Milas besucht uns auf der Feuerwache (siehe Foto)

Feuerwehr Speyer (TT) – Die Wachabteilung C erläuterten Milas die Aufgaben, Gerätschaften und Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Speyer die aus Ehren- und Hauptamtlichen Feuerwehrleuten besteht. „Er ist ein tapferer Junge, der unser Herz im Flug erobert hat! Milas hat uns beeindruckt und begeistert.“

Es gibt viele Kinder wie Milas, die nicht aufgeben und gegen schwere Erkrankungen ankämpfen. Einigen von Ihnen kann geholfen werden, aber dazu müssen Spender gefunden werden. Helfen kann Jeder auch Du.

Zum Beispiel mit einer Stammzellenspende bei https://www.dkms.de

Werde auch Du ein Held und rette ein Leben für Kinder wie Milas. Milas ist für uns ein Held und gehört nun zu unserer Feuerwehrfamilie.

Lieber Milas wir wünschen Dir auf deinem schweren Weg alles Liebe und Gute.

Verkehrsunfall mit Totalschaden und leicht verletztem Kind

Speyer (ots) – Am Montag 09.05.2022 gegen 15 Uhr befuhr eine 36-jährige PKW-Fahrerin in Begleitung eines 5-jährigen Kindes die an den Kreisverkehr in der Paul-Egell-Straße anschließende Ausfahrt auf die B39 in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Der Einfädelungsstreifen der Ausfahrt ist derzeit aufgrund einer verkehrsbehördlichen Anordnung temporär verkürzt.

Hinter dem PKW der 36-Jährigen befuhr eine 20-jährige PKW-Fahrerin die Ausfahrt und erkannte zu spät, dass der PKW der 36-Jährigen bremste. Sie fuhr auf das Fahrzeugheck der 36-Jährigen auf.

Die 5-Jährige trug hierdurch eine Prellung am Hinterkopf davon, die 20-Jährige erlitt infolge des ausgelösten Airbags einen Schock. Der Rettungsdienst wurde hinzugerufen, eine Versorgung vor Ort war ausreichend.

Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An ihnen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt ca. 17.500 Euro.

Unmittelbare Beschlagnahme eines Führerscheins

Speyer (ots) – Am Montaga 09.05.2022 gegen 19 Uhr stellte eine Polizeistreife ein Motorrad in der Göteborger Straße fest, welches in die Stockholmer Straße abbog und in Richtung Speyerer Innenstadt beschleunigte. Die Polizeistreife folgte dem Motorrad in die Joachim-Becher-Straße, wo Geschwindigkeiten von bis zu 140 km/h bei erlaubten 50 km/h erreicht wurden.

Hier bemerkte der Motorradfahrer offenbar das hinterherfahrende Polizeifahrzeug erstmals, bremste ab und wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Es handelte sich bei ihm um einen 25-Jährigen aus Ludwigshafen. Das Motorrad hatte er sich geliehen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Durchführung verbotener KFZ-Rennen eingeleitet. Sein Führerschein wurde noch vor Ort beschlagnahmt.

Die Polizei weist darauf hin, dass eine Straftat auch dann vorliegen kann, wenn sich ein einzelner Verkehrsteilnehmer grob verkehrswidrig und rücksichtslos mit dem Ziel fortbewegt, eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen.

Fahrraddiebstahl führt ins Gefängnis

Speyer (ots) Ein 48-Jähriger entwendete am 08.05.2022 gegen 07:40 Uhr ein unverschlossenes Fahrrad vor einer Bäckerei in der Landauer Straße und wurde hierbei von Zeugen beobachtet, die umgehend die Polizei anriefen. Der Tatverdächtige flüchtete mit dem Fahrrad.

Eine Polizeistreife traf den Tatverdächtigen im Stadtteil Vogelgesang an und stellte das gestohlene Fahrrad sicher. Die Beamten stellten anschließend fest, dass gegen den 48-Jährigen ein Haftbefehl vorlag. Er wurde daher umgehend in eine JVA eingeliefert. Das Fahrrad wurde der Eigentümerin ausgehändigt.