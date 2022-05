Aggressive Bettlerin

Kaiserslautern (ots) – Wegen mutmaßlichen Bettelbetrugs ermittelt die Polizei gegen eine 31-jährige Frau. Sie ist am Montagvormittag durch ihr aggressives Betteln in der Fußgängerzone aufgefallen.

Eine Passantin hatte beobachtet, wie die Unbekannte “Am Altenhof” mehrere Personen ansprach und ziemlich hartnäckig mit vermeintlichen Spendenlisten Geld für behinderte und taubstumme Kinder forderte. Nachdem die 47-Jährige selbst von der Frau angebettelt wurde und die Betrugsmasche erkannte, verständigte sie die Polizei.

Die ausgerückte Streife stellte die aggressive Bettlerin wenig später vor Ort. Eine Überprüfung ihrer Personalien ergab, dass die 31-Jährige schon mehrmals mit der gleichen Masche in der Kaiserslauterer Innenstadt aufgefallen ist und auch landesweit bereits mehrfach Anzeigen kassiert hat.

Die Frau wurde deshalb zunächst für weitere Maßnahmen zur nächsten Dienststelle gebracht und dem Kriminaldauerdienst übergeben. Sie machte jedoch keine Angaben. Nach Abschluss der obligatorischen Überprüfungen erhielt die Frau einen Platzverweis für die Innenstadt sowie den Bahnhofsbereich und wurde wieder auf freien Fuß gesetzt. Ein Strafverfahren ist eingeleitet. |cri

Scheibe eingeworfen – Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots) – Ein Mann hat in der Nacht zu Dienstag 10.05.2022 die Scheibe eines Tattoo-Studios in der Richard-Wagner-Straße beschädigt. Gegen 1:17 Uhr hat der Mann mit einem Stein das Schaufenster eingeworfen. Ein Anwohner rief die Polizei. Der Anwohner wurde durch ein Pärchen auf den Schaden aufmerksam gemacht.

Laut dem Anwohner haben der Mann und die Frau den Täter als kräftig, mit grauem Pullover beschrieben.

Beim Eintreffen der Polizei war das Pärchen nicht mehr anwesend. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht weitere Zeugen der Tat und insbesondere das Pärchen, welches den Tathergang und den Täter beobachten konnten. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel: 0631 369-2250 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. |elz

Überfälle: Polizei nimmt Verdächtigen fest

Kaiserslautern (ots) – In Zusammenhang mit einer Serie von Überfällen hat die Polizei einen Mann festgenommen. Dem 45-Jährigen wird vorgeworfen, seit Februar für mindestens 7 Überfälle auf Apotheken, Bäckereien und eine Tankstelle verantwortlich zu sein.

Es besteht der dringende Verdacht, dass der Mann am 17. Februar eine Apotheke in Queidersbach (Kreis Kaiserslautern), am 11. März eine Apotheke im Stadtteil Hohenecken, am 20. März eine Tankstelle in der Hohenecker Straße und am 25. März eine Bäckerei in Schopp (Kreis Kaiserslautern) überfallen hat.

Am 1. April soll er erneut die Apotheke in Hohenecken überfallen haben, am 7. April dann eine Bäckerei in Heltersberg (Kreis Südwestpfalz) und am 11. April zum zweiten Mal die Apotheke in Queidersbach.

In den meisten Fällen bedrohte der Verdächtige seine Opfer mit einem Messer. Insgesamt erbeutete er einen 4-stelligen Geldbetrag. Ermittlungen brachten die Beamten auf die Spur des Verdächtigen. Vergangene Woche durchsuchten Einsatzkräfte seine Wohnung im Kreis Kaiserslautern und stellten Beweismittel sicher, dann klickten die Handschellen.

Am Samstag ordnete auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern das Amtsgericht Kaiserslautern Untersuchungshaft wegen Wiederholungsgefahr an. Gegenüber dem Ermittlungsrichter machte der 45-Jährige Angaben und räumte die Taten im Wesentlichen ein. Das Motiv ist noch unklar. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen dauern an. |erf

Diebe stehlen Fahrzeugschein

Kaiserslautern (ots) – Ein Opel Vectra ist in der Humboldtstraße zur Zielscheibe von Dieben geworden. Am Montag stellte der Besitzer des Fahrzeugs fest, dass sich unbekannte Täter über Nacht Zugang zum Wagen verschafft und den Innenraum durchsucht haben. Sie stahlen aus dem Handschuhfach den Fahrzeugschein. Sonst fehlte nichts.

