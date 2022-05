Kreis Bergstraße

Unfall mit Tanklastzug

Lorsch (ots) – Am Mittwoch, den 11.05.2022, um 11:20 Uhr ereignete sich auf der

L 3111 ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein leerer

Tanklastwagen befuhr die L 3111 von Lorsch kommend in Fahrtrichtung Hüttenfeld

und kam in Folge von Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn in den Wald ab.

Dort stieß er mit allerlei Gestrüpp zusammen und kam nach ca. 30 Meter im Wald

zum Stehen. Der 38-jährige Fahrzeugführer wurde durch den Aufprall leicht

verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Auf Grund der Bergungsarbeiten des

Tanklasters war die L 3111 über mehrere Stunden komplett gesperrt. Die Sperrung

wurde gegen etwa 19:30 Uhr durch die Polizei wieder aufgehoben. Der Fremdschaden

lässt sich auf ca. 20.000,- Euro beziffern.

Darmstadt

25-jähriger Vermisster tot aufgefunden

Darmstadt (ots) – Der seit Mittwochmorgen (11.5.) vermisste 25-Jährige aus

Darmstadt-Arheilgen (wir haben berichtet) wurde am Donnerstagmittag (12.5.) tot

aufgefunden. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nach jetzigem

Kenntnisstand nicht vor.

Südhessen: Noch Plätze frei! – Kinovorstellung „Gefangen im Netz“ im Rahmen der Präventionskampagne „Brich Dein Schweigen-Hinter jedem Missbrauch steckt ein Gesicht“

Südhessen (ots) – Die Fallzahlen sexuellen Missbrauchs an Kindern und

Jugendlichen steigen in Hessen deutlich, die Dunkelziffer wird als hoch

eingeschätzt. Der Kampf gegen Kindesmissbrauch hat daher auch für die Region

Südhessen höchste Priorität. Aus diesem Grund starteten der Verein Bürger und

Polizei Bergstraße e. V., die Rotary Clubs der Region sowie das Polizeipräsidium

Südhessen zusammen mit weiteren Hilfestellen die Präventionskampagne „Brich Dein

Schweigen – Hinter jedem Missbrauch steckt ein Gesicht“

Ein Teilprojekt der Präventionskampagne stellt die Vorführung des schulisch

aufbereiteten Dokumentarfilms „Gefangen im Netz“ (Schulversion, 64min.,

https://gefangenimnetz.de/schulversion/ (Trailer) an mehreren südhessischen

Kinos dar. Dabei handelt es sich um ein filmisches Experiment, das ein

Schlaglicht auf das Tabuthema Missbrauch an Jugendlichen im Netz wirft.

Fragen können im Anschluss an die Vorstellung an spezialisierte

Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter des Polizeipräsidiums Südhessen gestellt

werden. Außerdem werden sich Schulpsychologen der Schulämter, Ansprechpartner

von Bildungseinrichtungen und Hilfestellen aus Südhessen vorstellen und Ihre

Funktion und Möglichkeiten der Unterstützung näher erläutern.

Das Angebot ist kostenfrei und richtet sich an alle südhessischen

Schulen/Sportvereine der jeweiligen Region. Der Film ist für Kinder ab 12 Jahren

freigegeben. Die Veranstaltung sollte klassen- bzw. gruppenweise, gemeinsam mit

den jeweiligen Lehr-/Betreuungskräften besucht werden.

Anmeldungen bitte per E-Mail an:

E4-kampagnen.ppsh@polizei.hessen.de

Es wird gebeten, den gewünschten Termin, die Anzahl der Teilnehmer, Name der

Schule/Einrichtung sowie der Begleitpersonen anzugeben. Anmeldefrist ist

Mittwoch, 25. Mai 2022. Hier die Termine im Überblick:

Landkreis Darmstadt-Dieburg

Dienstag, 07.06.2022, 09.30 Uhr – 12.00 Uhr, Kinopolis DA (HBF), noch ca. 100

verfügbare Plätze

verfügbare Plätze Mittwoch, 08.06.2022, 09.30 Uhr – 12.00 Uhr, Citydome DA (Helia), noch ca. 250

verfügbare Plätze

verfügbare Plätze Montag, 13.06.2022, 09.30 Uhr – 12.00 Uhr, Kinopolis DA (HBF), noch ca. 120

verfügbare Plätze

verfügbare Plätze Landkreis Bergstraße und den Odenwaldkreis Dienstag, 14.06.2022, 09.30 Uhr –

