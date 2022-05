Offenbach Main-Kinzig-Kreis: Die Polizei-News

Gerüsttransporter war zu schwer – Autobahn 3 / Obertshausen – SIEHE FOTO

(lei) Einen überladenen Gerüsttransporter haben Beamte der Verkehrsüberwachung am Mittwoch auf der Autobahn 3 bei Obertshausen aus dem Verkehr gezogen. Gegen 10.40 Uhr fiel den Ordnungshütern der Pritschenwagen in Fahrtrichtung Hanauer Kreuz auf, da die Hinterachse stark eingefedert war und die Hinterreifen stark gewulstet waren. Bei der anschließenden Kontrolle kam heraus, dass der 3,5-Tonner um 37 Prozent überladen war – eine Brückenwaage zeigte 4.800 Kilogramm an. Für den 27-jährigen Fahrer hat die Überladung von 1,3 Tonnen nun voraussichtlich ein Bußgeld von 235 Euro und einen Punkt in Flensburg zur Folge.

Diebe stahlen Fahrräder von einem Grundstück – Neu-Isenburg

(aa) Diebe stahlen in der Nacht zum Mittwoch im Akazienweg Fahrräder vom Grundstück eines Einfamilienhauses. Zwischen 20.30 und 7.50 Uhr hatten die Täter das Gartentor aufgebrochen und die zum Teil zusammengeschlossenen Fahrräder gestohlen. Die Beute bestand aus zwei Mountainbikes und einem Pedelec. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06102 2902-0.

Main-Kinzig-Kreis

Verkehrsschilder wurden beschädigt – Gelnhausen

(aa) Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag in der Clamecystraße und in der Graslitzer Straße fünf Verkehrsschilder beschädigt. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag, 18 Uhr und Samstag, 8 Uhr. Der oder die Täter haben zwei Halteverbotsschilder und ein Baustellenschild verbogen, das zusätzlich noch aus der Halterung gezogen wurde. An einem Fußgängerüberweg in der Clamecystraße wurde ein Fahrtrichtungsschild umgedreht und das Schild des Fußgängerüberwegs abgeknickt. Die Polizei bittet Anwohner oder Passanten, die Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 06051 827-0 zu melden.

Unfallflucht: Autos touchierten sich beim jeweiligen Abbiegen – Biebergemünd/Wirtheim

(aa) Am Mittwochnachmittag berührten sich an der Einmündung Frankfurter Straße/Neu-Wirtheimer-Straße beim jeweiligen Abbiegen ein weißer Hyundai und ein silbergrauer Pkw mit GN-Kennzeichen. Gegen 17.20 Uhr bog dessen etwa 75 Jahre alter Fahrer von der Neu-Wirtheimer-Straße nach links in die Frankfurter Straße ab und streifte dabei den von der Frankfurter Straße nach links abbiegenden i40. Dessen 35-jähriger Lenker aus Gelnhausen blieb sofort stehen; an dem Hyundai sind die linke hintere Seite und die Alufelge verkratzt. Der Verursacher jedoch kümmerte sich nicht um den Schaden von mehreren hundert Euro und fuhr weiter. Die Polizei bittet um weitere Hinweise zu dem noch Unbekannten unter der Rufnummer 06051 827-0.

Einbrecher stahlen E-Bikes – Maintal/Dörnigheim

(aa) Einbrecher waren in der Nacht zum Mittwoch in der Honeywellstraße in den Verkaufsraum eines Autohauses eingedrungen. Zwischen 18.30 und 9 Uhr hatten die Täter für den Einstieg ein Fenster aufgebrochen. Die Diebe stahlen drei E-Bikes im Wert von mehreren tausend Euro. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

Vandalismus in Kirche – Bad Soden-Salmünster / Romsthal

(lei) Unbekannte haben am Dienstag in einer Kirche in der Kirchstraße gezündelt und dabei Sachschaden angerichtet. Dieser ist mit etwa 150 Euro zwar vergleichsweise gering, offenbar war es aber nur dem Zufall geschuldet, dass nicht mehr passierte. In der Zeit zwischen 9 und 17.30 Uhr waren die Kriminellen in dem Gotteshaus zugange und zündeten neben einem Seiteneingang mehrere Pfarrbriefe unter einem Holzhocker an. Im Bereich des Altars wurden weitere Pfarrbriefe und auch Gebetstexte entflammt, unter anderem auf dem Opferstock und auf zwei Kniekissen. Außerdem warfen die offenbar Gottlosen mehrere Kerzen um, sodass sich das Wachs auf dem Boden verteilte. Bei Entdeckung des Schadens waren die Feuer bereits erloschen. Hier hätte jedoch leicht und schnell Schlimmeres passieren können. Die Kripo sucht nun Zeugen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

Porsche bei Unfall auf A 45 ausgebrannt – Fahrer schwerverletzt

(lei) Bei einem heftigen Zusammenstoß mit einem Sattelzug auf der Autobahn 45 bei Langenselbold am späten Mittwochabend ist ein 50 Jahre alter Porsche-Fahrer mit schweren Verbrennungen und in kritischem Zustand in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

Gegen 22.15 Uhr war der Mann aus Nordrhein-Westfalen mit seinem 911 Turbo in Richtung Aschaffenburg unterwegs. Zeugen berichteten, dass er sich unmittelbar vor dem Unfall mit einem noch unbekannten Fahrer eines silbernen Golf 8 ein illegales Kraftfahrzeugrennen geliefert haben soll. Zwischen der Anschlussstelle Langenselbold-West und dem Langenselbolder Dreieck soll der Fahrer den VW mit hoher Geschwindigkeit verbotswidrig rechts überholt haben. Offenbar übersah er dann den auf der rechten Fahrspur fahrenden Sattelzug, der von einer ebenfalls 50-jährigen Frau gesteuert wurde. Der Porsche krachte in das Heck des Aufliegers, drehte sich und kam nach gut 150 Metern an der Mittelleitplanke zum Stillstand. Der Sportwagen fing sofort Feuer und brannte vollständig aus. Der 50-Jährige konnte sich zwar noch selbstständig aus dem Fahrzeug befreien, er zog sich dabei jedoch erhebliche Brandverletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Auch die Sattelzugführerin erlitt einen Schock und kam in eine Klinik.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der 50-Jährige unter Alkoholeinfluss stand – 1,45 Promille ergab eine erste Untersuchung. Sein Führerschein wurde daraufhin sichergestellt.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde zudem ein Gutachter hinzugezogen und zu diesem Zweck auch die beiden Fahrzeuge sichergestellt.

Der offenbar beteiligte VW-Lenker beging Fahrerflucht und fuhr nach dem Unfall in Richtung Aschaffenburg weiter.

Der Sachschaden, so die erste Einschätzung der Polizei, beläuft sich auf über 130.000 Euro.

Für die Bergungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme war die Fahrbahn bis etwa 3.45 Uhr vollgesperrt. Der Verkehr wurde bis dahin umgeleitet. Nach Einschätzung der Autobahnmeisterei Langenselbold bleibt die linke Fahrspur aufgrund des Brandschadens mindestens für den heutigen Donnerstag zwecks Neuasphaltierung gesperrt.

Die Polizei sucht nun insbesondere für das geschilderte verbotene Kfz-Rennen weitere Zeugen, die neben Angaben hierzu auch Informationen zu dem gesuchten Golf 8 machen können. Hinweise nimmt die Polizeiautobahnstation Langenselbold unter der Rufnummer 06183 91155-0 entgegen.