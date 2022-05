Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

FD

Nach möglicher Straßenverkehrsgefährdung – Betroffene und Zeugen gesucht

Fulda. Am Dienstagnachmittag (10.05.), gegen 16.30 Uhr, informierte ein Zeuge die Polizei über ein helles Peugeot Cabrio, das in der Petersberger Straße die falsche Straßenseite befahren würde. Die Polizeibeamten konnten das Fahrzeug jedoch kurze Zeit später dort nicht mehr feststellen.

Etwa eine Stunde später, gegen 17.30 Uhr, meldete ein weiterer Zeuge das Cabrio im Bereich der Bertholdstraße in Petersberg. Dabei sei die Fahrerin mehrfach mit dem Pkw über den Gehweg gefahren und habe so die dort laufenden Personen gefährdet. Nach derzeitigen Erkenntnissen stoppte die Fahrzeugführerin ihr Auto schließlich auf dem Fußgängerweg – glücklicherweise noch bevor sie mit einer Passantin und deren Tochter zusammenstieß. Der aufmerksame Mitteiler hielt die Fahrerin daraufhin bis zum Eintreffen der Polizei vor Ort fest. Sie wurde anschließend durch die Beamten zur Überprüfung ihres Gesundheitszustandes in eine medizinischen Einrichtung verbracht.

Die Polizei in Fulda hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung aufgenommen. Personen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können oder möglicherweise selbst betroffen waren, wenden sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

HEF

Verkehrsunfall

Bebra. Am Dienstag (10.05.), gegen 16 Uhr, befuhr ein Mercedes-Sprinter-Fahrer aus Rotenburg die B 27 aus Richtung Bebra-Süd kommend in Richtung Bebra-Mitte. In diesem Bereich kam er aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Schutzplanke. Hierdurch entstand Gesamtsachschaden von rund 12.700 Euro. Der Fahrzeugführer entfernte sich zunächst unerlaubt von der Unfallstelle, meldete sich jedoch am Abend bei der Polizei in Rotenburg.

Einbruch in Bürogebäude

Petersberg. Unbekannte brachen in der Nacht auf Mittwoch (11.05.) in der Straße „Hutweide“ in ein Bürogebäude ein. Die Täter traten eine Tür ein, um ins Gebäude zu gelangen. Dort durchsuchten sie mehrere Räume und stahlen Bargeld in zweistelliger Höhe. Es entstand circa 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Versuchter Einbruch in Getränkemarkt

Petersberg. Zwischen Montagmittag (09.05.) und Mittwochmorgen (11.05.) versuchten Unbekannte über eine Seitentür in einen Getränkemarkt in der Straße „An den Gassenwiesen“ einzubrechen. Das Türschloss hielt stand, sodass die Täter unerkannt flüchteten. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Einbruch in Baustoffmarkt

Fulda. In der Augustastraße brachen Unbekannte zwischen Dienstagmittag (10.05.) und Mittwochmorgen (11.05.) in die Lagerhalle eines Baustoffmarktes ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Nach Gefahrguteinsatz bei Herfa: Keine Gefahr für die Umwelt

Herfa. Eine zunächst unbekannte Substanz sorgte am heutigen Donnerstagmorgen (12.05.) für einen Gefahrguteinsatz auf einem Parkplatz bei Herfa. Die Auswertung einer Probenentnahme ergab inzwischen: Es handelt sich um einen organischen Stoff, von dem keine Gefahr für die Umwelt ausgeht.

Gegen 8.40 Uhr wurde der Rettungsleitstelle Hersfeld-Rotenburg ein beißender Geruch im Bereich des Parkplatzes „Fischteiche“ an der L3255 bei Herfa gemeldet. Mitarbeiter einer Straßenmeisterei stellten eine zähflüssige Substanz auf der Fahrbahn des Parkplatzes fest und verständigten die Einsatzkräfte. In der Folge klagten vier Personen über Atembeschwerden, sodass sie mit Verdacht auf leichte Atemwegsreizungen vorsorglich in umliegende Krankenhäuser verbracht wurden.

Vor Ort entnahmen Einsatzkräfte der Feuerwehr eine Substanzprobe und leiteten diese zur Untersuchung an die Berufsfeuerwehr in Frankfurt am Main weiter. Inzwischen steht das Ergebnis fest: Bei der Substanz handelt es sich um einen organischen Stoff, mutmaßlich Gülle – eine Gefahr für die Umwelt ist somit nicht gegeben.

Der Parkplatz wurde inzwischen mit Wasser gespült und ist wieder befahrbar. Die L3255 zwischen Friedewald und Heringen war für rund zweieinhalb Stunden voll gesperrt.