Wie es den Tätern gelang, den Pkw zu öffnen, ist noch unklar. Am Wagen wurden keine Beschädigungen festgestellt.

Zeugen, denen zwischen Sonntagabend, 21 Uhr, und Montagvormittag, 10 Uhr, etwas Verdächtiges aufgefallen ist, können sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2620 mit der Kripo in Verbindung setzen. |cri

Einbrüche in Geschäftsräume

Kaiserslautern (ots) – Zwei Einbrüche sind der Kripo am Montag gemeldet worden. Demnach haben sich unbekannte Täter in der Nacht zu Montag in der Fackelstraße gewaltsam Zugang zu den Geschäftsräumen einer Bäckerei verschafft. Sie hebelten kurz nach Mitternacht eine Seiteneingangstür auf und knackten eine Kasse. Weil diese leer war, nahmen die Einbrecher die Trinkgeldkasse mit.

Ebenfalls am Montagmorgen wurde festgestellt, dass Unbekannte in einen Bürocontainer in der Mainzer Straße eingebrochen haben. Hier wurde eine Glastür gewaltsam geöffnet. Die Beute der Eindringlinge: Getränkedosen, ein PC-Bildschirm sowie eine leere Geldkasse. Der Schaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Die Tatzeit liegt zwischen Sonntag, 18 Uhr, und Montag, 9 Uhr.

Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 / 369 – 2620 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. |cri

Wohnungsbrand: Zigarette vergessen

Kaiserslautern (ots) – Dass er zu tief ins Glas geschaut hat, ist einem Mann aus dem Stadtgebiet am Sonntag offensichtlich zum Verhängnis geworden. In der Wohnung des 49-Jährigen brannte es.

Ein Großaufgebot von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückte am frühen Abend aus, nachdem über Notruf ein Brand in einem Mehrfamilienhaus gemeldet wurde. Glücklicherweise hatten Nachbarn den Brandgeruch in der Wohnung eines 49-Jährigen rechtzeitig bemerkt. Weil der Mann jedoch nicht öffnete, verschaffte sich ein Hausbewohner Zugang zur Wohnung und verhinderte damit vermutlich ein Unglück.

Der 49-Jährige war auf seiner Couch eingeschlafen, als noch eine Zigarette im Aschenbecher brannte. Der Glimmstängel entzündete Unrat, der zu schmoren und zu qualmen anfing. Der Nachbar löschte den Brand. Mit dem Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation und einer Atemalkoholkonzentration von 2,86 Promille brachten Sanitäter den 49-Jährigen ins Krankenhaus. Ein nennenswerter Schaden war durch das Feuer nicht entstanden. |erf

Autofahrer fällt unangenehm auf

Kaiserslautern (ots) – Weil ihm das Fahrzeug eines Paketdienstes den Weg versperrte, ist am Montag 09.05.2022 ein Autofahrer ausgerastete. Der Paketbote hielt für die Zustellung einer Lieferung mit seinem Wagen auf einer Straße im Stadtgebiet an. Ein 56-jähriger Autofahrer hatte dafür offensichtlich kein Verständnis und auch wenig Geduld.

Weil er warten musste und nicht an dem Lieferwagen vorbeikam, beschimpfte und beleidigte er den Paketzusteller. Außerdem wird dem 56-Jährigen vorgeworfen, einen Außenspiegel am Fahrzeug des Paketboten mutwillig beschädigt zu haben.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Beleidigung und der Sachbeschädigung eingeleitet. Zudem wird die Führerscheinstelle über das aggressive Verhalten des 56-Jährigen informiert. Der Autofahrer muss mit einer “Gelben Karte” rechnen. |erf

Wo ist der silberne BMW?

Kaiserslautern (ots) – Im Benzinoring ist am Wochenende ein Auto verschwunden. Die Polizei geht derzeit von einem Diebstahl aus. Die Fahrzeugnutzerin, die sich zur Zeit in der Westpfalz aufhält, meldete am Samstagnachmittag, dass sie ihren BMW nicht mehr finden könne.

