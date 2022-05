Tumult im Sertoriusring

Mainz-Finthen (ots) – Gleich wegen mehrerer Delikte wird sich ein 36-jähriger Mann aus Mainz, welcher am Montagabend 09.05.2022 für tumultartige Szenen sorgte, strafrechtlich verantworten müssen. Gegen 20:14 Uhr wurde der Polizei eine Schlägerei im Sertoriusring in Mainz-Finthen gemeldet. Zeugen teilten mit, dass dort ein stark angetrunkener Mann erschienen war und Passanten beschimpfte.

Zunächst beleidigte der Mann an einem Kiosk lautstark mehrere Personen. Darunter auch ein 8-jähriges Kind und eine 16-jährige Jugendliche, welche der Mann zusätzlich noch unsittlich berührte und sexuell belästigte.

Als immer mehr Passanten hinzukamen, entwickelte sich eine verbale Auseinandersetzung mit einem 28-jährigen Mainzer, welcher sich zu diesem Zeitpunkt gemeinsam mit seinem 6-monatigen Baby an der Örtlichkeit befand. Im Rahmen des Streits holte der 36-jährige Aggressor mit seinem Arm aus und schlug in Richtung des in einer Babyschale befindlichen Säuglings, welcher hierbei leicht verletzt wurde.

Ob dies mit Absicht oder fahrlässig geschah, kann derzeit nicht gesagt werden. Der Vater des Kindes setzte sich allerdings dem Angreifer gegenüber zur Wehr und schlug ihn mit der Faust ins Gesicht, wodurch der Angreifer seinerseits ebenfalls verletzt wurde.

Auch nach dem Eintreffen mehrerer Funkstreifen der Polizeiinspektion Mainz 3 reagierte der Mann extrem aggressiv auf alle umstehenden Personen. Er spuckte die hinzugezogenen Polizeibeamten an und beleidigte insbesondere die weiblichen Einsatzkräfte fortwährend auf sexueller Grundlage.

Der 36-jährige ließ sich nicht beruhigen, musste gefesselt und letztlich zur Dienststelle verbracht werden. Nach der Entnahme einer Blutprobe verblieb der Mann die darauffolgenden Stunden in der Gewahrsamszelle und muss sich in der Folge strafrechtlich verantworten.

Mainz-Bingen

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Nieder-Olm (ots) – Am Montagnachmittag 09.05.2022 gegen 14:00 Uhr verlor eine 36-jährige Autofahrerin aus Mainz im Kurvenbereich die Kontrolle über ihr Fahrzeug und blieb im Straßengraben liegen. Die Fahrerin befuhr den Weinbergring in Fahrtrichtung Pariser Straße. Im Kurvenbereich muss die 36-Jährige verkehrsbedingt bremsen, wobei ihr Fahrzeugheck ausbricht und ihr PKW in den angrenzenden Straßengraben rutscht.

Das Fahrzeug kippt dabei zur Seite und bleibt auf der Fahrerseite liegen. Die Fahrerin kann sich eigenständig aus ihrem PKW befreien und übersteht den Unfall unverletzt.

Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme gesteht die Frau vor Fahrtantritt Alkohol getrunken zu haben, was durch eine freiwillige Atemalkoholkontrolle bestätigt wird. Ergebnis: 1,61 Promille. Darauf folgte die Entnahme einer Blutprobe in der Universitätsklinik und die Sicherstellung ihres Führerscheins. Die Autofahrerin wird sich nun wegen Trunkenheit am Steuer verantworten müssen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Brände

Bingen/St. Johann (ots) – 09.05.2022 – Kurz vor Mitternacht wurde ein in Brand geratener Sperrmüll am Kirsch-Puricelli-Platz gemeldet. Vor Ort fanden die Beamten eine 2 qm große brennende Fläche vor. Die Feuerwehr Bingerbrück löschte den Brand schnellstens. Ein Fremdschaden war nicht entstanden.

Zu fortgeschrittener Nachtstunde (00:49 Uhr) wurde über den Notruf ein größeres Feuer mit entsprechender Rauchentwicklung auf dem Rheinhessen Golfclub-Gelände in St. Johann gemeldet. Die Beamten stellten einen in Vollbrand stehenden Unterstand auf dem Hotel-Grundstück fest. Da sich dieser weit entfernt vom Hauptgebäude befindet, bestand für die Hotelgäste keinerlei Gefahr.

Im Unterstand befanden sich mehrere technische Gerätschaften, die Schadenshöhe wurde auf einen unteren 6-stelligen Bereich geschätzt. Über 60 Feuerwehr-Einsatzkräfte aus Sprendlingen, St. Johann, Wolfsheim und Wörrstadt bekämpften das Feuer mit Erfolg.

Fahrten unter Drogeneinfluss

Bingen (ots) – 09.05., Gustav-Stresemann-Straße, 08:15 Uhr – Im Rahmen einer Streifenfahrt fuhren die Beamten in Richtung Sponsheim, als sie auf einen Golffahrer aufmerksam wurden. Bei der folgenden Verkehrskontrolle zeigte der Fahrer verdächtige Anzeichen eines Betäubungsmittelkonsums. Er wurde zwecks einer Blutprobe auf die Dienststelle gebracht.

Ebenso wurde später gegen Mittag ein weiterer Fahrer in Münster-Sarmsheim an der B48 wegen Betäubungsmittelkonsums aus dem Verkehr gezogen. Auch ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bingen (ots) – 09.05., 13:50 Uhr – Ein 12-jähriger Fahrradfahrer befuhr die Saarlandstraße in Richtung Innenstadt, als zeitgleich die Fahrerin eines Opel Karl Rocks einparkte. Als sie die Fahrertüre ohne auf den Verkehr zu achten öffnete, konnte der Fahrradfahrer nicht mehr ausweichen und blieb mit der Pedale an der Autotüre hängen. Der Junge stürzte, wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand ein leichter Sachschaden.