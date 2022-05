Karlsruhe: Die Polizeinachrichten

Rheinstetten-Mörsch – Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Karlsruhe (ots) – Am Montag den 09.05.2022 gegen 18:05 Uhr befährt ein bislang

unbekannter Fahrradfahrer die Querspange von der B36 kommend in Richtung

Neuburgweier. Am Bahnübergang Höhe Mörscher Straße missachtet er das Rotlicht

und quert die einfahrende Stadtbahn Linie 2. Um einen Zusammenstoß zu verhindern

ist der Bahnführer gezwungen eine Gefahrenbremsung einzuleiten. Auf Grund dessen

stürzt ein Fahrgast in der Bahn und wird hierbei leicht verletzt. Der

Fahrradfahrer entfernt sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Verkehrspolizei Karlsruhe, unter der

Telefonnummer 0721/944840, in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Karlsruhe (ots) – Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 16-jährigen Radfahrer

und dem Fahrer eines VW kam es am Montagabend an der Kaiserallee in Karlsruhe.

Der Jugendliche war gegen 20.40 Uhr mit seinem Rad auf der Kaiserallee in

Richtung Yorckstraße unterwegs. Nach den bisherigen Ermittlungen der

Verkehrspolizei fuhr er offenbar entgegen der Fahrtrichtung. Ein 48-jähriger

Autofahrer bog unterdessen von der Nelkenstraße in die Kaiserallee ab. Hierbei

übersah er wohl den Radfahrer. Es kam zur Kollision, bei der sich der Radfahrer

leicht verletzte. Im Fahrzeug des Mannes befand sich ein 4-jähriges Kind, das

sich bei dem Unfall ebenfalls leicht verletzte. Ob das Kind den Sicherheitsgurt

angelegt hatte, ist auch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 1.000 Euro.

Ettlingen – Auffahrunfall auf der Autobahn – vier Personen leicht verletzt

Karlsruhe (ots) – Bei einem Auffahrunfall auf der Bundesautobahn 5 zwischen den

Anschlussstellen Karlsruhe-Süd und Ettlingen wurden am Montagnachmittag vier

Personen wohl leichter verletzt.

Drei Fahrzeuge waren auf der linken Spur im Baustellenbereich auf der A5 in

Richtung Bruchsal unterwegs, als das vorausfahrende Auto abbremsen musste. Der

dahinterfahrende Mercedes erkannte dies und konnte auch noch anhalten. Der

dritte Autofahrer erkannte dies offenbar zu spät, kollidierte mit dem Mercedes

und schob diesen auf den zuerst fahrenden Golf. Beide Insassen im Golf wurden

leichter verletzt, ebenso wie die Fahrer in den anderen beiden Autos. Der

Einsatz von Rettungskräften war nicht notwendig. Alle Fahrzeuge wurden

beschädigt. Der Sachschaden wurde auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Karlsruhe (ots) – Die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle des Polizeipräsidiums

Karlsruhe informiert:

Ein Einbruch in den eigenen vier Wänden ist für viele Menschen ein traumatisches

Erlebnis. Nicht nur der entstandene materielle Schaden, sondern die Verletzung

der Privatsphäre und das verloren gegangene Sicherheitsgefühl machen den

betroffenen Menschen zu schaffen.

Vom Einbruchdiebstahl bleiben auch Gewerbe- und Dienstleistungsobjekte nicht

verschont. Häufig entstehen in Zusammenhang mit diesem Delikt, teilweise

verbunden mit Vandalismus, sehr hohe Schäden.

Die Polizei misst dem Sicherheitsbedürfnis der Bürger einen sehr hohen

Stellenwert bei und informiert die Bevölkerung deshalb über richtige

Verhaltensweisen und notwendige Sicherungsmaßnahmen. Schließlich ist Vorbeugung

die beste Möglichkeit, sich vor solchen Taten zu schützen.

