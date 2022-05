2 Anrufe angeblicher Europol-Mitarbeiter

Worms (ots) – Am Montag 09.05.2022 kam es zu 2 betrügerischen Anrufen, angeblich ausgehend von der europäischen Polizeibehörde Europol. In beiden Fällen begann das Gespräch zunächst mit einer automatischen Bandansage. Darin wurde erklärt, dass die ID-Karte der Angerufenen missbräuchlich verwendet worden sei und sie die Taste “1” drücken sollten, um mit einem Mitarbeitenden verbunden zu werden.

Im ersten Fall kam eine 31-jährige Bürgerin aus Westhofen dem nach und wurde zu einer angeblichen Europol-Mitarbeiterin durchgestellt. Ergänzend zur Bandansage wurde ihr von der Betrügerin mitgeteilt, dass gegen sie der Verdacht einer Geldwäsche bestehe.

Im weiteren Verlauf wurde die 31-Jährige angewiesen, das Vermögen auf ihrem Konto zu sichern, indem sie in einem Geschäft Google Play Karten kaufen sollte. Die Gutscheinkartennummern gab sie anschließend telefonisch weiter. Nachdem die 31-Jährige zum nochmaligen Kauf weiterer Karten angewiesen wurde, kamen ihr Zweifel an der Echtheit des Anrufs und sie bemerkte schließlich den Betrug. Zu diesem Zeitpunkt war jedoch bereits ein finanzieller Schaden im niedrigen 4-stelligen Bereich entstanden.

Im zweiten Fall beendete eine 39-jährige Wormserin das Gespräch unmittelbar nach Ablauf der Bandansage.

Hinweis: Die Polizei würde Sie niemals um die Überweisung oder Übergabe von Geld oder sonstigen Wertgegenständen bitten. Geben Sie am Telefon niemals Auskunft über Ihre finanziellen oder sonstige Lebensverhältnisse! Im Zweifelsfall verständigen Sie die nächstgelegene Polizeidienststelle oder wählen Sie die 110.

Eine Meldung des Landeskriminalamtes mit weiteren Verhaltensanweisungen finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/29763/5180093

Kreis Alzey-Worms

Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Fußgängerinnen

Alzey (ots) – Am Montag 09.05.2022 gegen 11:15 Uhr, wartete eine 59-jährige Pkw-Fahrerin an der Einmündung der Seubertstraße in die Römerstraße, um in diese nach rechts abzubiegen. Beim Anfahren fuhr sie über den Fuß einer 18-jährigen Fußgängerin, welche dadurch zu Fall kam.

Die 16-jährige Begleiterin geriet ebenfalls in Kontakt mit dem abbiegenden Pkw und wurde am Ellenbogen und Knie verletzt. Wie es genau zum Unfall kam, ist noch nicht abschließend geklärt. Beide Fußgängerinnen wurden vor Ort medizinisch betreut, eine der Beiden zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht.