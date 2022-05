Raser in Edenkoben

Edenkoben (ots) – Am Dienstag 10.05.2022 wurden durch Beamte der Polizei Edenkoben von 10:25-11:30 Uhr Geschwindigkeitsmessungen in der Weinstraße durchgeführt. Im dortigen Schulbereich gilt Tempo 30. Insgesamt 15 Autofahrer nahmen es mit dieser Geschwindigkeitsbegrenzung nicht so genau; der Schnellste unter ihnen wurde mit stolzen 52 km/h gemessen.

Auf den Mann kommt nach Toleranzabzug ein Bußgeld in Höhe von 70 EUR zu. Weiterhin kam es zu einem Gurtverstoß.

Von 12:30-13:30 Uhr wurden Verkehrskontrollen an der L516 (Edenkoben Richtung Venningen) durchgeführt. Hierbei wurden 7 Gurtmuffel verwarnt und 7Handyverstöße geahndet.

Ein Flirt über SnapChat

Edenkoben (ots) – Über SnapChat lernte ein 20-jähriger Mann eine vermeintlich weibliche Person kennen. Im Laufe der immer wiederkehrenden und regelmäßigen Kontakte mit der Unbekannten baute der junge Mann eine Vertrauensbasis auf, die dazu führte, dass er ihr anzügliche Bilder übermittelte. Kurz danach erhielt er eine E-Mail, in der er aufgefordert wurde, Zahlungen zu leisten, ansonsten würden die Bilder im Internet veröffentlicht.

Wegen Erpressung laufen aktuell die Ermittlungen. Die Polizei warnt: Achten Sie auf den Schutz Ihrer Daten und seien Sie vorsichtig, wenn Sie Details zu Ihrer Person bekanntgeben. Übermitteln Sie keine Fotos oder Videos von sich selbst. Denken Sie daran, dass alles, was Sie vor der Webcam machen, vom Gegenüber aufgezeichnet werden kann.