Das Informationsfahrzeug des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg ist im

Landkreis Karlsruhe unterwegs, und zwar in

Ettlingen, Marktplatz,

am Donnerstag, 12.05.2022, von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Im so genannten „i MOBIL“ bekommen Interessierte die richtigen Tipps zur

Sicherung von Fenstern, Türen und anderen Bereichen des Hauses, der Wohnung oder

auch des gewerblichen Objektes. Eine Vielzahl von Exponaten, von der einfachen

Fenster- bzw. Türsicherung bis zur Überfall- und Einbruchmeldeanlage machen

deutlich, wie man sich wirkungsvoll schützen kann.

Übrigens: Einbruchschutz lohnt sich! Mehr als 45% der versuchten

Wohnungseinbrüche scheitern an Sicherungstechnik!

Daher sollte man die Gelegenheit nutzen sich kostenlos und unverbindlich zu

informieren. Die Fachberater der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle stehen

dabei gerne für Fragen und Auskünfte zur Verfügung.

„Die Polizei – Ihr Partner für Sicherheit – Wir beraten Sie gerne!“

Polizeipräsidium Karlsruhe

Referat Prävention Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle Karlsruhe Beiertheimer

Allee 16 76137 Karlsruhe

Tel. 0721/666-1234

Karlsruhe – Pkw-Fahrer kollidiert mit Bahn und wird schwer verletzt

Karlsruhe-Rüppurr (ots) – Ein schwerverletzter Pkw-Fahrer und ein Schaden von

geschätzten 20.000 Euro waren am Montag gegen 15.50 Uhr im Stadtteil Rüppurr die

Bilanz eines Verkehrsunfalls unter Beteiligung einer Straßenbahn und eines

Autos.

Nach den Feststellungen des Verkehrsunfalldienstes war ein 73 Jahre alter Mann

mit seinem Pkw zunächst von der Straße „Am Rüppurrer Schloss“ kommend in

Richtung der Rastatter Straße unterwegs und hielt an roter Ampel an. Danach fuhr

er laut Zeugenaussagen aber trotz Rotlichts weiter und wurde von einer

stadteinwärts fahrenden Straßenbahn erfasst. In der Folge schleuderte der Pkw

noch gegen eine Warntafel.

Der 73-jährige Autofahrer erlitt dabei schwere, anscheinend aber keine

lebensbedrohlichen Verletzungen und kam nach der Erstversorgung durch ein

Rettungsteam in einem Krankenhaus in stationäre Behandlung. In der Bahn gab es

nach bisherigen Erkenntnissen keine Verletzte.

Der Pkw musste abgeschleppt werden. Die stadteinwärts führende Bahntrasse war

bis kurz nach 17 Uhr unterbrochen, ansonsten gab es durch den Unfall keine

größeren Verkehrsbeeinträchtigungen.

Karlsruhe – Mann unter Drogeneinfluss greift Passanten an

Karlsruhe (ots) – Ein offenbar unter Drogeneinfluss stehender 52-jähriger Mann

griff am Montagabend in der Amalienstraße einen Passanten mit Fußtritten an und

wurde festgenommen. Der Angreifer stand wohl unter Drogen, entsprechende

Beweismittel wurden sichergestellt.

Ein 54-Jähriger lief gegen 22.30 Uhr durch die Amalienstraße als er auf den

52-jährigen Angreifer traf. Dieser schrie ihn grundlos und unvermittelt an. Der

Geschädigte reagierte nicht, daher trat der Aggressor noch nach ihm, verfehlte

ihn aber. Anschließend rannte dieser weg und beschädigte wohl noch mutwillig ein

Fenster in der Leopoldstraße.

Der Aggressor konnte im Rahmen der Fahndung durch Polizisten festgenommen

werden. Bei der Durchsuchung seiner Sachen wurde eine kleine Menge Drogen

gefunden.

Die Ermittlungen dauern an.

