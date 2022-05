Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 11.05.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Zaun beschädigt und geflüchtet

Bad Dürkheim (ots) – Am 09.05.2022 08:00 Uhr wurde ein Doppelstabmattenzaun im Rieslingweg in Bad Dürkheim beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Aus- bzw. Einparken den Zaun und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Der genaue Unfallzeitpunkt ist nicht bekannt. Es liegen keinerlei Hinweise auf den Unfallverursacher vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Roller beschädigt

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 08.05.2022, 11:00 Uhr bis 16:00 Uhr wurde ein in der Kurbrunnenstraße in Bad Dürkheim abgestellter Peugeot Roller beschädigt. Am Roller wurde, durch bislang unbekannte Täter, die Sitzbank verbogen, die Frontbekleidung beschädigt und das Zündschloss beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von 1000 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Einbruchsversuch

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 05.05.2022 15:00 Uhr bis 08.05.2022 23:00 Uhr kam es am Stadion in Bad Dürkheim zu einem Einbruchsversuch in ein Wohnhaus. Vor Ort konnte festgestellt werden, das bislang unbekannte Täter mit einem nicht bekannten Gegenstand versucht hatten die Eingangstüre aufzuhebeln. Ins Gebäudeinnere konnten sie jedoch nicht gelangen. Es entstand ein Sachschaden von 200 Euro. Die Kriminalpolizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Hettenleidelheim: Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen

Hettenleidelheim (ots) – Am 11.05.2022, gegen 07:45 Uhr, kam es im Bereich der Einmündung L453 / B47 (Höhe Hettenleidelheim) zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 77-jähriger Mann aus Grünstadt missachtete die Vorfahrt einer 47-jährigen Fahrzeugführerin, welche mit ihrem Pkw die B47 in Fahrtrichtung Eisenberg befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch den Verkehrsunfall wurden drei Personen leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden, sodass diese nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme wurde der aus Fahrtrichtung Eisenberg kommende Verkehr auf der B47 durch Hettenleidelheim umgeleitet.

Dirmstein: Alkoholisiert und unter Drogeneinfluss Auto gefahren

Dirmstein (ots) – Am 10.05.22, 23:45 Uhr wurde eine PKW-Fahrerin einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle ergaben sich Anhaltspunkte auf Alkohol und Drogenkonsum. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,69 Promille. Der durchgeführte Drogenschnelltest verlief auf Kokain und Cannabis positiv. Der Fahrerin wurde eine Blutprobe entnommen. Die Beschuldigte erwartet nun Strafanzeigen.

Dirmstein: Einbruch in Vereinsheim

Dirmstein (ots) – Im Zeitraum vom 09.05.22, 17:30 Uhr bis 10.05.22, 14:40 Uhr kam es in Dirmstein, Sportplatzweg 1 zu einem Einbruch in das dortige Vereinsheim. Im Gebäude wurden mehrere Türen aufgebrochen. Als Diebesgut wurde vorläufig festgestellt das ca. 380 Euro Bargeld sowie eine Stange Zigaretten entwendet wurde.

Grünstadt: Seitenscheibe von PKW eingeschlagen

Grünstadt (ots) – In der Nacht vom 09.05.-10.05.2022 wurde an einem PKW, Opel Corsa die Seitenscheibe vorne links eingeschlagen. Der PKW stand vor der Integrierten Gesamtschule in der Pfortmüllerstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Anwohner haben nach Mitternacht zwei streitende Stimmen gehört. Die Polizeiinspektion Grünstadt bittet um Hinweise unter Telefon 06359/ 06359 93120 oder e-Mail pigruenstadt@polizei.rlp.de.

Grünstadt: Versuchter Einbruch in Geschäftshaus

Grünstadt (ots) – In der Nacht vom 09.05.-10.05.22 wurde in der Ferdinand-Porsche-Straße ein Geschäftsanwesen von bisher unbekannten Tätern angegangen. Durch Mitarbeiter wurde um 08:40 Uhr festgestellt, dass ein Fensterelement eingeschlagen wurde. Der / die Täter ließen jedoch von einer weiteren Tatbegehung ab. Der entstandene Schaden beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf 1500.- Euro.