12.00 Uhr, Kinopolis Viernheim, noch ca. 180 verfügbare Plätze

12.00 Uhr, Kinopolis Viernheim, noch ca. 180 verfügbare Plätze Mittwoch, 15.06.2022, 09.30 Uhr – 12.00 Uhr, Kinopolis Viernheim, noch ca. 350

verfügbare Plätze

verfügbare Plätze Mittwoch, 29.06.2022, 09.30 Uhr – 12.00 Uhr, Luxor Bensheim, noch ca. 100

verfügbare Plätze

verfügbare Plätze Mittwoch, 06.07.2022, 09.30 Uhr – 12.00 Uhr, Luxor Bensheim, noch ca. 30

verfügbare Plätze

verfügbare Plätze Mittwoch, 13.07.2022, Erbacher Lichtspiele, noch ca. 150 verfügbare Plätze

Mittwoch, 20.07.2022 Erbacher Lichtspiele, noch ca. 150 verfügbare Plätze

Südhessen/Darmstadt: „Denken statt senden“/Schutzmann vor Ort im Gespräch mit Schülerinnen und Schülern

Südhessen/Darmstadt (ots) – Seit einiger Zeit muss die Hessische Polizei immer

wieder bei strafrechtlich relevanten Nachrichten in Klassen- bzw. Gruppenchats

in bekannten Messenger-Diensten, wie beispielsweise WhatsApp, ermitteln. Bei

diesen Nachrichten handelt es sich zumeist um Bilder und Videos mit

pornografischen Inhalten oder Gewaltdarstellungen. Insbesondere die Verbreitung

von Kinder- und Jugendpornografie stellt hierbei eine besondere Herausforderung

dar.

Polizeihauptkommissar Sascha Rühl, Schutzmann vor Ort für den Stadtteil

Kranichstein, sucht in diesem Zusammenhang immer wieder Schulklassen in seinem

Zuständigkeitsgebiet auf, um Schülerinnen und Schüler bezüglich der Thematik zu

sensibilisieren und auf Gefahren hinzuweisen. In diesem Rahmen finden zudem in

ganz Südhessen auch an anderen Schulen Veranstaltungen statt oder sind bereits

in Planung.

Unterstützt von der Schulsozialarbeiterin Doren Böckmann und der Lehrerin Simone

Schrauder, fand eine solche Veranstaltung nun am Dienstag (10.05.) in einer

achten Klasse der Erich-Kästner-Schule (IGS) in Darmstadt-Kranichstein statt.

Der bei den Schülern auch durch andere Vorbeugungsprogramme bekannte Polizist

geht mit der von der Präventionsabteilung des Polizeipräsidiums Südhessen

entwickelten Präsentation „Denken statt senden“ einfühlsam auf die Problematik

ein und man spürt durchaus das Vertrauen, dass der Hauptkommissar bei den

Schülerinnen und Schülern genießt.

Im Rahmen des Unterrichts erfährt die Klasse anschließend, dass mit dem

leichtfertigen Umgang solcher Chat-Nachrichten rasch Straftatbestände erfüllt

sein können, wie sexueller Missbrauch von Kindern oder die illegale Verbreitung

bzw. der Besitz kinder- oder jugendpornografischer Schriften nach dem

Strafgesetzbuch.

Auch auf die daraus möglicherweise resultierenden Folgen geht der Schutzmann

ein. In einem Ermittlungsverfahren kann die Polizei Smartphones aller

Chatmitglieder sicherstellen und je nach Sachlage können sich

Durchsuchungsmaßnahmen und Vernehmungen bei den Erziehungsberechtigten

anschließen, weil diese in den meisten Fällen auch Inhaber der Mobilfunkverträge

ihrer Schützlinge sind.

Am Ende der Unterrichtsstunde gibt der Polizeihauptkommissar der Klasse klare

Verhaltenshinweise mit auf den Weg. Dazu gehören, sich im Chat von der Datei

sofort zu distanzieren, aus der Chatgruppe auszutreten und strafrechtlich

relevante Bilder keinesfalls an Dritte weiterzuleiten. Vorsicht ist zudem

geboten bei der Erstellung von Screenshots oder der Speicherung des Bildes auf

dem Handy. Es drohen in diesen Fällen strafrechtliche Konsequenzen. Im

Zweifelsfall gilt es die Polizei zu verständigen.

