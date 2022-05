In Graben ausgewichen

Um 08:16 Uhr befuhr heute Morgen ein 62-Jähriger aus Nentershausen mit einer Sattelzugmaschine die B 7 von Wichmannshausen in Richtung Datterode. In der Gemarkung von Datterode beabsichtigte der Fahrer nach links in einen Feldweg abzubiegen, um dort mit seinem Gespann drehen zu können. In diesem Moment setzte eine nachfolgende 24-Jährige aus Waldkappel zum Überholen an. Der Sattelzugfahrer bemerkte diesen Überholvorgang durch einen Blick im Rückspiegel, bremste und brach den Abbiegevorgang ab. Als die 24-Jährige dies bemerkte, lenkte sie ihr Auto nach links und fuhr dadurch in den dortigen Graben, wodurch es nicht zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Jedoch wurde der Pkw der 24-Jährigen beschädigt, sie selbst dabei leicht verletzt. Der Pkw musste abgeschleppt werden; der Sachschaden wird mit ca. 7000 EUR angegeben.

Polizei Sontra

Diebstahl auf Baustelle

In Witzenhausen-Wendershausen wurde in der vergangenen Nacht vom Baustellengelände in der „Wendershäuser Aue“ mehrere Diebstähle begangen. Aus dem Führerhaus eines Mobilkrans wurde ein Navigationsgerät der Marke „TomTom“ gestohlen. Das Weitern wurden ca. 200 Liter Dieselkraftstoff aus dem Kran abgepumpt. Ca. 500 Meter entfernt wurde aus dem Tank eines dort abgestellten Baggers weitere ca. 100 Liter Diesel abgepumpt und entwendet. Schaden insgesamt: ca. 1000 EUR. Hinweise: 05542/93040.

Wildunfall

Um 21:58 Uhr befuhr gestern Abend ein 61-jähriger Pkw-Fahrer aus Wanfried die B 249 zwischen Frieda und Wanfried. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das anschließend davonlief. Am Auto entstand ein Sachschaden von ca., 1500 EUR.

Fahrraddiebstahl

Zwischen dem 11.05.22, 12:00 Uhr und dem 12.05.22, 00:02 Uhr wurde am Stadtbahnhof in Eschwege ein schwarzes Fahrrad der Marke „Univega“ gestohlen. Das Rad mit roten und weißen Elementen war im Bereich des überdachten Fahrradstellplatzes gesichert abgestellt worden. Unbekannte durchtrennten das Kettenschloss, um den Diebstahl durchführen zu können. Schaden: ca. 300 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Unfall im Baustellenbereich

5000 EUR Sachschaden entstanden bei einem Unfall, der sich am gestrigen Morgen in der Waldstraße in Herleshausen ereignet hat. Um 09:37 Uhr befuhr ein 48-Jähriger aus Schwarzburg mit einem Bagger im dortigen Baustellenbereich rückwärts und übersah dabei den dort im Halteverbot und entgegengesetzt zur Fahrbahn abgestellten Mercedes Sprinter, dessen 55-Jähriger Fahrer aus Bad Hersfeld beim Ausliefern war. Dadurch prallte die rechte Seite des Räumschildes gegen das Heck des Sprinters, der dadurch ein Meter weitergeschoben wurde.

Diebstahl aus Hotel

In der vergangenen Nacht gelangten unbekannten Täter auf das Gelände eines Hotels in Herleshausen-Holzhausen. Nachdem eine Nebentür aufgebrochen wurde, durchsuchten der oder die Täter den Bereich der Rezeption und entwendet aus einer aufgebrochenen Kasse das Bargeld. Insgesamt wird der angerichtete Schaden auf ca. 2500 EUR geschätzt. Hinweise: 05651/9250.

Sachbeschädigung

Zwischen dem 02.05.22, 17:00 Uhr und dem 09.05.22, 17:00 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung am Gebäude der Katholischen Kirche in der Straße „Thingstätte“ in Sontra. Unbekannte warfen in diesem Zeitraum mehrfach mit Steinen gegen ein Kellerfenster, das dadurch stark beschädigt wurde und ausgetauscht werden muss. Schaden: 2560 EUR; Hinweise: 05653/97660.

Körperverletzung

Um 18:05 Uhr befuhr gestern Abend ein 20-Jähriger aus Nentershausen mit seinem Pkw die Straße „Hinter der Mauer“ in Sontra. Im Kreuzungsbereich zur Burhaver Straße ging es einem nachfolgenden 49-jährigen Pkw-Fahrer aus Sontra nicht schnell genug, was er durch Hupen und dichtes Auffahren zum Ausdruck brachte, so die Angaben des 20-Jährigen. Dieser gab gegenüber der Polizei an, dass er aufgrund dessen den sogenannten „Stinkefinger“ zeigte. Auf dem dortigen Edeka-Parkplatz kam es dann zwischen beiden Fahrern zu einer verbalen Auseinandersetzung, wobei der 49-Jährige dem 20-Jährigen eine Ohrfeige verpasste und diesen noch beleidigte.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Um 05:45 Uhr befuhr heute Morgen ein 38-jähriger Pkw-Fahrer aus Waldkappel die L 3238 von Reichenbach in Richtung Walburg. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das den Aufprall nicht überlebte. Auch der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird mit ca. 2000 EUR angegeben.

Diebstahl aus Pizzeria

Zwischen dem 10.05.22, 23:00 Uhr und dem 11.05.22, 10:30 Uhr drangen unbekannte Täter in die Räume einer Pizzeria in der Leipziger Straße in Hessisch Lichtenau ein und entwendeten aus der Kasse das Wechselgeld von ca. 100 EUR. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Unfallflucht

Nachträglich angezeigt wurde gestern eine Unfallflucht, die sich bereits am vergangenen Montag, 09.05.22 auf dem rückwärtigen Parkplatz der Sparkasse in der Südbahnhofstraße in Witzenhausen ereignet hat. Zwischen 08:00 Uhr und 18:00 Uhr wurde ein VW ID.4 vermutlich beim Ein- oder Ausparken angefahren und beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Hinweise: 05542/93040.