Grünstadt: Diebstahl von Diesel

Grünstadt (ots) – In der Nacht vom 09.05 auf 10.05.22 kam es auf dem Gelände der Straßenmeisterei in der Obersülzer Straße 39 zum Diebstahl von ca. 550 Liter Diesel aus drei Fahrzeugen. Der / die Täter verschafften sich Zugang indem dem sie den Zaun welcher an einem Wirtschaftsweg verläuft aufschnitten. Die Polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen. Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiinspektion Grünstadt.

Grünstadt: Unter Drogeneinfluss Fahrzeug geführt

Grünstadt (ots) – Am 09.05.22, 10:50 Uhr wurde der Fahrer eines PKW, auf der Asselheimer Straße einer Fahrzeugkontrolle unterzogen. Während der Kontrolle konnten bei dem Fahrzeugführer drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Ein durchgeführter Schnelltest verlief positiv auf Amphetamin. Eine Blutprobe wurde entnommen. Der 31-jähreiger Fahrer muss nun mit einer Anzeige wegen Verst0ß gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen.

Weisenheim am Sand: Brand einer Tuja-Hecke

Weisenheim am Sand (ots) – Am 10.05.2022 gegen 11:30 Uhr wurde durch die Rettungsleitstelle eine Rauchentwicklung im Lindenweg in Weisenheim am Sand gemeldet. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass mehrere Tuja-Bäume, die als Gartenbegrenzung dienten, abgebrannt waren. Das Feuer war durch den Grundstückseigentümer bereits eigenständig gelöscht worden. Die freiwillige Feuerwehr kam ebenfalls vor Ort. Der Eigentümer hatte mit einem Unkrautbrenner den Gehweg vor seinem Anwesen gesäubert und dabei versehentlich die Bäume in Brand gesteckt. Es entstand ein Sachschaden von 200 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Haßloch: Beim Wenden mit Mofafahrer kollidiert

Haßloch (ots) – In der Rennbahnstraße gewendet und dabei mit einem Mofafahrer kollidiert, ist Montagabend (8. Mai, 20:30 Uhr) die Fahrerin eines Skoda. Der Zweiradfahrer fuhr hinter, schätzte die Situation falsch ein, setzte zum Überholen an und krachte in das Auto. Der 14-Jährige Fahrer des Mofas erlitt leichte Verletzungen, das Mofa war nur noch Schrott. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren gegen den Jugendlichen eingeleitet, weil sein Gefährt nicht versichert war. Im Besitz einer Prüfbescheinigung war er auch nicht. An dem Skoda entstand ein Schaden von etwa 5.000,- EUR.

Haßloch: Präventionsangebot für Senioren

Haßloch (ots) – Zusammen mit dem Seniorenbeirat der Gemeindeverwaltung bietet die Polizei am kommenden Samstag (14. Mai) auf dem Wochenmarkt in Haßloch ein Präventionsangebot für Senioren an. Während der Beirat über den kürzlich erschienen Seniorenwegweiser „Sich im Alter in Haßloch wohlfühlen“ und das darin enthaltene Portfolio an Unterstützungen für ältere Menschen informiert, berät die Polizei unter anderem, wie man sich vor Betrügern schützen kann, die es auf Senioren abgesehen haben. Der Infostand wird von 9-12 Uhr betrieben.

Ebertsheim: Unter Drogeneinfluss mit E-Scooter unterwegs

Ebertsheim (ots) – Am 09.05.22, 10:00 Uhr wurde ein 26-jähriger Fahrer eines E-Scooter in Ebertsheim, Wassergasse einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurden bei dem Fahrer drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt. Dem 26-jährigen wurde eine Blutpobe entnommen. Auf ihn kommt jetzt eine Strafanzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz zu.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):