Eltern sollten mit ihren Kindern im Gespräch bleiben und dafür sorgen, dass

problematische Bilder bzw. Videos gelöscht werden. Bei strafbaren Inhalten

sollte umgehend die Polizei informiert werden.

Weitergehende Hinweise finden Sie auch unter:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/sexualdelikte/

https://www.soundswrong.de/

Darmstadt-Arheilgen: 25-jähriger Mann vermisst / Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt-Arheilgen (ots) – Seit Mittwochvormittag (11.5.) wird der 25 Jahre

alte Philipp Dücker aus Darmstadt-Arheilgen vermisst. Er hatte zuletzt am frühen

Mittwochmorgen Kontakt zu einer Familienangehörigen. Seitdem fehlt von dem Mann

jede Spur.

Herr Dücker ist 1,85 Meter groß, hat eine normale Statur und dunkle kurze Haare.

Vermutlich ist der Vermisste mit einem silbernen Herrenrad unterwegs. Bis auf

schwarze Sneaker, der Marke Nike, ist zu seiner Bekleidung derzeit nichts

bekannt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass sich der

25-Jährige möglicherweise in einer hilflosen Lage befindet und auf ärztliche

Hilfe angewiesen ist.

Wer Hinweise zum Aufenthalt des jungen Mannes geben kann, wird gebeten, sich bei

der Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 10) unter der Telefonnummer

06151/969-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Darmstadt: Zwei Autos aufgebrochen/Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Ein in der Goethestraße geparkter Ford Transit, geriet am

Mittwochmittag (11.05.), in der Zeit zwischen 12.00 und 14.30 Uhr, in das Visier

Krimineller. Die Täter schlugen eine Scheibe ein und entwendeten anschließend

aus dem Innenraum einen Rucksack samt Geldbörse und persönlichen Dokumenten.

Auf die gleiche Art und Weise drangen Autoknacker zudem in der Zeit zwischen

12.45 und 15.00 Uhr, in einen im Herdweg abgestellten Citroen ein. Auch in

diesem Fall erbeuteten die Täter einen Rucksack.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 21/22)

unter der Telefonnummer 06151/969-0.

Darmstadt: Polizeistreife will Motorradfahrer stoppen und verunfallt/Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Den Fahrer eines Motocross-Motorrads wollten Beamte der

Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen am Donnerstagabend (11.05.),

gegen 18.00 Uhr, in der Gräfenhäuser Straße stoppen. Er fiel den Ordnungshütern

zuvor wegen deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf. Der Biker gab Gas. Im

Rahmen der Nachfahrt kollidierte der Streifenwagen, der mit Blaulicht und

Martinshorn unterwegs war, kurz darauf in Höhe der Pfnorstraße mit einem

einbiegenden 20 Jahre alten Autofahrer. An beiden Fahrzeugen entstand

Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Der Motorradfahrer setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Die Polizei sucht

nun Zeugen, insbesondere Verkehrsteilnehmer, die zur betreffenden Zeit von dem

Biker überholt wurden, die Hinweise zu ihm geben können. Bei der Maschine

handelt es sich um ein gelb oder orangefarbenes, weiß gemustertes

Motocross-/Geländemotorrad mit eckigen Scheinwerfern. Im Kennzeichen befand sich

möglicherweise der Blockbuchstabe „L“. Um Kontaktaufnahme mit der

Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen unter der Rufnummer

06151/8756 wird gebeten.

Darmstadt-Dieburg

Reinheim-Georgenhausen: Roter Renault Clio beschädigt parkendes Auto / Polizei sucht verantwortlichen Fahrer und Zeugen

Reinheim (ots) – Für den Fortgang der Ermittlungen nach einer

Verkehrsunfallflucht, sucht die Polizei jetzt konkret nach dem Fahrer eines

roten Renault Clio. Dem gesuchten Fahrer wird vorgeworfen, am letzten Samstag

(07.05.) im Ortsteil Georgenhausen, den Außenspiegel eines geparkten Dacia

Sandero abgefahren zu haben. Der Unfall passierte gegen 10.30 Uhr in der

Georgenhäuser Straße, Höhe eines Blumengeschäfts.