Kennzeichendiebstahl

Grebenhain. Von einem Anhänger des Herstellers Böckmann entwendeten Unbekannte von Mittwoch (04.05.) bis Mittwoch (11.05.) das amtliche Kennzeichen OH-WK 280. Zur Tatzeit stand der Zentralachsanhänger in einem Windpark in Hartmannshain. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Fahrzeug durchsucht – Tipps der Polizei

Alsfeld. Unbekannte durchsuchten am Mittwochvormittag (11.05.), zwischen 8.30 Uhr und 12.30 Uhr, in der Feldstraße einen roten Peugeot. Zur Tatzeit war das Auto auf der Straße vor einer Kindertagesstätte abgeparkt. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang noch nicht bekannt. Zeugen konnten zwei bislang unbekannte Personen an dem Fahrzeug beobachten. Diese können wie folgt beschrieben werden:

Person 1:

männlich

zwischen 14 und 18 Jahren alt

etwa 1,70 Meter groß

schlanke Statur

kurze, dunkle Haare

trug knielange Shorts

trug keine Oberbekleidung

Person 2:

weiblich

etwa 14 bis 18 Jahre alt

etwa 1,60 Meter groß

schlanke Statur

dunkle Haare, die zu einem Zopf gebunden waren

trug ein blaues T-Shirt

trug eine weiße Hose

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

versichern Sie sich immer, dass ihr Auto auch ordnungsgemäß abgeschlossen ist Lassen Sie niemals Wertgegenstände in Ihrem Pkw

Zwei Wohnhäuser in Brand geraten

Schotten. Am Mittwoch (11.05.), gegen 17:20 Uhr, kam es in der Friedhofstraße im Schottener Stadtteil Eschenrod zu einem Brandgeschehen, von dem zwei Wohnhäuser betroffen sind.

Nach derzeitigem Kenntnisstand brach das Feuer im Bereich eines Geräteschuppens, der unmittelbar an eines der Wohnhäuser angrenzt, aus und griff über die Fassade auf das Dach des Hauses über. Durch den vorherrschenden Wind geriet in der Folge auch die mit Holzschindeln verkleidete Fassade eines benachbarten Wohnhauses in Brand, wobei sich das Feuer leicht auf das Dach des Hauses ausweitete.

Die alarmierte Feuerwehr führte sofort umfangreiche Löscharbeiten durch und hatte das Brandgeschehen nach kurzer Zeit unter Kontrolle. Glücklicherweise wurde bei dem Brand niemand verletzt – jedoch sind beide Wohnhäuser durch Wasser- und Rauchschäden vorerst nicht bewohnbar.

Die genaue Brandursache ist derzeit noch nicht bekannt und Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen. Möglicherweise steht die Brandentstehung jedoch im Zusammenhang mit Unkrautverbrennungsarbeiten.

Der entstandene Sachschaden liegt nach ersten vorläufigen Schätzung im sechsstelligen Bereich.

Sachbeschädigung

Bad Hersfeld. Ein Unbekannter trat am Mittwochnachmittag (11.05.), etwa um 16.15 Uhr, in der Straße „Am Steffen“ gegen den Spiegel eines roten Mitsubishi Colt. Dabei zersplitterte die Scheibe des Außenspiegels und es entstand Schaden von rund 30 Euro. Zeugen beobachteten eine männliche Person mit rotem T-Shirt und schwarzer Oberbekleidung auf einem Fahrrad, welche an dem Auto vorbeifuhr und dabei zutrat. Zur Tatzeit sei der unbekannte Mann in Begleitung eines weiteren Radfahrers gewesen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Einbruch in Geschäft

Rotenburg. Eine Firma in der Bürgerstraße wurde in der Nacht zu Mittwoch (11.05.) Ziel unbekannter Täter. Durch Aufhebeln eines rückwärtig gelegenen Fensters gelangten die Einbrecher in die Büroräume, die sie anschließend durchsuchten. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang unklar. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Ein Schwerverletzter nach umgestürztem LKW

Hünfeld (ots)

Hünfeld: Am Mittwoch, dem 11.05.2022, gg. 15;40 Uhr ereignete sich auf der B 27 in der Abfahrt Hünfeld Nord, ein Verkehrsunfall, bei dem ein Sattelzug der mit Abfall beladen war, aus zunächst ungeklärter Ursache umstürzte. Der 57. jährige Fahrer des LKW aus Werningerrode musste von der Feuerwehr Hünfeld geborgen werden. Auf Grund seiner Verletzung wurde er mit einem RTW ins Klinikum Fulda verbracht. Die Straßemeisterei Hünfeld sperrte die Abfahrt und die Zufahrt der B27 während der Bergung. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 30.000.- EUR