Marke: Sullivan Modell: Resolute Stunt Scooter Farbe: Neo Chrome blau

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Heideberg-Nord unter der Tel.: 06221 45690 zu melden.