Neustadt: Wolfsburgfeschd am 11. Juni 2022

Neustadt an der Weinstraße – Am 11. Juni 2022 laden die Waldschatten und der Wolfsburgverein (WBV) wieder zum Wolfsburgfeschd ein. Es wird das 3. Burgfest unter Waldschatten und WBV Regie.

Nach zwei Jahren Pause soll es nun wieder so richtig losgehen. Bereits im letzten Jahr gab es Überlegungen, das Fest unter Auflagen wieder zu beleben. Die Vereine entschieden sich jedoch dagegen, denn das Wolfsburgfest soll eine bunte Veranstaltung für alle sein und nicht von Auflagen und Einlasskontrollen überschattet werden. Dieses Jahr wird es in altgewohnter Manier Essen, Getränke, Musik und Unterhaltungsprogramm geben. „Im Prinzip scharren wir schon seit Januar mit den Hufen, wir wollen wieder loslegen“, so Florian Hofmann, Vorsitzender von Waldschatten und Wolfsburgverein.

Inhaltlich kommt das Programm nicht zu kurz. Ein wichtiges Thema der Waldschatten ist der Naturschutz. Dieser wird fachlich versiert von Marc Teiweis von Nabu und Wolfsburgverein in einer botanischen Burgführung präsentiert. Die historischen Führungen übernimmt der Vorsitzende Florian Hofmann selbst.

Ein neuer Themenschwerpunkt wird die Demokratiegeschichte sein. Die Wolfsburg war 1848 Schauplatz eines Erinnerungsfestes ans Hambacher Fest 1832. Im Kontext vom diesjährigen Demokratiefest der Stadt soll die Wolfsburg als Ort präsentiert werden, der ebenfalls mit der Demokratiegeschichte verknüpft ist. Dazu wird ab 14Uhr Prof. Wilhelm Kreutz von der Hambach Gesellschaft sprechen. Vorher gibt es noch ein Grußwort vom Bürgermeister Stefan Ulrich.

Am Nachmittag und Abend sorgen Ede Eberhuber und die Pfälzer Schwertlöwen für die Unterhaltung der Gäste. Das Ende der Veranstaltung ist um 22 Uhr geplant.

Hinweis: Eine Zufahrt zur Burg ist nicht möglich. Es können die Parkplätze in der Sauterstraße verwendet werden. Außerdem ist die Burg in etwa 25 Gehminuten von der Bushaltestelle „Stadion“ Linie 515 und „Stadthaus 2“ Linie 517 erreichbar.