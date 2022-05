Fußgänger von PKW angefahren

Worms (ots) – Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 19-jährigen Fußgänger und

einem bislang unbekannten PKW-Fahrer kam es am gestrigen Dienstagabend. Gegen

23:10 Uhr überquerte der 19-jährige Wormser den Fußgängerüberweg in der

Friederich-Ebert-Straße vor dem dortigen Kreisverkehr zur Kriemhildenstraße, als

er vom Außenspiegel eines an den Kreisverkehr heranfahrenden PKW im Hüftbereich

gestreift wurde. Der bislang unbekannte Fahrer flüchtete anschließend in

Richtung Lutherring. Der 19-Jährige wurde leicht verletzt. Bei dem Fahrzeug soll

es sich um einen VW Polo mit Wormser Kennzeichen gehandelt haben.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu

setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die

Polizei übermittelt werden.