Karlsruhe – Zwei Radfahrer bei Kollision leicht verletzt

Karlsruhe (ots) – Leichte Verletzungen erlitten am Montagmittag zwei Radfahrer

in Karlsruhe, als sie an einer Kreuzung miteinander kollidierten.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei befuhren ein 70-jähriger

Mann sowie ein 17 Jahre alter Jugendlicher mit ihren Fahrrädern kurz vor 12 Uhr

jeweils einen Trampelpfad nahe der Rhode-Island-Allee. In der Folge kam es am

Schnittpunkt der beiden Trampelpfade zur Kollision zwischen den zwei Radlern,

wodurch beide leichte Verletzungen erlitten.

Alarmierte Rettungskräfte versorgten die Verletzten vor Ort und brachten den

17-Jährigen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Karlsruhe – Unfall beim Ausparken

Karlsruhe (ots) – Ein 30-jähriger Autofahrer fuhr am Montagnachmittag rückwärts

aus einer Parklücke auf die Grünewaldstraße in Karlsruhe und übersah offenbar

die Fahrerin eines Opel.

Der Fahrer eines VW nahm gegen 17.00 Uhr offenbar den Wagen einer 87-Jährigen

nicht wahr, als er rückwärts ausparken wollte. Beide Fahrzeuge kollidierten

miteinander. Die Beifahrerin des 30-Jährigen verletzte sich hierbei leicht und

kam in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen, die abgeschleppt werden mussten,

entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Ettlingen – Zeugen nach Verkehrsunfall mit Pannenfahrzeug auf der BAB 5 gesucht

Karlsruhe (ots) – Ganz nach dem Motto „Ein Unglück kommt selten allein.“ wurde

am Montag gegen 20:15 Uhr auf der Bundesautobahn 5 ein auf dem rechten

Fahrstreifen stehen gebliebenes Pannenfahrzeug von einem bislang unbekannten

Fahrzeug gestreift. Der Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht ereignete

sich zwischen der Anschlussstelle Rastatt-Nord und Ettlingen-Süd. Der 58-jährige

Geschädigte konnte erkennen, dass eine bislang unbekannte Person mit einem

Fahrzeug mit grauer Plane an seinem Audi vorbeifuhr, diesen linksseitig streifte

und im Anschluss die Fahrt unbeirrt fortsetzte. Das flüchtige Fahrzeug müsste

demzufolge an der vorderen rechten Seite einen Schaden aufweisen. An dem Audi

entstand durch die Kollision ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer

0721/944840, mit der Verkehrsgruppe Bundesautobahn des Polizeipräsidiums

Karlsruhe in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Oberreut – Mann schlägt mit Eisenstange auf

Passanten ein und spricht Drohungen aus – Geschädigte und Zeugen gesucht

Karlsruhe – Oberreut (ots) – Am Montagabend meldete sich eine Anruferin über

Notruf bei der Polizei und gab an, dass ein Mann in der Eugen-Geck-Straße mit

einer Eisenstange auf Passanten einschlagen würde. Des Weiteren habe er ein

Messer bei sich und würde Drohungen aussprechen. Insgesamt sechs

Streifenwagenbesatzungen zweier Polizeireviere sowie der Karlsruher

Polizeihundestaffel eilten gegen 18.35 Uhr zu der Örtlichkeit, wo sie den

31-Jährigen vorläufig festnehmen konnte. Hierbei stellten die Beamten einen etwa

1,30 Meter langen Rohrstock und ein Messer sicher. In der Folge verbrachten sie

den aggressiven Mann zur Dienststelle und führten eine Atemalkoholkontrolle

durch. Diese ergab einen Wert von etwa 1,24 Promille. Nachdem sich der

31-Jährige zunehmend beruhigt hatte und kooperierte, wurde er nach Abschluss der

polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen. Ihm wurde aber für die Nacht

von Montag auf Dienstag ein Platzverweis für Oberreut erteilt.

Geschädigte und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 6663411

beim Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt zu melden.