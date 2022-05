Eberbach, Rhein-Neckar-Kreis: 14-jährige aus Eberbach wird vermisst, wer hat das Mädchen gesehen?

Eberbach, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Seit dem 10.05.2022, 08:30 Uhr, wird die

14-jährige Maya aus Eberbach vermisst. Sie wurde zuletzt am 10.05.2022 gegen

15:30 Uhr in der Stadtmitte von Eberbach gesehen. Hinweise auf den jetzigen

Aufenthaltsort nimmt jede Polizeidienststelle entgegen oder unter Tel: 0621 /

174-4444 der Kriminaldauerdienst.

Personenbeschreibung: schlank, ca. 162 cm groß, ca. 60 kg, dunkle, halblange

Haare, bekleidet mit einer blauen Trainingsjacke mit der Aufschrift Italien,

blauen Jeans, weißen Adidas-Sneakern mit goldenen Streifen.

Gem. Dielheim: Brennender Lkw auf A6; Vollsperrung aufgehoben;

Gem. Dielheim (ots) – Die Vollsperrung der A6 in Richtung Mannheim ist

aufgehoben. Der linke Fahrstreifen wurde freigegeben. Zwei Fahrstreifen sind

noch blockiert.

Nach den ersten Erkenntnissen geriet die Ladung des 20 Tonners, rund eine Tonnen

Altbatterien, aus bislang unbekannten Gründen in Brand. das Feuer ist

mittlerweile gelöscht.

Ein Abschleppunternehmen ist angefordert.

Es kommt derzeit zu erheblichen Behinderungen in Richtung Mannheim/Walldorfer

Kreuz.

Während der Bergungsarbeiten und Abschleppvorgangs des Lkws dürfte noch einmal

eine Vollsperrung notwendig werden.

St. Leon-Rot/ BAB 6: Fünf Männer wegen unerlaubten Aufenthalts festgenommen – diese wiesen sich mit gefälschten Pässen aus

St. Leon-Rot/ BAB 6 (ots) – Der Fahndungsdienst der Autobahnpolizei Walldorf

gingen am frühen Dienstagnachmittag auf der A 6 bei St. Leon-Rot fünf Männer ins

Netz, die sich unerlaubt im Bundesgebiet aufhielten, unerlaubt einer

Erwerbstägigkeit nachgingen und sich zudem mit gefälschten Ausweispapieren

auswiesen. Den Polizeibeamten fiel das Fahrzeug eines

Personaldienstleistungs-Unternehmens, das mit mehreren Personen besetzt war,

zwischen dem Autobahnkreuz Walldorf und der Anschlussstelle Wiesloch/ Rauenberg

auf und wurde auf einem nahegelegenen Parkplatz gestoppt und kontrolliert. In

dem Fahrzeug wurden fünf Männer im Alter zwischen 33 und 59 Jahren festgestellt,

die allesamt Arbeitskleidung trugen. Sie wiesen sich zunächst mit rumänischen

Ausweisen aus. Bei intensiver Überprüfung der Ausweise konnten eindeutige

Fälschungsmerkmale festgestellt werden. Weitere Überprüfungen ergaben, dass es

sich bei den fünf Männern tatsächlich um Staatsbürger der Republik Moldau

handelte. Diese benötigen für die Arbeitsaufnahme in Deutschland eine

Arbeitserlaubnis. Eine solche konnte jedoch keiner der fünf Männer vorweisen.

Gegen die Männer wird nun wegen unerlaubten Aufenthalt, unerlaubter

Arbeitsaufnahme sowie wegen Urkundenfälschung und Verschaffen von falschen

amtlichen Ausweisen ermittelt.