Unfallflucht

Zwischen dem 10.05.22, 19:30 Uhr und dem 11.05.22, 09:15 Uhr wurde in der Straße „Neustadt“ in Eschwege ein brauner VW Caddy angefahren. Das Auto war in Höhe der Haus-Nr. 41 in Fahrtrichtung Luisenstraße geparkt. Vermutlich wurde das Auto beim Vorbeifahren touchiert, so dass entsprechende Schäden im Bereich des hinteren Kotflügels und der Schiebetür festzustellen waren. Der oder die Verantwortliche entfernte sich anschließend, ohne den Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen.

Einbruch in Container

In der vergangenen Nacht begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände der ehemaligen Lokhalle in der Straße „Am Bahnhof“ in Eschwege. Dort wurde eine Tür einer Lagerhalle aufgebrochen. Aus einem Lager wurden zwei Zimmermannshammer gestohlen. Nachdem eine Zwischentür aufgebrochen wurde, betrat man ein weiteres Lager und hebelte dort die Tür eines dort aufgestellten Containers auf. Aus diesem wurde unterschiedliches Werkzeug und Maschinen (u.a. Stichsäge, Trennschneider, Schussapparat) entwendet. Darüber hinaus wurde noch eine Fensterscheibe eingeschlagen. Der Sachschaden wird mit ca. 1500 EUR angegeben; der Wert der Diebesbeute mit ca. 2000 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Körperverletzung

Zu einer Auseinandersetzung kam es gestern Abend, um 19:25 Uhr, in der Sandstraße in Meinhard-Grebendorf. Zu dieser Zeit war ein 71-Jähriger aus der Gemeinde Meinhard mit seinem Fahrrad und angeleinten Hund auf dem Gehweg unterwegs. Dort kam es wohl zu einer Konfrontation mit einem anderen Hund, worauf es zu einem Streitgespräch mit einem 71-Jährigen Anwohner kam. Als dieser den radfahrenden 71-Jährigen aufforderte, im Beisein der Polizei den Sachverhalt zu klären, schlug ihn dieser ins Gesicht, so seine Angaben gegenüber der Polizei. Zudem sei er auch beleidigt worden.

Polizei Witzenhausen

Unfallflucht

Um 10:50 Uhr fuhr heute Vormittag ein Pkw aus einer Seitenstraße auf die Niester Straße in Witzenhausen ein und missachtete dabei den vorfahrtsberechtigten Verkehr auf der Niester Straße. Dies führte dazu, dass ein 53-Jähriger aus Großalmerode seinen Pkw stark abbremsen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Eine nachfolgende 65-Jährige aus Witzenhausen fuhr dadurch auf den Pkw des 53-Jährigen leicht auf, wodurch ein Sachschaden von ca. 1000 EUR entstand. Der Unfallverursacher ist flüchtig. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen grauen Audi A 6 Kombi handeln. Hinweise: 05542/93040.

Auffahrunfall

Um 08:30 Uhr befuhr heute Morgen eine 49-Jährige aus Südeichsfeld mit ihrem Pkw die L 3244 von Wendehausen kommend in Richtung der B 250. Im Einmündungsbereich zur Bundesstraße musste sie verkehrsbedingt anhalten, was der nachfolgende 49-Jährige, der ebenfalls aus Südeichsfeld kommt, zu spät bemerkte und mit seinem Pkw auffuhr. Die 49-Jährige wurde dabei leicht verletzt; der Sachschaden wird mit ca. 3500 EUR angegeben.

