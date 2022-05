Frankenthal: Keine Verletzten bei Brand im Innenhof eines Altenheims

Glücklicherweise niemand verletzt wurde beim heutigen Brandereignis im Innenhof eines Frankenthaler Alten- und Pflegeheims.

Gegen 09:18 Uhr war die Feuerwehr Frankenthal über die automatische Brandmeldeanlage eines Alten- und Pflegeheims in der Rheinstraße alarmiert worden. Bei Eintreffen war eine starke Rauchentwicklung im Bereich des Innenhofes feststellbar, worauf das Alarmstichwort erhöht wurde. Der Brand konnte in einem Nebenraum, welcher im Innenhof an das Hauptgebäude angebaut ist, lokalisiert und durch einen Trupp unter schwerem Atemschutz schnell gelöscht werden. Da sowohl die Heimbewohner, als auch das Personal schnell und umsichtig reagiert und alle Fenster zum Hof hin geschlossen haben, kam es zu keiner Rauchausbreitung in das Hauptgebäude. Dies wurde durch Feuerwehrkräfte dennoch komplett überprüft.

Ein Übergreifen auf das Dach des Nebengebäudes, in welchen sich der betroffene Abstellraum befand, konnte durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr verhindert werden.

Neben einem großen Aufgebot von Rettungsdienst und Polizei, war auch der Bereitschaftsdienst Gas und Strom der Stadtwerke Frankenthal vor Ort. Die Feuerwehr Frankenthal mit 7 Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften im Einsatz.

Die Örtlichkeit wurde nach Abschluss der Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr an die Polizei übergeben, welche die Ermittlungen zur Brandursache und Schadenshöhe aufgenommen hat.

Frankenthal – Räuberischer Diebstahl eines Fahrrades

Am 11.05.2022, gegen 04.30 Uhr, meldete sich eine Zeugin aus der Brahmsstraße auf hiesiger Dienststelle und gab an, dass ihr Mann zusammengeschlagen wurde. Vor Ort konnte festgestellt werde, dass die Frau kurz zuvor wach wurde und feststellte, dass zwei augenscheinlich jugendliche Täter ein Fahrrad aus dem dortigen Hof entwendeten. Der 43-jährige Mann der Frau eilte den Tätern nach und wurde dann von einem Täter mehrfach ins Gesicht geschlagen, hiernach konnten die beiden unerkannt flüchten, ließen jedoch das zuvor entwendete Fahrrad zurück. Die Jugendlichen werden als 16 bis 18 Jahre alt beschrieben, einer der beiden trug eine Brille, der andere trug eine blaue Jeans und einen schwarzen Pullover, beide hatten dunkle Haare. Der Mann erlitt durch die Schläge ein Hämatom im Gesicht. Möglicherweise besteht hier ein Tatzusammenhang mit einer Sachbeschädigung an der Isenachsporthalle gegen 04.00 Uhr, wo eine Scheibe eingeschlagen wurde, sowie dem Brand eines Sonnenschirmes an einem Bistro gegenüber der Isenachsporthalle. . Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

: Frankenthal – Fahren unter Drogeneinfluss

Am 10.05.2022, gegen 19.00 Uhr, kontrollierte eine Streife hiesiger Inspektion in der Wilhelm-Hauff-Straße, einen 14-jährigen Rollerfahrer. Im Rahmen der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der junge Mann keine Prüfbescheinigung besitzt, zudem war der Roller nicht zugelassen, weiterhin konnte festgestellt werden, dass der Roller schneller als 25 km/h fuhr und Vortests deuteten darauf hin, dass er unter Drogeneinfluss stand, weshalb ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen ihn wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.