Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Unfall auf der B 27

Petersberg. Ein Sachschaden in Höhe von circa 6.500 Euro entstand bei einem Unfall am Dienstag (10.05.). Ein 39-jähriger Opel-Fahrer befuhr gegen 22.45 Uhr in Petersberg die B 27 aus Richtung Hünfeld kommend in Fahrtrichtung Marbach. In Höhe der Auffahrt Marbach-Nord überholte er einen vor sich fahrenden Lkw, überquerte hierbei die doppelt durchgezogene Mittellinie und geriet in den Gegenverkehr. Hier touchierte er einen entgegenkommenden 37-jährigen Mercedes-Fahrer. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Polizeistation Fulda

HEF

Neunjähriger Radfahrer schwer verletzt

Bebra. Am Dienstag (10.05.), gegen 16.35 Uhr, befuhr ein 63-jähriger Pkw-Fahrer aus Bebra mit einem VW Bora die Goethestraße aus Richtung Herrmann-Löns-Weg kommend in Richtung Gilfershäuser Straße. Ein neunjähriger Radfahrer aus Bebra befuhr den Schützenweg aus Richtung Blücherstraße kommend in Richtung Görlitzer Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der Neunjährige in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte mit dem vorfahrtberechtigten Pkw-Fahrer. Er wurde bei dem Unfall schwerverletzt mittels Rettungswagen ins Klinikum von Bad Hersfeld verbracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 1.750 Euro.

Brand einer Gartenhütte

Niederaula (ots)

Keine Verletzten, aber 50.000 Euro Sachschaden: Das ist die Bilanz eines Gartenhüttenbrandes in den frühen Morgenstunden des Mittwochs in Niederaula.

Nach Angaben der Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht und schließlich gelöscht werden.

Personen oder andere Gebäude in der Nähe der auf einem Privatgrundstück mit angrenzendem Wohnhaus errichteten Hütte waren zu keinem Zeitpunkt gefährdet.

Über die Brandursache können bislang keine Angaben gemacht werden- die Polizei ermittelt.