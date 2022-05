Neustadt: Rheinland-Pfalz-Tag in Mainz – Die Pfalz ist mit dabei

Neustadt an der Weinstraße – Zum 75-jährigen Jubiläum des Landes findet der Rheinland-Pfalz-Tag nach 2 Jahren Corona- Pause dieses Jahr in Mainz statt. Die Pfalz.Touristik präsentiert die Region gemeinsam mit den Pfälzer Städten und Landkreisen auf dem Karmeliterplatz, nahe der Galeria Kaufhof. Vom 20. bis zum 22. Mai 2022 können sich Besucher über zahlreiche Ausflugs- und Urlaubsmöglichkeiten in der Genussregion informieren und sich gezielt am Stand beraten lassen.

Ein Höhepunkt beim Rheinland-Pfalz-Tag ist erneut der große Festzug am Sonntag, 22. Mai 2022 ab 13 Uhr. Am Start sind mehr als 70 Zugnummern, mit denen unter anderem teilnehmenden Städte und Landkreise ihre kreative und kulturelle Vielfalt präsentieren. Daneben wird an allen Veranstaltungstagen ein abwechslungsreiches und hochwertiges Kulturprogramm auf 5 Bühnen in gesamten Innenstadtbereich geboten. Die Veranstaltung ist wie gewohnt kostenlos. Alle gastronomischen Stände nutzen zur Müllreduzierung ein einheitliches Becher- und Glas-System. Für die bequeme und umweltfreundliche An- und Abreise sollten Besucher die Regionalzüge und Busverbindungen nutzen, die bis weit nach Veranstaltungsschluss fahren.

Weitere Informationen zum Rheinland-Pfalz Tag sind unter www.rlp-tag.de erhältlich. Alle Informationen zur Urlaubsregion Pfalz unter www.pfalz.de.

Die Pfalz.Touristik ist die touristische Management- und Marketingorganisation für die Pfalz. Gemeinsam mit den Partnern aus den Landkreisen, Städten und Kommunen koordiniert sie die strategische Tourismusentwicklung der Pfalz und entwickelt touristische Leitprodukte für eine nachhaltige Wertschöpfung. In enger Abstimmung und im Schulterschluss mit Pfalz.Marketing und Pfalzwein arbeitet die Pfalz.Touristik an einem wirtschaftlich-kulturellen Netzwerk für eine attraktive und lebenswerte Region. „Zum Wohl. Die Pfalz“ ist dabei Leitgedanke für alle Aktivitäten – er steht für das typische und einzigartige Pfälzer Lebensgefühl und transportiert den Gedanken einer starken Region.