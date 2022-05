Schultafel mit Beleidigungen beschrieben – Urheber ermittelt

Ludwigshafen (ots) – Nach dem der Sachverhalt am Montag 09.05.2022 der Polizei bekannt wurde, hat das Gemeinsame Sachgebiet Jugendkriminalität sofort Ermittlungen aufgenommen. Nach umfangreichen und intensiven Ermittlungen konnte ein Schüler des Carl-Bosch-Gymnasiums als Urheber identifiziert werden. Er ist geständig.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollte er lediglich Mitschülern aufzeigen, welchen Beleidigungen ukrainisch stämmige Personen ausgesetzt sind. Da er selbst ukrainische Wurzeln hat, wollte er damit keinesfalls seine Mitschüler beleidigen. Auf Grund der Ermittlungsergebnisse und der Einlassungen des Schülers kann definitiv eine Bedrohung ukrainisch stämmiger Schüler oder sonstiger Personen ausgeschlossen werden.

Zum Schutz der Persönlichkeitsrechte können keine weiteren Angaben zu der Person des Schülers gemacht werden. Es wird im Zuge des Ermittlungsverfahrens geprüft, ob ein strafrechtlich relevantes Verhalten des Schülers vorliegt.

Ladendetektiv fasst drei Diebe in Folge

Ludwigshafen (ots) – Alle Hände voll zu tun hatte am Montag 09.05.2022 der Ladendetektiv eines Drogeriemarktes in der Rheingalerie. Gegen 14:00 Uhr stellte er einen 24-Jährigen zur Rede, welcher den Markt mit 5 Parfumflakons in einer Tasche verlassen wollte, ohne diese zu bezahlen.

Bereits um 14:40 Uhr versuchte der nächste Ladendieb sein Glück, doch auch dieser wurde beim Verlassen des Marktes erwischt. Seine vermeintliche Beute: Ein Parfum, sowie zwei Smartwatches. Der 21-Jährige wartete bis zum Eintreffen der Polizei in den Büroräumlichkeiten des Geschäfts und beleidigte hierbei eine Angestellte. Ihn erwarten mehrere Strafanzeigen.

Gegen 17:30 Uhr musste die Polizei noch einmal die Örtlichkeit anfahren. Ein ebenfalls 21-Jähriger wurde beim Diebstahl von 2 Parfumflakons vom Detektiv erwischt. Dieser erkannte den Ladendieb außerdem auf Bildern der Überwachungskamera und so konnten ihm nach Ermittlungen noch 2 weitere Diebstähle in der Vergangenheit nachgewiesen werden. Auch hier erwarten den Täter mehrere Strafanzeigen.

Auf LKW aufgefahren – LKW gesucht

Ludwigshafen (ots) – Ein 19-jähriger Autofahrer fuhr am Montag 09.05.2022 auf einen vorrausfahrenden LKW auf. Der junge Mann war gegen 12.30 Uhr auf der B9/Anschlussstelle L523 in Richtung BASF TOR 15 unterwegs, als er auf das vorausfahrende Fahrzeug auffuhr. Der Fahrer des vorausfahrenden LKWs bekam vermutlich den Unfall nicht mit und fuhr weiter.

Am PKW des 19-Jährigen entstand Sachschaden. Die Polizei sucht nun den LKW. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2,

Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Ehrlicher Finder

Ludwigshafen (ots) – Ein 66-Jähriger hat am Montagmorgen 09.05.2022 auf dem Parkplatz eines Baumarktes einen Geldbeutel gefunden und staunte nicht schlecht, als er feststellte, dass darin 1.000 EUR Bargeld enthalten waren.

Als ehrlicher Finder gab er diesen bei der nächsten Polizeiwache ab, wo der rechtmäßige Eigentümer ihn wenig später überglücklich abholte.

Verkehrsunfall mit Krankentransporter

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 09.05.2022 ereignete sich gegen 11:30 Uhr in der Ludwig-Gutmann-Straße ein Verkehrsunfall, zwischen einer 57-jährigen PKW-Fahrerin und einer 62-Jährigen die einen Krankentransport durchführte. Beim Überholen stieß die 62-Jährige mit dem PKW der 57-Jährigen zusammen, welche gerade nach links abbiegen wollte. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, die 62-Jährige wurde leicht verletzt.

