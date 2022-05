Darmstadt

Unfallflucht in der Hoffmannstraße

Darmstadt (ots) – In der Nacht von Montag (09.05.22) auf Dienstag (10.05.22) kam es zwischen 21:00 Uhr und 08:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Hoffmannstraße in Darmstadt. Das Auto des Geschädigten war ordnungsgemäß am Straßenrand abgestellt und wurde auf bisher unbekannte Art und Weise im Rahmen eines Verkehrsunfalls im Frontbereich beschädigt.

Der oder die Verursacher entfernten sich anschließend vom Unfallort, ohne Hinweise auf ihre Identität zu hinterlassen. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfall machen können werden gebeten, sich beim 1.Polizeirevier Darmstadt (06151/96941110) zu melden.

Verkehrsunfall mit einem E-Scooter Fahrer

Darmstadt (ots) – Am frühen Dienstagmorgen (10.05.2022) ereignete sich gegen 01:00 Uhr ein Unfall im Einmündungsbereich der Alicenstrasse zur Kasinostrasse. Ein 30-Jähriger Mann stürzte im Einmündungsbereich der Alicenstrasse zur Kasinostrasse aus bisher ungeklärter Ursache und wurde mit Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert.

Zeugen (besonders die Ersthelfer), die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang bzw. Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim 2.Polizeirevier in Darmstadt (06151-969 41210) zu melden.

Darmstadt-Dieburg

E-Gitarre aus Lagerraum gestohlen

Pfungstadt (ots) – Bislang unbekannte Kriminelle haben eine E-Gitarre aus einem Lagerraum in der Ostendstraße gestohlen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Hinweisgebern. Ersten Ermittlungen zufolge, gelangten die Unbekannten am späten Sonntagabend (8.5.), gegen 22 Uhr, unter Einwirkung von Gewalt ins Innere des Lagerraums. Dort entwendeten sie eine E-Gitarre der Marke “Fender” und suchten im Anschluss das Weite.

Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise werden an die Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) unter der Rufnummer 06151/969-0 erbeten.

Baustelle im Visier Krimineller

Pfungstadt-Eich (ots) – Eine Baustelle “In den Eichen” geriet im Tatzeitraum zwischen Freitag (6.5.) und Montag (9.5.) in das Visier Krimineller. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendeten sie einen Handrüttler des Herstellers “Bomag”. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt.

Insgesamt werden die Schäden auf über 4.000 Euro geschätzt. Wer in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Pfungstadt unter Tel: 06157/9509-0 zu melden.

Kriminelle erbeuten Rasenmäher – Nach Einbruch in Gartenhütte Zeugen gesucht

Groß-Umstadt (ots) – Einen Rasenmäher erbeuteten bislang unbekannte Kriminelle im Tatzeitraum zwischen Sonntag (8.5.) und Montag (9.5.) aus einer Gartenhütte im Heubacher Weg. Zunächst verschafften sich die ungebetenen Gäste Zutritt zum Gartengrundstück. Im Anschluss hebelten sie ein Fenster des dortigen Schuppens auf und entwendeten im Anschluss einen Rasenmäher.

Mit ihrer Beute suchten sie das Weite. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise werden an das Kommissariat 41 bei der Polizei in Dieburg unter der Rufnummer 06071/9656-0 erbeten.

Kreis Bergstraße

WhatsApp-Falle zugeschnappt – 67-Jährige überweist über 3.000 Euro (siehe Foto)

Bergstraße (ots) – Betrüger sind seit Montag (09.05.) wieder verstärkt in der Bergsträßer-Region mit der Whats-App Masche aktiv. Eine 67 Jahre alte Frau aus Lampertheim schenkte der Kurznachricht ihres vermeintlichen Sohnes Glauben und hat zwei Überweisungen in Höhe von über 3000 Euro veranlasst. Nachdem die unverschämten Täter ein drittes Mal ansetzten, fiel der Schwindel auf. Das zuvor überwiesene Geld ist jedoch weg.

In anderen Fällen waren die Bergsträßer in Lorsch und Biblis auf der Hut. Es blieb bei dem Versuch. Das Kommissariat 23 in Heppenheim meldet in den letzten Tagen einen sprunghaften Anstieg der Anzeigen. Seit Anfang des Monats sind die Anzeigen um rund 20 Fälle gestiegen; Tendenz steigend. Die Ermittler erwarten, dass die Meldungen in den nächsten Wochen und Monaten ansteigen.

Die Polizei warnt daher eindringlich davor, Geld nur aufgrund einer WhatsApp-Nachricht zu überweisen. Sprechen Sie unbedingt mit der Person, die das Geld verlangt. Rufen Sie dafür die Nummer an, die Ihnen bekannt ist – denn: Die vorgegaukelte Geschichte mit dem kaputten Handy lässt sich so sekundenschnell und ganz einfach durchschauen.

Noch eine Bitte Ihrer Polizei:

Die gesendete IBAN ist eine wichtige Verbindung zu den Tätern. Bitte notieren Sie sich genau diese Nummer. Die Täter löschen nämlich im Nachgang die IBAN im Chatverlauf, um Spuren zu verwischen.

