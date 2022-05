Zimmerbrand in der Baumstraße (siehe Foto)

(AJ) – Sonntag 08.05.2022 gegen 05:45 Uhr – Aus einem geöffneten Dachfenster drang Rauch. Rauchwarnmelder schlugen Alarm. Der Mieter der Erdgeschosswohnung ging in die Wohnung im 1. OG

vor und sah die 86-jährige Mieterin am Treppenabsatz des Dachgeschosses im Rauch stehen. Er trug die Dame ins Freie und setzte sie in eine Decke gehüllt auf einen Stuhl. Alle 3 Bewohner hatten bei Ankunft der Feuerwehr das Mehrfamilienhaus bereits verlassen.

Die Erkundung des Einsatzleiters ergab, sich die Rauchgrenze am Treppenabsatz im Dachgeschoss befand. Die Mieterin wurde zur Untersuchung an den vor Ort befindlichen Rettungsdienst übergeben. Ein Trupp unter Atemschutz ging mit einem C-Rohr über den Treppenraum in das Schlafzimmer im Dachgeschoss vor und löschte zwei brennende Matratzen im Bett mit wenigen hundert Liter Wasser ab. Gerade noch rechtzeitig, bevor das Feuer auf die hölzerne Deckenverkleidung und das Mobiliar übergreifen konnte. Die Innenscheibe eines Fensters war aufgrund der Wärmebeaufschlagung bereits gesprungen.

Die Drehleiter ging in Anleiterbereitschaft. Ein im 1. Obergeschoss am Treppenaufgang platzierter Elektrolüfter sorgte dafür, dass das Wohnhaus bis auf das Dachgeschoss weiterhin rauchfrei blieb und die verrauchten Räume belüftet wurden. Die Wasserversorgung wurde durch einen Hydrant sichergestellt. Ein zweiter Trupp unter Atemschutz unterstützte beim Ausräumen des Brandgutes, dass in Schuttmulden ins Freie verbracht wurde. Die beiden Matratzen und zwei Lattenroste wurden an einer Feuerwehrleine gesichert durch das Fenster ins Freie verbracht.

Mit einer Wärmebildkamera erfolgte eine Brandnachschau. Die Brandwohnung wurde stromlos geschaltet. Die Mieterin aus dem Dachgeschoss kam bei ihrem Sohn unter. Sie hatte einen kräftigen Schreck erlitten, war aber sonst wohlauf. Die beiden Bewohner der Erdgeschosswohnung konnten wieder in ihre Wohnung zurückkehren.

Während des Einsatzes war die Baumstr. komplett gesperrt. Was den Brand auslöste, wird die Polizei im Nachgang ermitteln. Der Einsatz für die Wehrleute des Löschbezirks Süd war nach etwa 90 Minuten beendet.

Der Mieter der Erdgeschosswohnung hat bei diesem Einsatz vorbildlich gehandelt. Er hat die Dame umgehend aus dem völlig verrauchten Gefahrenbereich gerettet und den Einsatzleiter sehr gut in die Lage eingewiesen. Damit konnten sich die Wehrleute des Löschbezirks Süd sofort auf die gezielte Brandbekämpfung konzentrieren.

Gut, wer solche Nachbarn bzw. Mitbewohner hat!

Quelle: Freiwillige Feuerwehr Bad Kreuznach

Unfall nach Sekundenschlaf – Fahrer leicht verletzt

Weinsheim (ots) – Am Dienstagmittag 10.05.2022 gegen 15:30 Uhr befuhr ein 59-Jähriger mit seinem PKW die B41 aus Richtung Kirn kommend in Fahrtrichtung Bad Kreuznach. Kurz nach der Anschlussstelle Sponheim, Gemarkung Weinsheim, fiel er nach eigenen Angaben in einen Sekundenschlaf, kam rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Wildschutzzaun und kam nach ca. 250 Metern auf einem Feld zum Stehen.

Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Fahrer des PKW wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Während der Verkehrsunfallaufnahme musste die rechte Fahrspur der B41 in Fahrtrichtung Bad Kreuznach für ca. 45 Minuten gesperrt werden. Ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet.

Fasan ausgewichen

A61/Rümmelsheim (ots) – Da er einem fliegenden Fasan auswich, fuhr ein PKW-Fahrer am Montag 09.05.2022 gegen 17:20 Uhr auf der A 61 in die rechte Schutzplanke. Der 30-Jährige gab bei der Unfallaufnahme durch eine Streife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim an, dass er zu dieser Zeit die A 61 in Höhe Rümmelsheim befuhr, als der Vogel von links angeflogen kam.

Der Mann wich nach rechts aus und touchierte die rechte Schutzplanke. Es entstand Sachschaden über die komplette rechte Fahrzeugseite in Höhe von ca. 6.000 Euro. An der Schutzplanke entstand kein Sachschaden.

Quelle: Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Verkehrsunfallflucht – Hinweise erbeten

Kirn, Obersteiner Straße (ots) – Im Zeitraum 08.05.2022, 19 Uhr und 09.05.2022, 19 Uhr touchierte vermutlich ein aus Innenstadt Kirn in Richtung B41 fahrendes Fahrzeug beim Vorbeifahren ein Höhe Hausnummer 14 am Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug und beschädigte hierbei dessen Seitenspiegel. Anschließend entfernte man sich unerlaubterweise. Zeugenhinweise werden erbeten.