Mannheim-Friesenheimer Insel: Schwerpunktkontrollen gewerblicher Gütertransportverkehr mit Kleintransportern

Mannheim-Friesenheimer Insel (ots) – Beamte der Verkehrspolizei Mannheim führten

gemeinsam mit dem Hauptzollamt Karlsruhe, Finanzkontrolle Schwarzarbeit, am

Dienstag, 11.05.2022, in der Zeit zwischen 07.00 Uhr und 12.00 Uhr, in der

Max-Born-Straße auf der Friesenheimer Insel Schwerpunktkontrollen des

gewerblichen Güterverkehrs mit Kleintransportern durch. Hauptaugenmerk der mit

ganzheitlichem Ansatz durchgeführten Kontrollen lag auf der Ladungssicherung,

des technischen Zustands der Fahrzeuge und der Fahreignung der Fahrer. Dabei

kontrollierten die eingesetzten Spezialisten des Verkehrsdienstes Mannheim

insgesamt 55 Fahrzeuge und 72 Personen, von denen 33 beanstandet werden mussten.

Dabei wurden 8 Strafverfahren und 30 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Dabei wurden nachfolgende Straftaten und Ordnungswidrigkeiten festgestellt:

2x Urkundenfälschung – 2x Verschaffen von falschen amtlichen Ausweisen

2x

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Fahren ohne Fahrerlaubnis 2x Zulassen zum Fahren ohne Fahrerlaubnis

9x Verstöße wegen mangelnder Ladungssicherungt

9x Fahrer verstießen gegen die Fahrpersonalverordnung wegen fehlender oder fehlerhafter Tageskontrollblättern

2x Fahrer hielten die vorgeschriebenen Lenk- und Ruhezeiten nicht ein

11x Verstöße gegen gefahrgutrechtliche Bestimmungen – Jeweils ein Verstoß gegen abfallrechtliche Bestimmungen und gegen das Güterkraftverkehrsrecht

8x Fahrzeuge wiesen technische Mängel auf

Durch die 11 Beamten des Hauptzollamts Karlsruhe wurden darüberhinaus weitere

Verstöße festgestellt, deren Sachbearbeitung in die Zuständigkeit des Zoll

fällt:

Illegale Arbeitnehmerüberlassung

Illegale Entleihung von Arbeitnehmern

Beschäftigung ohne Aufenthaltstitel – Weitere zollrechtliche

Verstöße, die weiterer Nachermittlungen bedürfen

Das Ergebnis der Kontrollen zeigt die Wichtigkeit solcher Aktionen zur Hebung

der Verkehrssicherheit im öffentlichen Verkehrsraum. Weitere

Schwerpunktkontrollen zur nachhaltigen Steigerung der Verkehrssicherheit sind

bereits in der Planung.

Mannheim-Innenstadt: Zwei Männer von unbekannten Tätern überfallen – Pressemeldung Nr. 2 – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Innenstadt (ots) – Wie bereits berichtet, wurden zwei Männer im Alter

von 22 und 31 Jahren am Samstagabend in der Mannheimer Innenstadt von

unbekannten Tätern überfallen. Die beiden Männer waren gegen 23-Uhr zu Fuß im

Bereich der Quadrate M 3 und N 3 unterwegs. Hierbei wurden sie von zwei

Unbekannten angesprochen und aufgefordert, ihr Geld und weiteren Wertsachen

herauszugeben. Als die beiden Geschädigten die Herausgabe jedoch verweigerten,

schlug einer der Täter dem 22-Jährigen mit der Faust gegen die Schläfe,

woraufhin dieser zu Boden ging. Weitere Schläge gegen den zu Boden gegangen

verfehlten ihr Ziel. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung zog einer der

Angreifer ein Messer, das jedoch nicht zum Einsatz kam. Letztlich flüchteten die

beiden Täter vom Tatort.

Wenig später trafen die Männer erneut aufeinander und es kam wiederum zu einer

körperlichen Auseinandersetzung. Nachdem Täter und Geschädigte jedoch von

Passanten getrennt worden waren, flüchteten die beiden Täter in unterschiedliche

Richtungen.

Zwischenzeitlich konnte eine Beschreibung der unbekannten Täter erlangt werden:

Täter 1:

Ca. 18 bis 20 Jahre alt

Ca. 170 cm groß

Nordafrikanisches Erscheinungsbild

Kräftige Statur

Trug dunkle Kleidung

Täter 2:

Ca. 18 bis 20 Jahre alt

Ca. 185 cm groß

Nordafrikanisches Erscheinungsbild

Schlanke Statur

War bekleidet mit dunkler Steppweste und dunklen ausladenden

Hosen

Hosen Trug eine Sonnenbrille

War mit einem Messer bewaffnet

Zeugen, die auf die Tat aufmerksam geworden sind, insbesondere die Passanten,

die die beiden Parteien getrennt haben, werden gebeten, sich beim

Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444

zu melden.

Mannheim-Seckenheim: „Schockanrufer“ erbeuten Schmuck im Wert von über 10.000.- Euro; Kripo ermittelt

Mannheim-Seckenheim (ots) – Opfer eines sogenannten „Schockanrufes“ wurde

Dienstagnachmittag eine hochbetagte Seniorin im Stadtteil Seckenheim.

Gegen 13.30 Uhr hatte sie einen Anruf einer angeblichen Polizeibeamtin erhalten,

die ihr vorgaukelte, dass ihr Ehemann einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht

hätte. Um eine Gefängnisstrafe abzuwenden, sei eine Kaution von 50.000.- Euro

fällig.

Die schockierte Frau „kratzte“ ihren gesamten Schmuck (Ringe, Uhren, Halsketten,

Broschen und Armreife), teilweise wertvolle Erbstücke im Gesamtwert von über

10.000.- Euro zusammen und übergab ihn gegen 15 Uhr vor ihrer Wohnung im

Bellinger Weg an zwei Frauen, die wie folgt beschrieben wurden:

Täterin: ca. 40 Jahre; ca. 160 cm; braune, kurze Haare; normale Statur. Sie

sprach akzentfreies Hochdeutsch. Täterin: ca. 20-30 Jahre; ca. 165 cm; kräftige Statur; helle Kleidung;

Umhängetasche.

Das Betrugsdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren

Ermittlungen übernommen.

Zeugen wenden sich bitte an den Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444.

Mannheim-Neckarau: Roller-Fahrer von LKW erfasst

Mannheim-Neckarau (ots) – Am Dienstag gegen 13:00 Uhr befuhr ein 47-jähriger

LKW-Fahrer die Casterfeldstraße/ Neckarauer Straße stadteinwärts, als er in Höhe

eines dortigen Einkaufszentrums nach links abbiegen wollte. Hierfür ordnete er

sich auf der dafür vorgesehenen Abbiegespur ein, musste aufgrund einer

rotanzeigenden Ampel jedoch warten. Diesen Moment nutzte wiederum ein

77-jähriger Roller-Fahrer aus, um sich direkt vor den LKW zu setzen. Hierbei

missachtete er eine durchgezogene Linie. Als die Ampel umschaltete, übersah der

47-Jährige den vor ihm wartenden Roller-Fahrer. Durch den Zusammenstoß stürzte

der 77-Jährige auf die Fahrbahn und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem

hinzugerufenen Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Insgesamt entstand ein

geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Der Verkehrsdienst Mannheim

hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.