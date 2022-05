Erneuter Diebstahlsversuch aus PKW

Hanhofen (ots) – Am Montag 09.05.2022 gegen 23:40 Uhr bemerkten Zeugen zwei dunkel gekleidete Personen an einem Cabriolet in der Harthauser Straße. Als die unbekannten Täter gewahr wurden, dass sie beobachtet werden, ergriffen sie die Flucht. Eine Überprüfung des betreffenden Cabriolets ergab, dass dessen Stoffverdeck zerschnitten war. Den unbekannten Tätern gelang es nicht, ins Fahrzeuginnere zu greifen und etwas zu entwenden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Bereits am vergangenen Wochenende ereigneten sich mehrere Diebstähle aus PKW in Harthausen. Ein möglicher Tatzusammenhang wird geprüft.

Wer hat etwas beobachtet oder kann sachdienliche Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail mitzuteilen (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.)

Einsatz von Videotechnik beim Spiel der Meisterrunde gegen Eintracht Trier

Dudenhofen (ots) – Am Mittwoch 11.05.2022, trifft in der Meisterrunde der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar der FV Dudenhofen auf die Gäste aus Trier. Zu der Fußballpartie werden etwa 400 Fans erwartet. Anstoß an der Iggelheimer Straße ist um 18:30 Uhr.

Die Partie wurde seitens der Polizei als risikobehaftetes Spiel eingestuft. Sie wird mit ihren Einsatzkräften den reibungslosen und sicheren Verlauf der Veranstaltung gewährleisten und Störungen konsequent unterbinden. Hierfür ist eine Trennung beider Fan-Lager vorgesehen.

Während des Einsatzes setzt die Polizei Videoüberwachung zur Verhinderung, aber auch zur beweissicheren Verfolgung von Straftaten ein. Dadurch soll ein störungsfreier Verlauf gewährleistet werden. Vor Ort werden Hinweisschilder aufgestellt. Die Polizei verweist auf die Datenschutzbestimmungen des Landes. Informationen hierzu finden sie unter https://www.polizei.rlp.de/de/Service/datenschutzinformationen sowie auf einem Infoblatt, welches bei der Polizeiinspektion Speyer eingesehen werden kann.

Sachbeschädigung an Pkw (Serie)

Bobenheim-Roxheim (ots) – In der Nacht vom 08.05.2022 auf 09.05.2022 und 09.05.2022 auf 10.05.2022 kam es im Bereich Ostring und Anton-Bruckner-Straße zu einer Serie von Sachbeschädigungen an Pkw. Hierbei wurde zumeist ein Außenspiegel abgeschlagen. Derzeit sind hiesiger Dienststelle 8 beschädigte Pkw bekannt. Der Schaden wird auf etwa 3.500 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Telefonbetrug in Altrip

Schifferstadt (ots) – Die 58-jährige Geschädigte erhielt eine WhatsApp Nachricht ihrer angeblichen Tochter. Die vermeintliche Tochter gab an, dass ihr Handy beschädigt sie, weshalb sie eine neue Nummer habe; weiterhin sei der Empfang schlecht und sie könne nicht telefonieren. Aufgrund einer vorgetragenen Notlage überwies die Geschädigte der Anruferin einen vierstelligen Geldbetrag. Eine weitere Geldforderung am Folgetag konnte die richtige Tochter der Geschädigten noch rechtzeitig verhindern.

Im Falle solcher Anrufe rät die Polizei:

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und beenden Sie das Gespräch, sobald Sie Verdacht schöpfen.

Geben Sie telefonisch niemals persönliche Daten oder Informationen zu finanziellen Verhältnissen preis.

Überweisen Sie keine Geldbeträge und übergeben Sie niemals Bargeld an Ihnen unbekannte Personen.

Die Polizei bittet zudem im Verwandten- und Bekanntenkreis über diese Betrugsmasche aufzuklären.

Verkehrsüberwachung der Polizei

Schifferstadt (ots) – Am Abend des 09.05.2022 wurden bei Kontrollen am Süd-Bahnhof in Schifferstadt mehrere Fahrzeuge kontrolliert. Bei 6 Verkehrsteilnehmenden kam es zu kleineren Beanstandungen, wie Gutverstößen.