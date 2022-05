Heidelberg: Kriminalpolizei ermittelt in zwei Fällen von Räuberischer Erpressung und sucht dringend nach Zeugen – Tatzusammenhang wahrscheinlich

Heidelberg (ots) – Am Freitagabend gegen 22:20 Uhr wurde das Polizeirevier

Heidelberg-Mitte verständigt, nachdem zwei Unbekannte im Bereich „Untere

Neckarstraße“, Zigaretten und Bargeld von einer dreiköpfigen Personengruppe

forderten. Nachdem die Gruppe der Aufforderung nicht nachkam, schlug einer der

Täter zu. Sein Komplize zückte unterdessen ein Messer. Schließlich gelang es den

Tätern so, rund 55 Euro Bargeld zu erbeuten. Die Täter flüchteten in Richtung

St. Vincentius-Krankenhaus.

Gegen 23:00 Uhr rückten die Einsatzkräfte dann erneut aus, nachdem dieselben

Täter offenbar eine weitere Personengruppe überfallen hatten. Dieses Mal hatten

die Unbekannten es auf eine Dreiergruppe im Bereich des Neckarufers, in der Nähe

der Thibautstraße, abgesehen. Auch in diesem Fall forderten sie Zigaretten und

Bargeld von ihren Opfern und schlugen zu, nachdem die Gruppe der Aufforderung

nicht nachkommen wollte. Unter Vorhalt eines Messers versuchten die Täter

schließlich doch noch an die Wertgegenstände zu gelangen. Dies gelang ihnen

jedoch nicht. Die Personengruppe konnte flüchten. Die Täter warfen daraufhin

Flaschen in Richtung ihrer Opfer, verfehlten diese aber glücklicherweise. Sie

flüchteten schließlich ohne Raubgut. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen

führten bislang nicht zum Aufgreifen der Täter.

Täterbeschreibung:

Person: männlich, ca. 18-20 Jahre alt, ca. 170 cm groß, kräftige Statur,

dunkle/seitlich abrasierte Haare, leicht gebräunte Haut, schwarze Weste, dunkle

Hose, weißes T-Shirt Person: männlich, ca. 18-20 Jahre alt, schlanke Statur, dunkle Haare, leicht

gebräunte Haut, weißes T-shirt

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern sowie deren weitere

Fluchtrichtung geben können, werden gebeten, sich an das kriminalpolizeiliche

Hinweistelefon, Tel.: 0621 174 4444 zu wenden.

Heidelberg-Weststadt: 73-Jähriger am Hauptbahnhof von drei Unbekannten überfallen – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Weststadt (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag befand sich

ein ortsunkundiges Ehepaar am Heidelberger Hauptbahnhof, da diese in einen

falschen Zug gestiegen waren. Auf dem Weg zu einem Bus, der das Ehepaar an ihr

Ziel bringen sollte, ging die 66-jährige Ehefrau des Geschädigten voraus. Da der

73-Jährige schlecht zu Fuß ist, folgte er seiner Ehefrau mit einem gewissen

Abstand. Auf dem Treppenabgang des Gleis 8 sollen dem Mann dann drei bisher

unbekannte Täter in den Weg getreten sein. Einer der Unbekannten stellte dem

73-Jährigen einen Fuß zwischen die Beine, so dass dieser zum Stehenbleiben

gezwungen wurde. Daraufhin soll er dem Mann seine schwarze Umhängetasche über

die Schulter gestreift und seinen beiden Begleitern zugeworfen haben, die die

Tasche durchsuchten. Dabei sollen sich die Männer in einer dem Geschädigten

unbekannten Sprache unterhalten haben. Anschließend sollen sie dem Mann die

Tasche wieder zurückgegeben haben, ohne etwas daraus zu entwenden. Der

73-Jährige, zunächst perplex von der Situation, soll dann begonnen haben zu

schreien. Hieraufhin soll der erste Täter den Mann, vermutlich auf der Suche

nach möglichem Raubgut, abgetastet haben, übersah hierbei aber die Geldbörse des

Mannes. Als das Handy des 73-Jährigen anfing zu klingeln, sollen die drei

Unbekannten von ihm abgelassen und geflüchtet sein. Erst einige Minuten später

traf der Geschädigte dann wieder auf seine Ehefrau. Unter dem Eindruck des

Geschehens erstattete das Ehepaar erst am Dienstag Anzeige bei der Polizei.

