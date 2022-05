Einsatz an Schule

Wiesbaden, Rudolf-Dyckerhoff-Straße, Mittwoch, 11.05.2022, 13:00 Uhr

(sc) Am Mittwoch kam es an einer Wiesbadener Gesamtschule im Stadtteil Biebrich

zu einem größeren Einsatz, nachdem mehrere Schülerinnen und Schüler, überwiegend

auf dem Pausenhof, über Atembeschwerden klagten. Aufgrund der daraus anlaufenden

Rettungs- und Versorgungsmaßnahmen kam es in den angrenzenden Straßen zu

Verkehrssperrungen und Behinderungen. Die betroffenen Schülerinnen und Schüler

wurden durch den Rettungsdienst und die Feuerwehr versorgt und betreut.

Mindestens 30 Kinder wurden vorsorglich zur weiteren Untersuchung in Wiesbadener

Kliniken gebracht. Für die betroffenen Eltern wurde hierzu durch die Feuerwehr

ein Infotelefon unter der Rufnummer 0611 499-406 geschaltet. Als Ursache für die

Beschwerden kann nach den Ermittlungen der Abgang einer „Pollenwolke“ aus den

umliegenden Platanen-Bäumen angenommen, die zuvor auf dem Schulhof wahrgenommen

wurde. Durch nachträglich hinzugezogene Allergologen wurde diese Annahme

bestätigt.

Vermutete Person im Rhein – Umfangreiche Suchmaßnahmen,

Mainz-Kastel, Rheinufer, 10.05.2022, 21.55 Uhr bis Mitternacht

(pl)Die Meldung über eine möglicherweise in den Rhein gefallene Person löste am

Dienstagabend umfangreiche Suchmaßnahmen aus. Der Polizei wurde um kurz vor

22.00 Uhr von einer Anruferin mitgeteilt, dass sie schemenhaft etwas von der

Theodor-Heuss-Brücke ins Wasser fallen sah. Da nicht ausgeschlossen werden

konnte, dass es sich hierbei um einen Menschen gehandelt haben könnte, wurden

über die Rettungsleitstelle Maßnahmen zur Wasserrettung eingeleitet. Bei den

umfangreichen Suchmaßnahmen waren unter anderem auch die Wasserschutzpolizei,

die Feuerwehr und ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Der Einsatz wurde gegen

Mitternacht ergebnislos abgebrochen.

Nach Körperverletzung auch noch Widerstand geleistet, Wiesbaden,

Bleichstraße, 10.05.2022, 19.30 Uhr,

(pl)Ein 28-jähriger Mann hat am Dienstagabend in der Bleichstraße einen

44-Jährigen angegriffen und sich anschließend auch noch den polizeilichen

Maßnahmen widersetzt. Die beiden Männer und eine weitere Person waren gegen

19.30 Uhr am Platz der Deutschen Einheit in verbale Streitigkeiten geraten, in

deren Verlauf der 28-Jährige mit einem Gegenstand geworfen und mit einem

Rucksack zugeschlagen haben soll. Der Angreifer flüchtete anschließend vom

Tatort, kehrte aber kurze Zeit später wieder zurück. Nun wurde er von den

verständigten Polizeikräften einer Personenkontrolle unterzogen und auf die

Dienststelle gebracht. Während der Kontrolle habe sich der 28-Jährige sehr

aggressiv verhalten und beim Verbringen auf das Revier Widerstand geleistet. Der

Festgenommene wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen

und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Auseinandersetzung in der Falkenstraße, Wiesbaden, Falkenstraße, 10.05.2022, 22.15 Uhr,

(pl)In der Falkenstraße wurde am Dienstagabend ein 26-jähriger Mann von einer

42-jährigen Frau geschlagen und getreten. Die 42-Jährige soll gegen 22.15 Uhr

mehrfach mit einem Schlüsselbund gegen Kopf des Geschädigten geschlagen und ihn

auch noch in den Bauch getreten haben. Darüber hinaus habe die Angreiferin den

Mann auch noch beleidigt und auf ein geparktes Auto eingeschlagen. Der Vorfall

wurde von mehreren Zeugen beobachtet. Die aggressive Angreiferin wurde vor Ort

festgenommen und anschließend einer psychiatrischen Einrichtung überstellt.