Der gesuchte Fahrer, wie auch Zeugen des Unfalls sollen sich bei der

Polizeistation Ober-Ramstadt melden. Telefon: 06154 / 6330-0.

Schaafheim/Kreis Darmstadt-Dieburg: Betrüger geben sich am Telefon als Mitarbeitende von Interpol aus / Polizei warnt und gibt Ratschläge

Schaafheim/Kreis Darmstadt-Dieburg (ots) – Betrüger geben sich am Telefon als

Mitarbeitende von Europol oder Interpol aus und versuchen, ihren Opfern sensible

Daten zu entlocken. Mit dieser Masche versuchten auch heute (12.5.) bislang

Unbekannte im Landkreis Darmstadt-Dieburg, unter anderem in Schaafheim, ihr

kriminelles Vorhaben bei mehreren Anrufen umzusetzen. Glücklicherweise

durchschauten die Angerufenen nach jetzigem Stand die Masche und beendeten das

Telefonat.

Wenn das Telefon klingelt, hört die angerufene Person anstelle eines Anrufers

über eine deutsche Mobilfunknummer, eine englischsprachige Bandansage, die

vortäuscht, der Anruf wäre von der Polizei, von Interpol oder Europol („Federal

Police Department“). Die Computer-Stimme sagt, dass mit der Identität, dem

Ausweis (ID card) der angerufenen Person ein Problem besteht, oder deren Ausweis

bei Straftaten missbraucht worden wäre. Die Bandansage fordert den oder die

Angerufenen auf, eine Ziffer (meist die Ziffer ‚1‘) zu drücken, um zu einem

Mitarbeitenden der Polizei (Police Officer) weiter geleitet zu werden. Bei ihren

Anrufen nutzen die Täter ein spezielles technisches Verfahren, weshalb ihre

Opfer eine tatsächlich zu Europol oder einer deutschen Polizeidienststelle

gehörende Telefonnummer angezeigt bekommen.

Das Ziel der betrügerischen Anrufe ist unterschiedlich. Durch das Drücken der

vorgegebenen Ziffer ist es eventuell möglich, dass teure Verbindungen aufgebaut

werden. Meist wird das Opfer mit einer Person verbunden, die vorgibt, von der

Polizei zu sein. Sie versucht nun mit geschickter Gesprächsführung, auch mit

Androhung von Haft, dem Opfer sensible Daten zu entlocken. Offensichtlich werden

in solchen Gesprächen persönliche Daten abgeglichen, aktualisiert oder

zusätzlich in Erfahrung gebracht, die dann für weitere Straftaten Verwendung

finden können.

In einzelnen Fällen bezeichnen sich die Täter als Police Officer oder

Mitarbeiter des Federal Police Department, Interpol oder Europol. Angeblich sei

auch das Bankkonto betroffen oder es gäbe ein großes Ermittlungsverfahren. Würde

man eine Auskunft verweigern, müsse man unter Umständen mit fünf Jahren Haft

rechnen.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei und gibt folgende Ratschläge:

Legen Sie sofort auf, wenn Sie die Bandansage hören.

Drücken Sie keine Ziffer.

Lassen Sie sich in kein Gespräch verwickeln und schon gar nicht

unter Druck setzen.

unter Druck setzen. Geben Sie keine sensiblen Daten heraus.

Folgen Sie keinen Aufforderungen.

Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen. Sollten Sie auf die Masche

hereingefallen sein, so erstatten Sie bei Ihrer örtlichen Polizei Anzeige.

Recherchieren Sie eigenständig die Telefonnummer der Polizeidienststelle und

wählen Sie die Nummer selbst. Benutzen Sie auf keinen Fall die Rückruftaste.

