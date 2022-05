Schlechter Scherz in Waldsee

Unbekannte Täter streuten am öffentlichen Teil des Badestrandes des Wolfgangsees in Waldsee hunderte Reißnägel am Wasser- und Strandbereich. Verletzt wurde bislang niemand. Zeugen, die Angaben zu dem Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

Am 10.05.2022, um 07:00 Uhr, kam es im Bereich des Verkehrskreisels vor dem Pfalzmarkt Mutterstadt, zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Fahrradfahrer. Der 22-jährige PKW-Führer, welcher von der A61 kommend, in den Verkehrskreisel einfuhr, übersah den von Dannstadt-Schauernheim kommenden 39-jährigen Fahrradfahrer. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der Fahrradfahrer an der Hand und im Schulterbereich. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Ludwigshafen verbracht. Zeugen, die Angaben zu dem Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Straßenverkehrsgefährdung

Ein 44-jähriger PKW-Führer befuhr in einer Fahrzeugkolonne die Landstraße L528 von Meckenheim kommend, in Fahrtrichtung Böhl-Iggelheim. Ein 56-jähriger Audi A5 Fahrer, der vor einer Linkskurve die Kolonne überholte, musste aufgrund Gegenverkehrs, nach rechts in die Kolonne einscheren. Der 44-jährige PKW-Führer konnte nur durch starkes Abbremsen und Ausweichen einem Zusammenprall vermeiden. Bei einer anschließenden „Aussprache“ an der dortigen Ampelkreuzung kam es zu einer Beleidigung des voran geschädigten PKW-Führers gegenüber dem Audi Fahrers. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 – 4950 oder via E-Mail unter pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Verkehrsüberwachung der Polizei

Am Abend des 10.05.2022 wurden in einer Kontrollstelle in Schifferstadt, in der Speyerer Straße, 20 Fahrzeuge kontrolliert. Dabei kam es zu keinerlei Beanstandungen.