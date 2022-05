Herxheim – Farbschmierereien an Sporthalle

Am vergangenen Wochenende beschmierten unbekannte Täter die Sporthalle des Pamina-Schulzentrums in Herxheim mit Farbe und verursachten hierdurch einen Sachschaden in Höhe von 800 Euro. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf den/die Täter geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Landau, Telefonnummer 06341/2870 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de .

Edenkoben/A65 – Alkoholisiert auf der A65 unterwegs

Verkehrsteilnehmer meldeten am heutigen Morgen (11.05.2022) gegen 7 Uhr einen schlangenlinienfahrenden PKW auf der A 65 bei Edenkoben in Fahrtrichtung Süden. Der PKW würde ständig die rechte Fahrbahnbegrenzung überfahren und sei bereits mehrmals der Mittelleitplanke „nähergekommen“. Kurz vor der Anschlussstelle LD-Nord konnte der PKW angehalten werden. Bei der Kontrolle der Fahrzeugführerin schlug den Beamten eine Alkoholfahne entgegen. Die 32 Jahre alte Autofahrerin wurde zum Test gebeten. Mit 0,89 Promille und den zuvor gezeigten Ausfallerscheinungen qualifizierte sie sich für die Blutprobe. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Wegen Trunkenheit im Straßenverkehr muss sie sich strafrechtlich verantworten.

In 50 Minuten 18 Fahrer zu schnell

Am heutigen Dienstagnachmittag wurde durch die Polizei Edenkoben die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung im Verlauf der neu angelegten Staatsstraße in Edesheim überwacht. In gerade mal 50 Minuten mussten 18 Fahrzeugführer beanstandet werden, da sie die erlaubten 30 km/h überschritten. Die zwei unrühmlichen Spitzenreiter waren mit 52 km/h unterwegs.