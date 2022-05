Online Casinos in Österreich sind voll von Bonusangeboten. Es gibt so viele von ihnen und sie scheinen alle profitabler zu sein als die anderen. Welchen soll man also wählen?

Zuerst müssen Sie herausfinden, welche Arten von Online-Casino Bonussen es eigentlich gibt. Und nehmen Sie sich dafür auch die Zeit, um herauszufinden, welcher Bonus für Sie persönlich geeignet und sinnvoll ist.

Simona Eichelberger, eine Expertin und Rezensentin von Online-Casinos, die alles über Boni und noch mehr weiß, wird uns helfen, dieses Problem zu verstehen.

Arten von Boni

Österreichische Casinos haben verschiedene Arten von Online-Casino Boni und diese können sich von Casino zu Casino stark unterscheiden. Aber versuchen wir trotzdem, die beliebtesten von ihnen zu betrachten.

Ersteinzahlungsbonus

Dieser Bonus soll neue Kunden für das Casino gewinnen. Ein neuer Spieler erhält einen Bonus (meistens einen Betrag in Höhe von 100 oder mehr Prozent des auf das Spielkonto eingezahlten Betrags) unmittelbar nach der Registrierung und Einzahlung eines Betrags auf das Casino-Spielerkonto.

Manchmal fügen Casinos dem Geldteil der Anmeldeboni eine bestimmte Anzahl von Freispiel-Bonusse hinzu.

Das ist der häufigste Bonus, der in fast jedem seriösen Casino verfügbar ist. Ein Casino, das keine Einzahlungsboni in Österreich hat, ist wirklich selten.

Boni ohne Einzahlung

Diese Art von Bonus kann ein toller Zeitvertreib sein. Immerhin stellt das online casino bonus dem Spieler kostenlos Geld oder Freispiele zur Verfügung. Der Spieler muss für den Erhalt dieses Bonus keine Einzahlung tätigen. Das aber wiederum bedeute, dass man doch sein eigenes Geld investieren muss, um Echtgeld zu gewinnen. Alles, was Sie tun müssen, um denCasino Ohne Einzahlung Bonus zu erhalten ist, den Registrierungsprozess zu durchlaufen.

Diese Art von Bonus ist nicht sehr verbreitet. Vergessen Sie dabei aber nicht, dass der Bonus einmalig für ein Konto ist.

Treueprogramm und VIP-Club

Durch die Registrierung im Treueprogramm erhalten Sie verschiedene Boni, je nachdem, auf welchem Level Sie sich befinden.

Je höher das Level und je höher Ihre Einsätze, desto wertvoller sind die Boni. Das können dann Geldbeträge, Freispiele, Lotterie usw. sein.

Cashback

Der Cashback-Betrag wird anhand des Gesamtbetrags berechnet, den der Spieler in dem Online-Casino hinterlassen hat. Der zweite Parameter ist ein bestimmter Prozentsatz, der im Voraus durch die Regeln der Aktion festgelegt wird. Dies kann von verschiedenen Kriterien abhängen:

● Benutzerstatus,

● Kundenaktivitäten,

● Verluste und so weiter.

Zum Beispiel gibt das Casino wöchentlich 15 % zurück. Der Spieler machte eine Einzahlung von tausend Dollar und am Ende der Woche hatte er noch neunhundert Dollar auf seinem Guthaben. Er hat nun Anspruch auf den folgenden Auszahlungsbetrag: (1000 – 900) * 15 % = 15 $.

Empfehlungsbonus

Viele Casinos geben dem Spieler bei der Registrierung einen persönlichen Link oder einen speziellen Code, den er an seine Freunde weitergeben kann. Wenn sich ein Freund über Ihren Link registriert und erstmalig Geld einzahlt, erhalten Sie einen Bonus vom Casino.

Andere Boni

Zusätzlich zu den oben genannten Boni gibt es noch andere. Zum Beispiel Wochenendbonusse, Freispiele ohne Einzahlung, spezielle Bonusse für High Roller, ein persönlicher Geburtstagsbonus, ein Bonus bei Verwendung einer bestimmten Zahlungsmethode und noch einige andere.

Was Sie über Boni wissen müssen

Nun wissen Sie ja mittlerweile welche Boni es gibt. Allerdings ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass das Casino einem nicht einfach so einen Bonus gibt.

Ausnahmslos alle Boni haben Nutzungsbedingungen die erfüllt werden müssen. Das bedeutet, dass das Bonusgeld eine bestimmte Anzahl umgesetzt werden muss, bevor es echtes Geld wird.

Außerdem können Boni normalerweise nicht in allen Spielen verwendet werden. Auch das sollten Sie bei der Auswahl beachten.

Weiters haben die meisten Boni ein Ablaufdatum.

Diese Voraussetzungen und alle Informationen rund um den gewählten Bonus finden Sie auf den jeweiligen Online-Casino Webseiten.

Fazit

Seriöse Casinos in Österreich bieten Spielern oft Boni an, die nicht nur für das Casino selbst (einen neuen Kunden gewinnen), sondern auch für den Spieler wirklich von Vorteil sind. Aber es gibt auch andere Situationen.

Bevor Sie einem bestimmten Bonus zustimmen, lesen Sie unbedingt die vollständigen Bedingungen für den Erhalt. Erst nach Abwägung aller Vor- und Nachteile sollten Sie eine Entscheidung treffen, ob Sie den Bonus nutzen möchten.