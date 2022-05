Friedberg: Die Polizei-News

Rollerfahrer verletzt Fußgänger am Arm und türmt

Ortenberg (ots)- Gegen 18.50 Uhr am Freitagabend (06.05.2022) war ein 62-jähriger Spaziergänger in der Straße “Am Bahnhof”, nahe der Fußgängerbrücke über die Nidder, unterwegs in Richtung Sudetenstraße, als ihm auf dem für Kraftfahrzeuge gesperrten Weg ein mit zwei Personen besetzter Motorroller entgegenkam. Der Fahrer hupte und fuhr derart nah an dem Passanten vorbei, dass das Kleinkraftrad diesen streifte.

Der 62-Jährige wurde dabei an Ellenbogen und Unterarm verletzt. Ohne anzuhalten brauste der Roller dann in Richtung Wilhelm-Leuschner-Straße davon. Rettungskräfte brachten den Geschädigten zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Der Unfallhergang war von mehreren Zeugen beobachtet worden.

Bei dem Fahrer soll es sich um einen etwa 15-jährigen Jugendlichen handeln, der einen schwarzen Helm mit Visier, sowie eine schwarze Jacke, eine lange Hose und dunkle Schuhe getragen hatte.

Die Mitfahrerin war bekleidet mit einem pinken Kapuzenpulli, einer grauen Jacke und Jeans. Sie trug einen silbergrauen Helm mit Visier und hatte ihre langen, blonden Haare zu einem Pferdeschwanz gebunden.

Nun ermittelt die Polizei, unter anderem wegen Verkehrsunfallflucht, und bittet um Hinweise auf das flüchtige Zweirad sowie dessen Nutzer unter Tel. 06042/96480.

Es soll sich um einen schwarz-silbernen Motorroller mit grünem Versicherungskennzeichen handeln (ähnlich des Modells Speedfight“), auf dessen hinterer Seitenverkleidung sternschnuppen- und feuerballförmige Aufkleber angebracht waren.

Friedberg: Auf Schulgelände entblößt

(ots) – Am Montagnachmittag 09.05.2022 bemerkte gegen 13.30 Uhr eine Lehrerin der Schule in der Friedberger Friedensstraße einen Mann, der sich auf eine Wiese des Schulgeländes gelegt hatte und dort mit heruntergelassener Hose an seinem Geschlechtsteil manipulierte.

Die Geschädigte, die die Schule zusammen mit 2 Schülern verlassen hatte, brachte die Kinder außer Sichtweite und sorgte dafür, dass der Beschuldigte des Geländes verwiesen wurde. Dann verständigte man die Polizei, die den Exhibitionisten kurz darauf antraf und erst einmal mit auf die Wache nahm.

Aufgrund Erregung öffentlichen Ärgernisses leiteten die Beamten ein Strafverfahren ein. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft entließ man den 38-Jährigen nach der Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen.

