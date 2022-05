Polizei berät auf Supermarkt-Parkplätzen

Der Dienstagvormittag stand bei den Bezirksbeamten des

Altstadtreviers ganz im Zeichen der Prävention. Polizistinnen und Polizisten

informierten in ihrem Dienstgebiet auf Supermarkt-Parkplätzen zum Thema

Taschendiebstähle und Bankkartenbetrug. Immer wieder werden Bürgerinnen und

Bürger Opfer von Kriminellen. Wie man sich besser vor ihnen schützen kann, dafür

hatten die Beamten Tipps parat. Natalia Wittenmeier weiß: „Die Handtasche sollte

man mit der Verschlussseite zum Körper hin tragen und ordentlich untern Arm

klemmen, so kommen Diebe da nicht so leicht dran.“. Die Tasche in den

Einkaufswagen stellen oder sich in ein Gespräch verwickeln lassen – das sind die

Momente, die von Langfingern ausgenutzt werden. „Manchmal starten die Täter ein

Ablenkungsmanöver, verwickeln ihre Opfer in ein Gespräch, damit ein Komplize

dann unbemerkt zugreifen kann. Diebe arbeiten mit allen Tricks, bleiben Sie also

wachsam!“, so die Polizeihauptkommissarin. Auf gar keinen Fall sollte man seine

Bankkarte zusammen mit der Geheimzahl aufbewahren, dann haben Betrüger ein

leichtes Spiel und schnell ist das Bankkonto ihres Opfers abgeräumt. Aber auch

mit einer gestohlenen Bankkarte alleine können die Täter schon einiges anstellen

und das Konto plündern. Deshalb: „Ist die Bankkarte weg, sperren Sie unbedingt

sofort die Karte! Das geht ganz einfach über den Sperr-Notruf 116 116.“,

informiert die Polizistin. Nicht nur zur Erstattung einer Strafanzeige sollte

man sich nach dem Verlust einer Bankkarte an die Polizei wenden, sondern auch um

sie für SEPA-Lastschriftzahlungen sperren zu lassen. Über das System KUNO

(Kriminalitätsbekämpfung im unbaren Zahlungsverkehr unter Nutzung

nichtpolizeilicher Organisationsstrukturen) kann die Polizei die Sperre für

Zahlungen mit Unterschrift vornehmen. Am Ende der Aktion zogen die Beamten eine

positive Bilanz. Sie haben viele gute Gespräche geführt und den Eindruck, dass

ihre Tipps und Infos gerne angenommen wurden. |erf

Bei Kontrollen Drogen sichergestellt

Die Polizei hat am Dienstag in der Innenstadt Kontrollen

durchgeführt und dabei Drogen sichergestellt. Rund um den Willy-Brandt-Platz

überprüften die Beamten am späten Nachmittag mehrere Personen. Fünf Mal fanden

sie Rauschgift. Als die Polizisten an eine Gruppe herantraten, gab ein

19-Jähriger Fersengeld. Er flüchtete vor den Beamten, die den Mann schnell

einholten. In einer Hosentasche fanden die Einsatzkräfte Cannabis. Auch bei zwei

15-jährigen Frauen wurden die Beamten fündig. Im weiteren Verlauf der Kontrollen

gerieten ein 22- und ein 29-Jähriger in den Fokus der Beamten. Sie hatten

Haschisch und Amphetamin einstecken. Gegen die Personen leitete die Polizei

Ermittlungsverfahren ein. Die Drogen wurden sichergestellt. |erf

E-Scooter Kontrollwoche – Die Polizei zieht Bilanz

282 kontrollierte E-Scooter-Fahrer und Fahrerinnen, davon

20 Fahrer, die zu viel Alkohol getrunken oder andere berauschende Mittel zu sich

genommen hatten, sieben verhinderte Trunkenheitsfahrten, acht Fahrer, die beim

Befahren des Gehweges erwischt wurde und drei E-Scooter- Fahrer und Fahrerinnen

wurden wegen Befahrens der Fußgängerzone ermahnt und drei Fahrer waren ohne

Versicherungsschutz unterwegs – das ist die Bilanz der E-Scooter-Kontrollwoche

vom 4. Bis 10. Mai der Polizeiinspektionen Kaiserslautern 1 und 2. „Wir können

eine leicht positive Bilanz ziehen. Viele E-Scooternutzer kennen die Regeln und

halten sich dran. Das haben uns die vielen Gespräche während der Kontrollwoche

gezeigt“, so die Leiterin bzw. der Leiter der Stadtinspektionen Kaiserslautern,

Katja Schomburg und Christian Deutsch, „Dennoch gab es bei den Kontrollierten

Beanstandungen. Der größte Anteil der Beanstandungen fiel auf den Bereich

Alkohol und Drogen und das falsche Nutzen von Geh- und Radwegen.“ Daher

appellieren die Leiter der beiden Polizeiinspektionen erneut: „Machen Sie sich

vor Fahrtantritt mit den Regeln vertraut! E-Scooter sind keine Spielzeuge. Sie

unterliegen den Regeln der Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung (eKFV). Auch für