Leichtkraftradfahrer kommt zu Fall

Um 14:50 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 37-Jähriger aus Wanfried mit einem Pkw die Zufahrt zu den Parkplätzen bei den Beruflichen Schulen im Südring in Eschwege und beabsichtigte in Höhe der Bushaltestellen auf die dortigen Parkplätze nach links abzubiegen. Zu dieser Zeit folgte ein 17-Jähriger aus der Gemeinde Ringgau dem Pkw mit einem Leichtkraftrad. Offensichtlich übersah der 17-Jährige den Blinker des Pkws und wollte daher diesen überholen. Als der 17-Jährige dann die Absicht des Pkw-Fahrers realisierte, leitete er mit dem Krad eine Gefahrenbremsung ein, worauf er stürzte und mit dem Leichtkraftrad gegen den Pkw rutschte. Dabei wurde der 17-Jährige leicht verletzt; der Sachschaden wird mit ca. 1300 EUR angegeben.

Fahrradfahrer kommt zu Fall

Um 13:10 Uhr befuhr gestern Mittag eine 69-Jährige aus Bad Sooden-Allendorf mit ihrem Fahrrad die Waldisstraße in Bad Sooden-Allendorf und beabsichtigte eine enge Gasse „Im Winkelchen“ zu durchfahren. Dabei kam sie vor Durchfahrt der Gasse mit ihrem Rad zu Fall und verletzte sich leicht. Am Fahrrad entstand augenscheinlich kein Sachschaden.

Fehler beim Fahrspurwechsel

Um 18:10 Uhr befuhr gestern Abend eine 38-jährige Eschwegerin mit ihrem Pkw die Niederhoner Straße in Eschwege stadtauswärts auf der rechten Fahrspur. Eine 65-Jährige aus Bad Sooden-Allendorf verließ zu dieser Zeit den dortigen Kreisverkehr und fuhr somit auf der linken Fahrspur stadtauswärts. In Höhe der Straße „Kuhtrift“ beabsichtigte sie mit ihrem Pkw auf die rechte Fahrspur zu wechseln, übersah dabei aber den Pkw der 38-Jährigen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern bremste diese ihr Auto ab und wich dazu nach rechts aus. Dabei beschädigte sie sich den Reifen und Felge an dem dortigen Bordstein, wodurch ein Sachschaden von ca. 1000 EUR entstand. Eine Berührung der Fahrzeuge selbst fand nicht statt.

Diebstahl von Kennzeichen

Auf dem Parkplatzgelände eines Einkaufsmarktes in der Dünzebacher Straße in Eschwege wurde zwischen dem 09.05.22, 20:00 Uhr und dem 10.05.22, 10:30 Uhr das vordere amtliche Kennzeichen (ESW-BZ 10) von einem Klein-Lkw der Marke Daimler entwendet. Der Schaden wird mit 50 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Hessisch Lichtenau

Verkehrsunfall

Um 09:41 Uhr befuhr gestern Morgen eine 51-Jährige aus Hessisch Lichtenau mit ihrem Pkw den Mühlweg in Hessisch Lichtenau in Richtung der Fürstenhagener Straße. Dabei fuhr sie zu weit rechts, so dass es zum Zusammenstoß der Außenspiegel mit einem geparkten Pkw Mitsubishi kam. Die 51-Jährige fuhr danach weiter, ohne sich um den Schaden von ca. 300 EUR zu kümmern, konnte aber dank Zeugenaussagen ermittelt werden.

Diebstahl von Gartendeko

In der vergangenen Nacht wurden im Mühlweg in Hessisch Lichtenau von einem dortigen Grundstück mehrere Gartenfiguren (Dekoartikel), die rund um das Haus aufgestellt waren, entwendet. Der Schaden wird mit 150 EUR angegeben. Hinweise: 05602/93930.

Sachbeschädigung

Im Gutsbezirk Kaufunger Wald, im Bereich des Wanderparkplatz Bilstein, wurde in den Abend- oder Nachtstunden des 09./10.05.22 ein Baufahrzeug durch Unbekannte beschädigt. Im Tatzeitraum haben diese die Fensterscheiben der Baumaschine eingeschlagen und eine Seitenklappe aufgehebelt. Der Sachschaden wird mit 2000 EUR angegeben. Hinweise nimmt die Polizei in Hessisch Lichtenau unter 05602/93040 entgegen.