88-Jähriger in Straßenbahn verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 09.05.2022, stieg ein 88-Jähriger in die Straßenbahn der Linie 6 in der Wittelsbachstraße. Als diese anfuhr verlor der Senior das Gleichgewicht, stürzte und zog sich eine Kopfverletzung zu.

Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten fest, dass der Verletzte zudem von der Pflegeeinrichtung in welcher er untergebracht ist, als vermisst gemeldet wurde. Er fand den Rückweg allein nicht mehr. Der 88-Jährige wurde in eine Klinik verbracht.

Leicht Verletzte durch Auffahrunfall

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 09.05.2022, kam es gegen 16:45 Uhr in der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 26-jähriger PKW-Fahrer bremste an einer grünen Ampel aufgrund eines zügig herannahenden Radfahrers ab, sodass der hinter ihm fahrende 20-jährige PKW-Fahrer auf dessen Fahrzeug auffuhr.

Die Insassen des vorderen Fahrzeuges wurden leicht verletzt, an den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ungefähr 10.000 Euro.

Versuchter Einbruch in Jugendclub

Ludwigshafen (ots) -In einen Jugendclub in der Bliesstraße wurde zwischen dem 06.05.2022 und dem 09.05.2022 versucht einzubrechen. Unbekannte Täter machten sich an verschiedenen Gebäudeteilen zu schaffen, konnten jedoch nicht hineingelangen, weshalb auch nichts entwendet wurde.

An den verschiedenen Türen entstand ein Sachschaden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Kinderfahrrad gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Im Zeitraum vom 03.05.2022-07.05.2022 wurde einem 11-Jährigen aus dem Innenhof eines Mehrparteienhauses in der Mundenheimer Straße ein Fahrrad gestohlen.

Das Rad der Marke “IDEAL” in blauer Farbe stand hier unter eine Überdachung und war verschlossen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Beim Abbiegen übersehen

Ludwigshafen (ots) – Eine 48-jährige Autofahrerin übersah am Montagmorgen 09.05.2022 beim Abbiegen im Bereich der Rheinstraße einen entgegen kommenden 59-jährigen Fahrradfahrer und stieß mit diesem zusammen. Durch die Kollision stürzte der Radfahrer und zog sich Verletzungen zu.

Er kam im Anschluss in ein Krankenhaus, wo er medizinisch versorgt wurde. An PKW und Fahrrad entstand geringer Sachschaden.

Misslungener Einbruch

Ludwigshafen (ots) – Ein unbekannter Täter kletterte am Sonntag 08.05.2022 gegen 23:50 Uhr in der Breite Straße über eine Mauer eines Anwesens, um so in einen angrenzenden Garten und zum dortigen Gartenhaus zu gelangen. Hierdurch wurde eine Überwachungskamera aktiviert, was der Einbrecher mitbekommen haben muss, da er umgehend das Grundstück sofort wieder verließ.

Bei seinem Rückzug beschädigte er noch einen Gartenzaun, sowie eine Mauer. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1,

Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Versuchter Betrug per WhatsApp

Ludwigshafen (ots) – Eine 76-Jährige erhielt am Montag 09.05.2022 von einer ihr unbekannten Nummer WhatsApp-Nachrichten, in der ihre angebliche Tochter im Verlauf des Gesprächs 2972,90 EUR für eine ausstehende Rechnung verlangte. Die 76-Jährige erkannte die Betrugsmasche und beendete das Gespräch.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab.

Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach.

Geldüberweisungen über WhatsApp und andere Messenger sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden.

Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten Nachrichtendienstes.

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Betrug am Telefon

Ludwigshafen (ots) – Eine 75-Jährige aus Ludwigshafen wurde am Montag 09.05.2022 insgesamt dreimal von einem falschen Microsoft-Mitarbeiter telefonisch kontaktiert. Die Seniorin erkannte den Betrug sofort und legt bei allen Gesprächen direkt auf.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

Legen Sie den Hörer auf, wenn Ihnen ein Gespräch verdächtig vorkommt. Das ist nicht unhöflich.

Geben Sie keine persönlichen Daten über das Telefon preis.

Übergeben Sie nie Geld oder Wertsachen an Unbekannte.

Nutzen Sie nicht die Rückwahltaste. Geben Sie bei Rückfragen an die Polizei die Telefonnummer der örtlichen Dienststelle selbst über die Tasten ein.

Erstatten Sie Anzeige, falls Sie Opfer geworden sind.

Im Notfall wählen Sie die 110, Notruf Polizei. Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.