Bad Homburg v.d. Höhe

1. Mülltonne angezündet, Bad Homburg, Ortsteil: Ober-Eschbach, Kalbacher Straße, 10.05.2022, 03:40 Uhr

(gr) In Ober-Eschbach brannte in der Nacht zum Dienstag eine Mülltonne. Dabei wurden auch die Fassade und die Scheibe einer Gaststätte beschädigt. Gegen 03:40 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Rettungsleitstelle und teilte mit, dass in der Kalbacher Straße eine Mülltonne in Brand geraten sei. Bei Eintreffen von Polizeikräften war das Feuer bereits durch die Freiwillige Feuerwehr Bad Homburg gelöscht worden. Die Tonne stand vor einer Gaststätte. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Eine Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei Bad Homburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die am Tatort verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 zu melden.

2. Waldbrand, Glashütten, Waldgebiet, 09.05.2022, 14:00 Uhr

(gr) Durch die Löscharbeiten der Feuerwehr konnte am Montagnachmittag ein Waldbrand relativ schnell unter Kontrolle gebracht werden. Gegen 14:00 Uhr meldeten Zeugen eine Rauchsäule aus einem Waldgebiet bei Glashütten. Die Brandstelle befand in einem schwer begehbaren Gebiet. Mit zahlreichen Kräften rückte die Feuerwehr zur Brandbekämpfung an. Die Brandursache ist noch unklar. Personen kamen nicht zu Schaden.

3. Land Rover gestohlen, Usingen, Anton-Brückner-Straße, 08.05.2022, 22:30 Uhr, bis 09.05.2022, 12:50 Uhr

(gr) Einen Land Rover Jaguar im Wert von ca. 80.000,- Euro entwendeten unbekannte Täter in der Nacht zum Montag in Usingen. Der Eigentümer hatte sein Fahrzeug am Sonntag, gegen 22:30 Uhr, auf einem Parkplatz in der Anton-Brückner-Straße abgestellt. Am Montagmittag, gegen 12:50 Uhr, stellte er den Diebstahl seines roten Autos mit dem Kennzeichen: HG-EA 8085 fest. Die Kriminalpolizei Bad Homburg hat auch in diesem Fall die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 zu melden.

4. Unfallverursacher flüchtet , Friedrichsdorf-Seulberg, Römerstraße, 09.05.2022, 06:30 Uhr bis 17:30 Uhr

(gr) Eine unbekannte Autofahrerin oder ein unbekannter Autofahrer verursachte am Montag in Friedrichsdorf-Seulberg einen Sachschaden in Höhe von ca. 2.000,- Euro und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Der Eigentümer eines blauen Seat Formentor hatte seinen PKW am Montagmorgen, gegen 06:30 Uhr, am rechten Fahrbahnrand der Römerstraße, Höhe Hausnummer 26, ordnungsgemäß abgestellt. Nachdem er gegen 17:30 Uhr zurückkehrte, stellte er fest, dass die Frontstoßstange beschädigt war. Offensichtlich hatte die flüchtige Person den Seat beim Ausparken beschädigt. Die Bad Homburger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 zu melden.