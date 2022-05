Wörth am Rhein – Einbrecher gefasst

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Landau und der Polizeiinspektion Wörth am Rhein

Am Dienstag, dem 10.05.2022, um 00.30 Uhr, lief bei der Polizeiinspektion Wörth ein Einbruchalarm in eine Bäckerei in Wörth-Maximiliansau auf. Beim Eintreffen am Tatort konnten die Polizeibeamten zwei flüchtende, männliche Personen sichten, die einen dicht bewachsenen Steilhang hoch rannten und sich versteckten. Das Gelände wurde unter Hinzuziehung von Unterstützungskräften umstellt. Einer der Täter konnte im Dickicht liegend angetroffen werden und wurde festgenommen. Der zweite Täter wurde von einem Diensthund aufgespürt und durch die Diensthundeführerin festgenommen. Zu einem Diebstahlschaden war es in dieser Nacht nicht gekommen. Die beiden 21-jährigen Täter aus dem Landkreis Germersheim sind Polizei und Staatsanwaltschaft nicht unbekannt und wurden dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete.

Wörth am Rhein – Ein Glas zu viel

Am Dienstag, dem 10.05.2022, um 18.20 Uhr, fuhr eine Polizeistreife an der Anschlussstelle Wörth-Dorschberg der A 65 aus Richtung Karlsruhe vorbei und stellte eine Autofahrerin fest, die an der Einmündung stand und mit einem Handy telefonierte. Bei einer Kontrolle der 55-jährigen Frau bemerkten die Beamten direkt starken Atemalkoholgeruch und führten einen Alkoholtest bei der Frau durch, der 1,74 Promille ergab. Eine Blutprobe wurde ihr entnommen und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr gegen sie eingeleitet.

Kandel und Rheinzabern – Geschwindigkeitskontrollen

In Kandel auf der Landstraße 549 in Fahrtrichtung Rheinzabern und auf der Landstraße 540 zwischen den Ortschaften Rheinzabern und Jockgrim in Höhe der IGS Rheinzabern, wurden am Montag, dem 09.05.2022, in den dortigen 50-km/h-Bereichen Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Das Kontrollergebnis in Kandel waren 28 Beanstandungen wegen überhöhter Geschwindigkeit, fünf Mängelberichte und eine Anzeige wegen Überholen auf der Sperrfläche. Die höchste Geschwindigkeit wurde mit 85 km/h gemessen. In Rheinzabern ergaben sich 33 Beanstandungen wegen überhöhter Geschwindigkeit, ein Handyverstoß und zwei Mängelberichte. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit betrug hier 83 km/h.

Hagenbach – Betrunken und ohne Fahrerlaubnis aufgefallen

Ein 46-jähriger Autofahrer zog am Dienstag, dem 10.05.2022, um 00.20 Uhr, aufgrund seiner Fahrweise auf der Landstraße 540 von Berg in Richtung Hagenbach die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich. Schlangenlinien fahrend bog er plötzlich in einen Feldweg ab und schaltete die Beleuchtung an seinem Fahrzeug aus. Das war den Polizeibeamten nicht entgangen. Bei einer Überprüfung der Fahrtüchtigkeit wurde nach einem Alkoholtest ein Wert von 1,94 Promille angezeigt. Es stellte sich weiterhin heraus, dass der 46-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Nach der Sicherstellung des Fahrzeugs wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis werden die Folgen dieser Fahrt sein.

Germersheim – Betrug über WhatsApp

Aktuell kommt es wiederholt zu Betrugsversuchen unter Nutzung von Messenger Diensten. Die vermeintlichen Opfer erhalten per WhatsApp eine Nachricht von einer unbekannten Nummer, in der sich Betrüger als Sohn/Tochter oder Enkel ausgeben und aufgrund einer vorgetäuschten finanziellen Notlage um Geld bitten. Gestern waren die Betrüger in Germersheim erfolgreich. Ein 66-jähriges Opfer fiel auf die Masche rein und überwies einen niedrigen vierstelligen Geldbetrag an die Betrüger. Die Polizei hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen. Werden Sie immer misstrauisch, wenn jemand von einer unbekannten Nummer schreibt, sich als Verwandter ausgibt und Geld fordert.