Alsbach-Hähnlein: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Alsbach-Hähnlein (ots) – Am Mittwoch(11.05.) kam es zwischen 18:30 und 19:30 Uhr

in der Rodauer Straße 23 in Alsbach-Hähnlein zu einem Verkehrsunfall, wobei die

Verursacherin bzw. der Verursacher gegen den weißen Ford Fiesta der Anruferin

fuhr und anschließend flüchtete. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem

Vorfall machen können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Pfungstadt

(Tel.: 06157/9509-0) zu melden

Darmstadt-Eberstadt: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Rollerfahrer

Darmstadt (ots) – Am Mittwochabend (11.05.2022) ereignete sich gegen 18:10 Uhr

ein schwerer Verkehrsunfall in der Brandenburgerstraße. Ein – mit zwei

13-jährigen Personen besetzter Roller – befuhr den Waldweg im Bereich des

Waldparkplatzes, welcher in die Brandenburgerstraße einmündet. Nach derzeitigem

Ermittlungsstand fuhr der Rollerfahrer mit hoher Geschwindigkeit in den

Einmündungsbereich der Brandenburgerstraße ein und übersah hierbei den

kreuzenden PKW einer 54-jährigen Darmstädterin.

Es kam zum Frontalzusammenstoß, wobei sowohl der Rollerfahrer als auch sein

Sozius von dem Gefährt geschleudert wurden. Der Rollerfahrer wurde hierbei

schwer verletzt und durch einen RTW in ein Darmstädter Krankenhaus verbracht.

Auch der Sozius erlitt leichte Verletzungen und wurde ebenfalls in eine Klinik

verbracht.

Da der Rollerfahrer mit 13 Jahren zu jung zum Führen des Kraftfahrzeuges war und

darüber hinaus auch kein Kennzeichen an dem Gefährt angebracht war, wurden

mehrere Verfahren gegen den Fahrer eingeleitet. Auch die Herkunft des Rollers

ist ungeklärt und ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Neben einer Streife der Polizeistation Pfungstadt befanden sich zwei RTW sowie

ein Notarzt an der Unfallörtlichkeit. Im Rahmen der Unfallaufnahme war die

Brandenburgerstraße zwischenzeitlich voll gesperrt.

Groß-Gerau

Groß-Gerau: 55-jährige Vermisste tot aufgefunden

Die seit Montagmorgen (09.05.) vermisste 55-jährige Frau aus Groß-Gerau (wir haben berichtet) wurde am frühen Donnerstagmorgen (12.05.) tot aufgefunden. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nach derzeitigem Kenntnisstand nicht vor.

Hinweis an die Medienvertreter: Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung bei der Fahndung. Wir bitten, die Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbildern zu löschen.

Mörfelden-Walldorf: Polizei codiert kostenlos Fahrräder vor dem Rathaus/Anmeldung erforderlich

Im Rahmen des Walldorfer Wochenmarktes am 9. Juni 2022, bietet die Polizeistation Mörfelden-Walldorf in der Zeit zwischen 13.00 und 17.00 Uhr eine Fahrradcodierung vor dem Rathaus in der Flughafenstraße 37 an.

Für den reibungslosen Ablauf der Aktion ist eine vorherige Anmeldung notwendig. Diese kann ab Montag, 16. Mai 2022, unter der Rufnummer 06105/4006-0 erfolgen.

Zur Codierung ist der Eigentumsnachweis und der Ausweis erforderlich. Zudem wird gebeten, bei E-Bikes oder Pedelecs den Batterie-Schlüssel nicht zu vergessen. Achtung: Carbonräder sind für die Codierung nicht geeignet.

Odenwaldkreis

Breuberg: Polizeieinsatz nach Suizidandrohung in Klinik

Am frühen Mittwochabend (11.05.) kam es ab 19.00 Uhr in einer Klinik in Breuberg- Sandbach zu einem größeren Einsatz von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei. Hintergrund des Einsatzes war die Androhung eines 54-jährigen Patienten, sich aus dem vierten Obergeschoss der Klinik in die Tiefe stürzen zu wollen. Da das Verhalten des Mannes aufgrund seines Gesundheitszustandes für die Einsatzkräfte vor Ort nicht einzuschätzen war, dieser sich in seinem Zimmer eingeschlossen und auf Ansprache nicht reagierte, wurden Spezialeinheiten der Polizei angefordert, welche den 54-jährigen schließlich um 22.20 Uhr in seinem Zimmer unverletzt Ingewahrsam nehmen und behandelnden Ärzten überstellen konnten. Vor Ort im Einsatz waren die Feuerwehren aus Höcht und Breuberg mit Ortsteilwehren, jeweils ein NEF, RTW und KIT, sowie sechs Streifen des Polizeipräsidiums Südhessen, Spezialeinheiten des SEK, Verhandlungs- und Beratergruppe und Zentral-Psychologischen-Dienstes.