E-Roller gilt, wie bei Autofahrern die 0,5 Promille-Grenze. Zum Schutz aller

Verkehrsteilnehmer empfiehlt die Polizei ausdrücklich, keine berauschenden

Substanzen zu konsumieren. Wer sich nicht an die Vorschriften hält, muss mit

Bußgeldern sowie Fahrverboten rechnen.“ Wichtige Informationen zur Nutzung von

E-Scootern finden Sie hier: https://s.rlp.de/7Yrj6 und hier:

https://s.rlp.de/BabLz. Die Stadtinspektionen Kaiserslautern planen eine weitere

Kontrollwoche im Herbst, werden aber auch im Rahmen der Streifentätigkeit ein

Augenmerk auf E-Scooter-Fahrer haben. |elz

Auto kracht gegen Baum

Ein Autofahrer ist am Dienstagmorgen in der

Alex-Müller-Straße mit seinem Wagen gegen einen Baum gefahren. Wegen eines

technischen Defekts verlor der 18-Jährige beim Abbiegen vom Gersweilerweg in die

Alex-Müller-Straße die Kontrolle über das Fahrzeug. Er kam mit dem Auto von der

Straße ab und krachte gegen einen Baum. Der Fahrer blieb unverletzt. Der

Unfallschaden an seinem Wagen dürfte mindestens 7.000 Euro hoch sein. Die

Polizei geht von einem wirtschaftlichen Totalschaden aus. Der Pkw wurde

abgeschleppt. Weil Öl auslief, war auch die Feuerwehr im Einsatz. |erf

PKW-Aufbruch am Retzbergweiher

Sippersfeld (Donnersbergkreis) (ots) – Am Dienstagnachmittag, zwischen 15:40 und

17 Uhr, wurde auf dem Parkplatz am Retzbergweiher in einen geparkten PKW

eingebrochen. Unbekannte schlugen bei einem roten 3er BMW mit KIB-Kennzeichen

die Beifahrerscheibe ein und entwendeten aus dem Fußraum eine dort deponierte

schwarze Handtasche samt Inhalt. Neben der Seitenscheibe wurde an dem Fahrzeug

auch die B-Säule beschädigt.

Die Polizei rät: Lassen Sie keine Wertgegenstände im Fahrzeug liegen,

insbesondere wenn diese von außen sichtbar sind.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Rockenhausen unter der Telefonnummer

06361 / 917-0 jederzeit entgegen.

Kind übersieht Auto

Ein Zwölfjähriger ist am Dienstag in der Alleestraße mit

einem Auto kollidiert. Der Junge fuhr mit seinem Tretroller aus der Rosenstraße

über die Alleestraße ohne auf den querenden Verkehr zu achten. An der Kreuzung

Alleestraße/Rosenstraße erfasste ihn ein Pkw. Der 12-Jährige fiel über die

Motorhaube auf die Fahrbahn. Auch das Bremsmanöver des Pkwfahrers reichte nicht

mehr aus, um den Zusammenstoß zu verhindern. Bei dem Unfall wurde der 12-Jährige

leicht verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. |elz

Einbruch in Keller

Unbekannte sind in der Wackenmühlstraße in einen Keller

eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Am frühe Mittwochmorgen stellte eine

Bewohnerin den Einbruch fest. Die Diebe verschafften sich durch einfache Gewalt

Zutritt zu den Kellerräumen. Dort entwendeten sie das Fahrrad, ein silbernes

Mountain-Bike, der Bewohnerin. Die Tatzeit muss zwischen Dienstag, 3. Mai 12 Uhr

und Mittwoch, 11. Mai 5 Uhr liegen. Zeugen, die Hinweise geben können oder

Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Widerstand und Beleidigung

Im Rahmen einer Personenkontrolle, aufgrund

Streitigkeiten von mehreren Personen, durch die Polizei am Dienstagabend auf dem

Stiftsplatz hat eine Frau Widerstand geleistet. Vorausgegangen war ein Streit

zwischen sieben bis acht Personen. Bei Eintreffen der Streife zeigten sich alle

Personen verbal äußerst aggressiv und aufbrausend. Ein 20-jähriger Mann kam

trotz mehrmaliger Aufforderung, den Anweisungen der Polizisten nicht nach und

wurde zunehmend aggressiver, so dass er zu Boden gebracht und gefesselt wurde.

Auch eine 21-jährige Frau verhielt sich hoch aggressiv und versuchte mehrmals

sich von der Örtlichkeit zu entfernen. Sie leistete keiner Anweisung Folge,

sondern zeigte sich laut schreiend und provokant und versuchte auf die Beamten

loszugehen. Sie wurde zu Boden gebracht und gefesselt. Da sie sich dadurch nicht

beruhigen ließ, wurde sie mit auf die Dienststelle genommen. Im Streifenwagen

schlug sie mehrfach ihren Kopf gegen das Fenster, beleidigte die Beamten und

versuchte nach ihnen zu spucken. Nachdem sie sich auf der Dienststelle beruhigt

hatte, konnte die Frau wieder ihrer Wege gehen. Sie erhielt, wie auch der Rest

der kontrollierten Gruppe einen Platzverweis. Auf die Frau kommt eine Anzeige

wegen Widerstands und Beleidigung zu. |elz

Widerstand und Beleidigung