46-Jähriger leistet Widerstand,

Wiesbaden, Langgasse, 10.05.2022, 10.45 Uhr bis 11.15 Uhr,

(pl)Vor einem Sportgeschäft in der Langgasse kam es am Dienstagvormittag zu

einem Widerstand seitens eines 46 Jahre alten Mannes. Der Polizei wurde gegen

10.45 Uhr gemeldet, dass sich vor dem Personalausgang eines Sportgeschäfts

mehrere Personen aufhalten und dort die Mitarbeiter und Passanten anpöbeln

würden. Als die zwischenzeitlich eingetroffenen Polizeikräfte den Personen,

darunter auch der 46-Jährige, einen Platzverweis erteilten, griff dieser noch im

Umfeld des Geschäftes einen Mitarbeiter des Sportgeschäftes an. Der 46-Jährige

wurde von den noch anwesenden Polizeikräfte zu Boden gebracht und festgenommen.

Gegen seine Festnahme setzte sich der Mann zur Wehr und spuckte darüber hinaus

in Richtung der Einsatzkräfte. Zudem sprach der Mann Beleidigungen und

Bedrohungen aus. Der 46-Jährige wurde in Gewahrsam genommen und muss sich nun

wegen seines Verhaltens in entsprechenden Ermittlungsverfahren verantworten.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Betrüger nutzen erneut Messengerdienst und gelangen an

Geld, Walluf / Oestrich-Winkel, Dienstag, 10.05.2022

(fh)Am Dienstag sind erneut Bürgerinnen und Bürger aus dem Rheingau-Taunus-Kreis

von Betrügern über einen Messengerdienst kontaktiert und um ihr Geld gebracht

worden. Die dreisten Täter gaukelten zunächst einem Mann und einer Frau aus

Walluf jeweils auf dreiste Art und Weise eine missliche Lage vor. Die

unbekannten Personen gaben sich in beiden Fällen als die Töchter der Angerufenen

aus. So wurden beide zum Überweisen von Geld im vierstelligen Bereich gebracht.

Erst im Nachgang fiel der Schwindel auf und die Polizei wurde in Kenntnis

gesetzt. Auch eine Frau aus Oestrich-Winkel wurde von einem angeblichen

Verwandten, diesmal ihrem „Sohn“ kontaktiert. Die Geschichte und Masche war

wieder dieselbe. Auch sie überwies im Glauben dem Sohn zu helfen einen Gelbetrag

auf das Konto der Täter. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat nun die

Ermittlungen in allen Fällen aufgenommen.

Die beschriebene Variante ist nur eine Spielart, wie gemeine Betrüger an Ihr

Geld gelangen möchten. Auch per SMS -Nachricht werden zurzeit vermehrt

Bürgerinnen und Bürger angeschrieben und erklärt, dass man eine neue

Mobilfunknummer habe. Aus diesem Grund erscheine nicht wie gewohnt der Name von

Tochter, Sohn oder Enkel im Display sondern nur „die neue Nummer“. Dann wird

versucht Vertrauen aufzubauen, um jedoch schlussendlich von finanziellen

Problemen zu sprechen, verknüpft mit der Bitte eine offene Rechnung zu

begleichen. Lassen Sie sich auf solche Spielchen nicht ein. Überweisen oder

übergeben Sie niemals aufgrund von telefonischen oder schriftlichen

Kontaktaufnahmen Geld. Wenn Verwandte oder Freunde von Ihnen Geld leihen

möchten, sollten diese Sie doch persönlich aufsuchen! Beenden Sie solche

Kontaktaufnahmen immer und wählen Sie den Notruf 110. Unter

www.polizei-beratung.de erhalten Sie viele weitere nützliche Hinweise zu den

Maschen der Betrüger. In diesem Zusammenhang weist die Polizei auf eine

Informationsveranstaltung zu unter anderem diesem Thema am 19.05.2022 in

Geisenheim hin. Weitere Informationen finden sie in folgender Pressemitteilung:

https://my.newsaktuell.de/p/113/archiv/4732174?page=1

Fahrzeugscheibe eingeschlagen und Pkw durchsucht, Bad Schwalbach,

Pestalozzistraße, Dienstag, 10.05.2022, 07:30 Uhr bis 13:00 Uhr

(fh)Unbekannte haben am Dienstagvormittag einen in Bad Schwalbach geparkten Pkw

aufgebrochen und diesen nach Wertgegenständen durchsucht. Im Zeitraum von 07:30

Uhr bis 13:00 Uhr parkte der angegangene schwarze Skoda Fabia im Bereich der

Pestalozzistraße. Ein oder mehrere Täter schlugen die Scheibe der Beifahrertür

ein und öffneten das Kraftfahrzeug. Nachdem der Innenraum durchsucht und nach

ersten Erkenntnissen keine Beute gemacht wurde, flüchtete die Unbekannten. Am

Skoda entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124)

7078-0 entgegen.

Auffahrunfall mit zwei Verletzten,

Bundesstraße 42 in Höhe Eltville-Hattenheim, Dienstag, 10.05.2022, 15:30 Uhr

(fh)Am Dienstagnachmittag kam es auf der Bundesstraße 42 in Höhe

Eltville-Hattenheim zu einem Unfall mit zwei verletzten jungen Fahrern. Gegen

15:30 Uhr fuhren ein 20 Jahre alter Mann aus Geisenheim sowie ein gleichaltriger

Mann aus Hallgarten mit ihren Fahrzeugen in dieser Reihenfolge die Bundesstraße

von Eltville nach Oestrich-Winke entlang. In Höhe Hattenheim musste der

Geisenheimer seinen BMW verkehrsbedingt abbremsen. Dem dahinterfahrenden

Hallgartener gelang es wohl nicht mehr rechtzeitig mit seinem Skoda Fabia zu

bremsen, sodass er auf den Vordermann auffuhr. Bei dem Zusammenstoß verletzten

sich die beiden jungen Männer leicht und mussten in ein Rüdesheimer Krankenhaus

gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa

13.000 Euro.

LKW nach Unfallflucht mit verletzter Person gesucht, Bundesstraße 417 bei

Hünstetten, Hühnerkirche Mittwoch, 11.05.2022, 02:45 Uhr

(fh)Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht mit einer verletzten Person bei

Hünstetten einen LKW samt Fahrer oder Fahrerin. Vergangene Nacht befuhr die 19

Jahre alte Fahrerin eines Mercedes Sprinter gegen 02:45 Uhr die Bundesstraße 417

von Wiesbaden nach Limburg. Im Bereich eines Parkplatzes in der Nähe der

„Hühnerkirche“ habe ein Lkw de Bundesstraße in die entgegengesetzte Richtung

befahren, sei in Teilen auf die Fahrspur der 19-Jährigen gekommen und habe dabei

deren Fahrzeug touchiert. Hierbei splitterte die Seitenscheibe des Mercedes und

verletzte so die junge Fahrerin leicht. Der Lkw, zu dem lediglich bekannt ist,

dass er ein weißes Führerhaus und eine gelbe Plane hatte, fuhr daraufhin in

Richtung Wiesbaden davon. Am Mercedes entstand ein Sachschaden in Höhe von

mehreren Hundert Euro.

Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Lkw und dem Fahrer

beziehungsweise der Fahrerin machen können, werden gebeten, sich unter der

Rufnummer (06126) 9394-0 bei der Polizeistation Idstein zu melden.