Der Täter, der dem 73-Jährigen den Weg versperrte und ihn durchsuchte wird wie

folgt beschrieben: Männlich, ca. 25 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schlanke Statur,

schmales Gesicht, schwarzes, kurzes nach hinten gekämmtes Haar. Er soll eine

Jeans und eine schwarze Jacke getragen haben. Zu den beiden anderen Tätern liegt

keine detaillierte Beschreibung vor, diese sollen ein ähnliches Erscheinungsbild

wie der erste Täter gehabt haben.

Das Raubdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg ermittelt nun wegen

Raubes gegen die drei unbekannten Männer. Zeugen, die die Tat beobachtet oder

Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer

0621 174 – 4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Heidelberg-Weststadt: Handel mit Cannabis, Kokain, Heroin; Wohnungsdurchsuchung in Neckargemünd; 43-Jähriger wegen Verstoß Bewährungsauflagen in Haft

Heidelberg-Weststadt (ots) – Am gestrigen Dienstagabend, gegen 21 Uhr fanden

Beamte der Bundespolizei bei einem 43-jährigen Mann bei einer Personenkontrolle

im Bereich des Heidelberger Hauptbahnhofs verschiedene Mengen von

Betäubungsmittel (Cannabis, Kokain, Heroin) und fast 700 Euro Bargeld auf.

Nachdem der Mann an das Polizeirevier Heidelberg-Mitte überstellt war, führten

die Beamten im Rahmen der weiteren Ermittlungen eine Wohnungsdurchsuchung unter

Hinzuziehung eines Drogenspürhundes bei ihm zu Hause durch.

Hierbei konnten weitere Drogen (Haschisch, Marihuana),

Betäubungsmittel-Utensilien sowie weiteres Bargeld in Höhe von 900 Euro durch

die Polizei beschlagnahmt werden. Auch das Mobiltelefon und das „Dealgeld“

(insgesamt fast 1.600 Euro) des 43-Jährigen wurden beschlagnahmt. Das

Mobiltelefon wird nun polizeilich ausgewertet und führt möglicherweise zu

weiteren Kontakten aus dem Drogenumfeld des Mannes.

Ein später bei Beschuldigten durchgeführter Urinschnelltest verlief ebenfalls

positiv auf Kokain, Amphetamine (AMP) und Tetrahydrocannabinol THC.

Nach Abschluss der ersten Ermittlungen wurde der Beschuldigte dem Haftrichter

vorgeführt, da er gegen Auflagen seiner Bewährung verstoßen hatte. Hinzu kommt

jetzt noch die Anzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

AMP ist in der Drogenszene beliebt und auch bekannt unter der Bezeichnung Speed.

THC ist eine Wirksubstanz der Cannabis-Pflanze und ist im Körper lange über die

Wirkungsdauer nachweisbar.

Heidelberg-Neuenheim: Einbruch in Schulgebäude – Polizei sucht Zeugen

In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen unbekannte Täter in eine Schule im

Stadtteil Neuenheim ein. Nach derzeitigem Erkenntnisstand drangen die Einbrecher

durch eine Tür im rückwärtigen Bereich der Schule in der Humboldstraße in das

Gebäude ein. Mit einem im Gebäude aufgefundenen Feuerlöscher schlugen sie das

Fenster des Hausmeisterbüros ein. Inwiefern die Einbrecher in den Büroraum

eingedrungen sind, ist noch unklar. Inwiefern die Einbrecher stehlenswerte

Gegenstände auffanden und mitgehen ließen, muss noch ermittelt werden. Der

Schaden lässt sich derzeit noch nicht beziffern.

Der Einbruch wurde durch den Hausmeister zu dessen Arbeitsbeginn, kurz nach

sechs Uhr, festgestellt. Ihm war eine offenstehende Tür im hinteren Bereich der

Schule aufgefallen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord, Tel.:

06221/4569-0 zu melden.