Odenwaldkreis

Zivile Motorradstreifen überwachen Verkehr – 4 Maschinen sichergestellt

Odenwaldkreis (ots) – Am Freitag 06.05.2022 führten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen, unterstützt von Kollegen weiterer südhessischer Dienststellen und einem Beamten aus Baden-Württemberg mobile Bike-Kontrollen im Odenwaldkreis durch.

Hierbei wurden überwiegend zivile Polizeimotorräder eingesetzt. Im Bereich der Krähbergstrecke wurde schwerpunktmäßig das Überholverbot für Krafträder kontrolliert. Im Rahmen der Überwachung wurden 11 Verstöße gegen das Überholverbot geahndet. Für vier Biker endete die Fahrt auf dem Krähberg, weil deren Maschinen wegen festgestellter Manipulationen an Auspuff und Luftfiltern an Ort und Stelle sichergestellt wurden. Die Motorräder werden nun einem Sachverständigen zur Begutachtung vorgestellt.

Im Rahmen der Bike-Kontrolle wurden an verschiedenen Stellen auch Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Motorradfahrer mit 134 km/h, bei maximal erlaubten 70 Stundenkilometern, auf der Kreisstraße bei Böllstein.

Die Geschwindigkeitsmessungen endeten für 7 Biker mit drohenden Fahrverboten und empfindlichen Bußgeldern. Insgesamt wurden 39 Geschwindigkeitsverstöße von Motorradfahrern festgestellt und geahndet.

Südhessen

Sicher! Dein Rad – Präventionskampagne rund ums Fahrrad

Südhessen (ots) – Heutzutage ist Radfahren nicht nur Sport. Neben der Möglichkeit, sich klimaneutral fortzubewegen, ist das Fahrrad oft Ausdruck der persönlichen Lebenseinstellung. Den klassischen Drahtesel findet man dabei nur noch selten.

Pedelecs, Lastenräder und E-Bikes genießen einen stetig wachsenden Zuspruch und sind aus dem Stadtbild nicht mehr wegzudenken. Das moderne Fortbewegungsmittel hat aber auch seinen Preis, das zu schützen gilt. Die Fahrraddiebstähle, bevorzugt hochpreisige Velos und Elektrofahrräder nehmen zu. Denn: Langfinger wissen um die lukrative Einnahmequelle, insbesondere, weil viele Fahrräder gar nicht oder schlecht gesichert sind.

Aktiv werden daher die Beraterinnen und Berater der Polizei in den Monaten Mai, Juni und Juli. Mit ihrem Präventionsmobil, Dienstfahrrädern und Segways werden sie verstärkt in den südhessischen Landkreisen unterwegs sein. Während des Aktionszeitraumes wollen die Beamtinnen und Beamten mit Unterstützung der Schutzleute vor Ort, mit Radfahrern ins Gespräch kommen und Tipps zur Sicherung geben.

Nutzen Sie die Gelegenheit und schauen Sie an einer Station vorbei!

Los geht es an der Bergstraße. Folgende drei Stationen sind am Samstag, den 21. Mai 2022 geplant:

Viernheim, Apostelplatz zwischen 09.00 Uhr und 11.00 Uhr

Mörlenbach, Alla-Hopp-Anlage, zwischen 12.00 Uhr und 14.00 Uhr

Lampertheim, Biedensand (Parkplatz am Ende der Biedensandstraße), zwischen 15.00 Uhr und 17.00 Uhr

Der zweite Termin am Samstag, den 28. Mai 2022 ist für den Landkreis Groß-Gerau reserviert:

09.00 Uhr – 11.00 Uhr in Rüsselsheim, Mainuferparkplatz/ Landungsbrücke

12.00 Uhr – 14.00 Uhr am Jagdschloss Mönchbruch und

15.00 Uhr – 17.00 Uhr in Riedstadt am Richthofenplatz

Weiter geht es am Samstag, den 25. Juni 2022 in den Odenwaldkreis:

09.00 Uhr – 11.00 Uhr in Bad König, Aussenliegend 45, Biergarten “Eichelshof”

12.00 Uhr – 14.00 Uhr in Erbach, Parkplatz Alexanderbad – Hofcafe und zwischen

15.00 Uhr – 17.00 Uhr in Mossautal/ Hiltersklingen, Am Dachsberg 19, “Im Griene”

Die Kampagne endet am Samstag, den 2. Juli 2022 im Landkreis Darmstadt-Dieburg mit folgenden Stopps:

09.00 Uhr – 11.00 Uhr in Weiterstadt, an der B 42, Höhe Bauer Lipp

12.00 Uhr – 14.00 Uhr in Roßdorf/ Gundernhausen an der Zahlwaldhalle und

15.00 Uhr – 17.00 Uhr in Reinheim am Hundertmorgen-Stübchen.

Hinweis: Wirksame Sicherungen für Fahrräder werden in unserem Flyer gezeigt. Jetzt downloaden!

