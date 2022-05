Frielendorf-Großropperhausen: Unbekannte Täter erpressen Geldbörse von Kirmesbesucher

Homberg (ots)

Frielendorf-Großropperhausen

Unbekannte Täter erpressen Geldbörse Tatzeit: 07.05.2022, 04:40 Uhr Eine Geldbörse mit Bargeld und persönlichen Dokumenten erpressten mehrere unbekannte Täter am Samstagmorgen von einem Kirmesbesucher. Der Kirmesbesucher, ein 23-jähriger Fritzlarer, befand sich auf der L 3152, kurz hinter Großropperhausen in Richtung Frielendorf, als 4 oder 5 Männer auf ihn zukamen. Einer der Männer drohte mit einem grauen Baseball-Schläger und forderte mit den Worten: „Gib mir alles was du hast!“ die Herausgabe von Wertsachen. Der 23-Jährige befürchtete geschlagen zu werden und händigte seinen Geldbeutel samt Inhalt aus. Die Männer stiegen daraufhin in einen älteren dunklen 3er BMW mit Kasseler Kennzeichen und fuhren davon. Von den männlichen Tätern liegt folgende Beschreibung vor: Sie sind zwischen 25 und 30 Jahren alt und 180 -190 cm groß. Zwei Männer waren von schlanker Statur und zwei waren kräftig-muskulös. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740