Die 19-Jährige hatte den Pkw nach eigenen Angaben am Freitagabend gegen 21 Uhr in Höhe des Hauses Nummer 10 abgestellt. Als sie ihn am Samstag kurz nach 16 Uhr wieder nutzen wollte, sei er nicht mehr da gewesen.

Da sich die Frau in Kaiserslautern nicht gut auskennt, wurde der gesamte Bereich rund um den genannten Abstellort abgesucht sowie Kontakt mit den Abschleppdiensten in der Umgebung aufgenommen – allerdings ohne Ergebnis. Auch eine weitere Suche nach dem Fahrzeug am Sonntag brachte keine Hinweise, wo das Auto sein könnte.

Zeugen, denen der “herrenlose” silberfarbene BMW mit dem KL-Kennzeichen auffällt, oder die gesehen haben, wer damit wegfuhr, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2620 bei der Kripo zu melden. |cri

Einbruch auf Firmengelände

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben sich in der Nacht von Sonntag auf Montag Zutritt zu einem Außengelände eines Möbelgeschäfts in der Merkurstraße verschafft. Zwischen 18:30 Uhr und 8 Uhr verschaffte sie sich Zugang zu dem umzäunten Außenbereich und stahlen Gartenmöbel im Wert von fast 3.000 Euro.

Zeugen, die in der Zeit zwischen Sonntagabend und Montagmorgen etwas Verdächtiges wahrgenommen haben oder sonst Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. |elz

E-Scooter Fahrer fallen auf

Kaiserslautern (ots) – 7 Fahrer von Elektrorollern sind Teams der Polizeiinspektionen 1 und 2 in Kaiserslautern am Montag bei Kontrollen aufgefallen. F5 Fahrer befuhren unerlaubt Gehwege und wurden verwarnt. In der Mannheimer Straße kontrollierten die Beamten um 10 Uhr einen 44-Jährigen. Der Mann war mit einem E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen unterwegs. Der Roller wurde sichergestellt.

Weitere Recherchen auf der Dienststelle ergaben, dass der Roller nicht für den öffentlichen Verkehr zugelassen ist und zudem eine angegebene Höchstgeschwindigkeit von 35 Kilometer pro Stunde hat. Hierfür hat der Mann keine Fahrerlaubnis. Auf den Mann kommen Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und wegen Führen eines Kraftfahrzeuges ohne Fahrerlaubnis zu. Weitere Ermittlungen folgen.

Ein 30-jähriger Rollerfahrer fiel einem Streifenteam um 16:30 Uhr in der Karl-Marx-Straße auf. Die Polizei stoppte den Mann. Bei der Überprüfung stellten die Beamten drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Sie brachten den Mann zur Dienststelle. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen den 30-Jährigen wird wegen einer Trunkenheitsfahrt ermittelt. Die Polizei wird die Kontrollen fortsetzten. |elz

Kreis Kaiserslautern

Alkoholisierter Fahrer gefährdet andere Verkehrsteilnehmer

Hauptstuhl-Bruchmühlbach-Miesau (ots) – Der stark alkoholisierte Fahrer eines weißen Tesla befuhr am Montagabend gegen 21:00 Uhr die Strecke von Hauptstuhl bis Miesau. Auf dieser Strecke beschleunigte er sein Fahrzeug bis zu einer Geschwindigkeit von ca. 140 km/h und geriet mehrmals in den Gegenverkehr.

Nur durch besonnenes Verhalten der entgegenkommenden Fahrzeugführer konnten Verkehrsunfälle verhindert werden. Dank Zeugen, welche die Verfolgung aufnahmen und die Standorte meldeten, wurde der Fahrer angetroffen, bevor dieser größere Schäden anrichten konnte.

Der durchgeführte Alkoholtest ergab einen Wert von 1,82 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein sichergestellt. Die Polizei Landstuhl sucht weitere Zeugen, bzw. etwaige Geschädigte der Straßenverkehrsgefährdung durch den Tesla-Fahrer und bittet um entsprechende Meldungen unter der Tel-Nr. 06371-8050. |pilan