Parfümdiebstahl – 35-Jährigem droht Haft bis zur Hauptverhandlung

Kassel-Mitte (ots) – Nachdem er am Montagnachmittag 09.05.2022 in einer Drogerie am Königsplatz versucht hatte, 18 verschiedene Parfüms im Wert von über 1.500 Euro zu stehlen, droht einem 35-Jährigen aus Georgien nun Haft. Der Mann war gegen 15 Uhr von einem Ladendetektiv ertappt und anschließend der Polizei übergeben worden, während einem noch unbekannten Komplizen die Flucht gelang.

Die gerufene Polizeistreife fand bei dem 35-Jährigen eine offensichtlich eigens für Diebstähle präparierte Tasche. Da der Mann keinen Wohnsitz in Deutschland hat und im Verdacht steht, den Diebstahl gewerbsmäßig begangen zu haben, wurde er von den Beamten festgenommen und zur Dienststelle gebracht.

Nun droht dem 35-Jährigen bis zu einer Hauptverhandlung bei Gericht, die zeitnah im Rahmen eines sogenannten beschleunigten Verfahrens stattfinden soll, die Haft. Noch heute soll er einem Haftrichter vorgeführt werden, der über die Anordnung der Hauptverhandlungshaft entscheidet.

Zwei Fußgänger bei Unfällen am Montagabend in Kassel schwer verletzt

Kassel (ots) – Unabhängig voneinander ereigneten sich Montagabend 09.05.2022 innerhalb kürzester Zeit 2 Unfälle, bei denen Fußgänger von Autos erfasst und schwer verletzt wurden. Lebensgefahr soll in beiden Fällen nach ersten Erkenntnissen nicht bestehen. Der erste Unfall wurde der Polizei um 18:07 Uhr gemeldet und war in der Görlitzer Straße passiert.

Wie die Streife des zuständigen Polizeireviers Ost berichtet, war ein 24-Jähriger aus Fuldabrück mit einem VW Golf von der Breslauer Straße kommend in Richtung Vautswiesenweg unterwegs. In Höhe der Breslauer Straße 30 soll plötzlich ein 13-Jähriger auf die Straße getreten sein, der anschließend frontal von dem Wagen erfasst wurde. Der Junge wurde dabei schwer verletzt und anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Der Notruf wegen des zweiten Unfalls erreichte die Polizei nur zwei Minuten später, um 18:09 Uhr, aus dem Grünen Weg. Wie Beamte des Polizeireviers Mitte von diesem Unfall berichten, war zwischen der Hoffmann-von-Fallersleben-Straße und der Sickingenstraße ebenfalls ein Fußgänger von einem Pkw angefahren worden.

Nach ersten Erkenntnissen soll der 18-Jährige aus Kassel zur Unfallzeit Kopfhörer getragen und auf sein Mobiltelefon geschaut haben, als er die Fahrbahn betrat. Dabei wurde er von dem in Richtung Sickingenstraße fahrenden Kleinwagen einer 49-Jährigen aus Kassel frontal erfasst und über das Fahrzeug geschleudert. Auch der 18-Jährigen musste von Rettungskräften anschließend mit schweren Verletzungen in ein Kasseler Krankenhaus gebracht werden.

Die weiteren Ermittlungen zu beiden Unfällen dauern an und werden bei EG 6 der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt.

Schmierereien und rechtsextreme Symbole an Gebäuden von Hauptfriedhof

Kassel-Nord (ots) – Mitarbeiter der Friedhofsverwaltung riefen am Montag 09.04.2022 die Polizei zum Hauptfriedhof, da dort mehrere Betriebsgebäude und eine Gedenktafel beschmiert worden waren. Die eingesetzte Streife des Polizeireviers Nord stellte vor Ort mehrere Schriftzüge mit den Buchstaben “NS” und weiteren Ziffern fest.

Diese Schmierereien waren nach Angaben der Mitarbeiter erst im Laufe des vergangenen Wochenendes entstanden. Ähnliche Schriftzüge fanden sie zudem im Bereich der nahegelegenen Tiefgarage eines Wohnkomplexes in der Grebensteiner Straße. Darüber hinaus leiteten die Polizisten auch noch ein Strafverfahren wegen weiterer rechtsextremer Schmierereien ein, die bereits am Wochenende zuvor, zwischen dem 29. April und dem 2. Mai, auf dem Hauptfriedhof von Unbekannten verursacht worden sein sollen.

An diesem Wochenende waren auf einem Gehweg und an einem Betriebsgebäude jeweils Hakenkreuze aufgesprüht sowie ein antisemitischer Schriftzug auf der Gedenktafel des Bombenopferfeldes hinterlassen worden. Die weiteren Ermittlungen zu den Schmierereien von beiden Wochenenden wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, Volksverhetzung und Sachbeschädigung werden bei der Kriminalinspektion Staatsschutz des Polizeipräsidiums Nordhessen geführt und dauern an.

Zeugen, die Beobachtungen in Zusammenhang mit den Schmierereien gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Polizei in Kassel.

