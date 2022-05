Ludwigshafen-Mitte (ots) – Ein 58-jähriger Mann fuhr am Montag 09.05.2022 auf seinem Fahrrad von der Jaegerstraße in Richtung Rathausplatz, als er von Passanten darauf aufmerksam gemacht wurde, dass er von einem schimpfenden Mann verfolgt wurde. Noch bevor der 58-Jährige vom Rad absteigen konnte, wurde er von seinem Verfolger völlig unvorbereitet mit einer größeren Musikbox auf den Hinterkopf geschlagen, so das er stürzte. Hierbei zog er sich Verletzungen zu und verlor sogar einen Zahn.

Im anschließenden Streit zwischen den beiden Männern, beleidigte der 37-jährige Angreifer den Verletzten mehrmals und bedrohte ihn. Der 37-Jährige begab sich anschließend auf ein nahe gelegenes Plateau und bewarf den 58-Jährigen mit einem großen Stein sowie einem Stock. Glücklicherweise traf er nicht.

Die hinzugerufenen Polizeibeamten wurden durch den 37-Jährigen ebenfalls mehrfach beleidigt und bedroht. Der leicht bekleidete 37-Jährige wurde aufgrund seines offensichtlichen Ausnahmezustandes in eine Klinik eingeliefert.

Eine durchgeführte Blutuntersuchung ergab, dass er unter dem Einfluss von verschiedenen Betäubungsmitteln stand.