Einbruch in Wohnhaus – Hund vertreibt Täter

Niedenstein-Wichdorf (ots) – 10.05.2022, 05:00 Uhr – Einen geringen Kleingeldbetrag erbeuteten unbekannte Täter heute Morgen bei einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Wilhelm-Busch-Straße. Die Täter gelangten auf nicht bekannte Weise in das Wohnhaus und durchsuchten verschiedene Räume nach Wertgegenständen.

Aus einer Geldbörse entnahmen sie das enthaltene Kleingeld, eine Handtasche legten sie auf der Terrasse bereit. Bei der weiteren Suche nach Wertgegenständen trafen sie auf den anwesenden Hund, woraufhin sie umgehend flüchteten, ohne die bereitgelegte Handtasche mitzunehmen. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660.

Einbrüche in Sportlerheime in Gensungen und Wolfershausen

Felsberg-Gensungen und -Wolfershausen (ots) – 07.05.2022, 20:00 Uhr bis Montag, 09.05.2022, 17:30 Uhr – In die Sportlerheime in Gensungen und Wolfershausen brachen unbekannte Täter im Verlauf des vergangenen Wochenendes ein und verursachten dabei Sachschaden. 4.000 Euro Schaden entstanden bei dem Einbruch in das Gensunger Sportlerheim in der Beuernschen Straße.

Die Täter stiegen durch zuvor aufgebrochene Fenster und Türen in die Räumlichkleiten ein, wo sie diverse Schränke aufbrachen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. In das Wolfershäuser Sportlerheim in der Haldorfer Straße gelangten die Täter indem sie eine Stahlgittertür und die dahinter befindliche Eingangstür aufbrachen. Anschließend durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten.

Auch das separate Grillhäuschen wurde aufgebrochen und durchsucht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde hier ebenfalls nichts entwendet. Der angerichtete Sachschaden beträgt 740 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen, Tel.: 05661/70890.

Weisser BMW XDrive gestohlen

Edermünde-Grifte (ots) – 08.05.2022, 21:30 Uhr bis 09.05.2022, 07:15 Uhr – Einen weißen 5er BMW stahlen unbekannte Täter in der vergangenen Nacht in der Guxhagener Straße. Die Täter begaben sich auf den Hof des Privatgrundstücks und entwendete den dort abgestellten Pkw auf nicht bekannte Weise.

Bei dem gestohlenen Pkw handelt es sich um einen BMW 530d XDrive, mit dem amtlichen Kennzeichen HEF-A 908. Der Zeitwert des Pkw beträgt 24.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen