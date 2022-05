Unfall mit schwerst verletztem Fahrradfahrer

Bellheim (ots) – Gegen 08.55 Uhr ereignete sich auf der L509 ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto- und Fahrradfahrer, bei dem der Radfahrer lebensgefährlich verletzt wurde. Eine 42-jährige Autofahrerin befuhr die Landstraße in Richtung Hördt, als ca. 300 Meter nach dem Ortsausgang Bellheim ein 67-jähriger Fahrradfahrer die Landstraße überquerte und von dem PKW erfasst wurde.

Der Schwerverletzte wurde zur ärztlichen Versorgung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Von Seiten der Staatsanwaltschaft Landau wurde ein Gutachter zur Feststellung des Unfallablaufs hinzugezogen. Zur Unfallaufnahme musste die Landstraße voll gesperrt werden.

Einbruch in Einfamilienhaus

Rülzheim (ots) – Im Zeitraum von 05.05.2022 bis 09.05.2022 wurde in ein Einfamilienhaus in der Brahmstraße in Rülzheim eingebrochen. Der oder die Täter gelangten während der Abwesenheit der Bewohner durch Aufhebeln der Terrassentür in das Haus. Dort wurde Bargeld entwendet.

Die Polizeiinspektion Germersheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet alle Zeugen sich unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.